Dončić znova nezaustavljiv, Lakerse popeljal do sedme zaporedne zmage (VIDEO)

Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je ob zmagi Los Angeles Lakers proti New Orleans Pelicans s 133:121 v severnoameriški ligi NBA dosegel 34 točk, 12 skokov in sedem asistenc. To je bila sedma zaporedna zmaga jezernikov in Dončićeva šesta tekma zapovrstjo z najmanj 30 točkami.

Lakers so levji delež k zmagi proti eni najslabših zasedb v NBA opravili v prvi četrtini, ki so jo dobili s kar 46:27. To je bilo tudi največ točk, ki so jih jezerniki to sezono dosegli v prvih 12 minutah. Dončić je svojemu moštvu pomagal postaviti temelje za zmago, saj je v prvi četrtini dosegel 20 od skupno 34 točk. V nadaljevanju se je 26-letnemu Ljubljančanu nekoliko ustavil met. Na koncu je iz igre v 35 minutah zadel devet od 22 metov. Ob dveh izgubljenih žogah je eno ukradel in podelil eno blokado.

Ob Slovencu je 33 točk in osem podaj dosegel Austin Reaves (9/15 iz igre) in tretjič v nizu presegel mejo 30 točk. Z 22 točkami, 12 skoki in s štirimi blokadami pa se je izkazal tudi Deandre Ayton. Pri jezernikih sta manjkala LeBron James in Marcus Smart, pri gostih pa Zion Williamson. Za pelikane so trije igralci presegli mejo 20 točk, 23 jih je dosegel Bryce McGowens, 22 Saddiq Bey (11 skokov), 21 pa Jeremiah Fears.

Dončić in soigralci po sedmi zmagi v nizu ostajajo na drugem mestu zahodne konference z razmerjem zmag in porazov 15-4. Na vrhu so košarkarji Oklahome (20-1), ki so ponoči proti Portlandu dosegli že 12. zaporedno zmago.

Naslednji dvoboj Los Angeles Lakers čaka že v noči na torek po srednjeevropskem času, ko bodo gostili Phoenix Suns.