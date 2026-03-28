Drama v Planici, poglejte, kako je Domen Prevc skoraj strmoglavil (VIDEO)

Organizatorji finala svetovnega pokala v smučarskih skokih za moške in ženske so za današnji dvojni spored razprodali vse vstopnice. Najprej se bodo moški ob 9.30 pomerili na tradicionalni zadnji ekipni tekmi sezone, ob 15. uri pa bo svetovna rekorderka Nika Prevc na finalni tekmi lovila jubilejno, 40. zmago v karieri.

Je pa gledalcem zastal dih, saj je imel Domen Prevc (spustili so ga z le sedmega naletnega mesta) takoj po odskoku ogromne težave v zraku, a se je mojstrsko rešil padca. Pristal je pri 80 metrih.