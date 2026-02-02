Dončićevih 30 točk v MSG premalo proti New Yorku (VIDEO)

Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je ob gostujočem porazu svojih Los Angeles Lakers v sloviti dvorani Madison Square Garden proti New York Knicks s 100:112 dosegel 30 točk, 15 skokov in 8 asistenc.

Šestindvajsetletni Ljubljančan je iz igre zadel 10 od 23 metov, od tega pet od 14 poskusov za tri točke. Zadel je pet od šestih prostih metov, v statistiko pa ob 15 skokih in osmih asistencah vpisal še tri izgubljene žoge. LeBron James je dosegel 22 točk ob šestih asistencah, ostali člani prve peterke pa so skupaj zbrali vsega 25 točk. Pri domačih so vsi člani prve peterke presegli mejo 10 točk, največ jih je dosegel OG Anunoby, 25.

Jezerniki, ki so trenutno šesti v zahodni konferenci, se bodo v noči na sredo v gosteh pomerili z Brooklyn Nets in s tem končali serijo osmih zaporednih gostovanj.