Košarkarski zvezdnik Luka Dončić je bil znova osrednja figura Los Angeles Lakers. Slovenski as je v ligi NBA z 28 točkami popeljal jezernike do zmage nad Utah Jazz s 109:94 in tako poskrbel za uspešno popotnico pred zahtevnim nizom gostovanj. Za Los Angeles je bila to že 15. zmaga v sezoni.

Dončić je tekmo začel odločno in že v uvodnih minutah dosegel sedem od prvih desetih točk svoje ekipe. Z razigravanjem soigralcev je nadaljeval in domači so prvo četrtino dobili s 30:20. Ob koncu uvodnih 12 minut je imel Ljubljančan na svojem računu že 14 točk in štiri asistence.

Gostitelji so v drugi četrtini še utrdili prednost, predvsem po zaslugi dobre igre v obrambi. Ob polčasu je Los Angeles vodil s 53:42, nato pa so jazzerji izkoristili padec v igri domače ekipe in z delnim izidom 15:3 celo prevzeli vodstvo (57:56). Med krizo v napadu se je znova pokazalo, koliko Dončić pomeni za ekipo jezernikov, saj je z desetimi točkami v tretji četrtini držal svojo ekipo nad vodo.

Lakers so pred zadnjim delom tekme vendarle znova našli pot do vodstva (78:77). Zadnja četrtina je bila bolj mirna, gosti niso več našli odgovora in Los Angeles je slavil zmago s 109:94. Dončić je bil z 28 točkami najboljši strelec tekme, dodal pa je še štiri skoke in osem podaj. Iz igre je sicer zgrešil 16 metov (8/24), od tega kar 11 metov za tri točke (3/14), a je kljub temu Lakerse popeljal do zmage.