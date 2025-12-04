Drevi derbi osmine finala pokala NZS: Celjani, pozor, zeleno-beli ne bodo nežni

Današnje zadnje dejanje osmine finala nogometnega pokala Pivovarne Union v Stožicah (18.00) bo domala kot zaključni dvoboj. Pod nogami gori državnemu prvaku Olimpiji, ki zaradi slabšega položaja na lestvici noče, da bi bila pri lovu na Evropo odvisna le od prvenstvenega razpleta. Toda ovira, ki jo želi preskočiti, je najvišja možna. Branilci pokalne lovorike Celjani in med Olimpijinimi voditelji še vedno »persona non grata« Albert Riera imajo drugačne načrte.

V četrtfinale pokala Pivovarna union so se že uvrstili Aluminij, Brinje Grosuplje, Jadran Dekani, Fužinar, Kalcer Radomlje in Bravo Big Ben.

Pisana osmerica četrtfinalistov pokalnega tekmovanja Nogometne zveze Slovenije se je dopolnjevala tudi včeraj, Aluminiju, drugoligašema Brinju in Jadranu ter tretjeligašu Fužinarju, ki so že dober teden četrtfinalisti, sta se pridružila še Kalcer Radomlje, ki je izločil Primorje (3:2), in Bravo Big Ben, ki je bil boljši od velenjskega Rudarja (2:0). Večerna tekma v Fazaneriji je bila v znaku prekmurskega derbija med Muro in Nafto.

Obrnjeni vlogi

Zeleno-beli Ljubljančani in Celjani so se soočili tudi v prejšnji sezoni pokalnega tekmovanja ter v podobnem položaju, vendar v obrnjenih vlogah. Olimpija je drvela proti naslovu državnega prvaka, Maribor je bil v varnem območju, Celjani pa so »viseli«, ker so imeli v prvenstvu v Šiškarjih (Bravo) in Koprčanih tekmece za uvrstitev v Evropo skozi prvenstvo. Zdaj so v godlji zeleno-beli, končno peto mesto bi pomenilo, da bi jih le pokalno zmagoslavje vodilo v Evropo. Olimpijin trener Federico Bessone še ni Riera, a s svojimi prijemi počasi zlaga raztreseni zeleno-beli mozaik, ki ga že pozimi čaka »prestrukturiranje«. Toda Ljubljančani še zlepa niso tako zanesljivi in boljši, da bi bili drevi izraziti favoriti proti močno oslabljenim Celjanom.

Spins grozi Nad direktorja NK Olimpija Igorja Barišića se je spravil Sindikat profesionalnih igralcev nogometa Slovenije (Spins). Podal je kazensko ovadbo in jo vložil na okrožno državno tožilstvo v Ljubljani »zaradi preprečevanja sindikalnega organiziranja in delovanja«. »Direktor NK Olimpija je pred tedni grobo zlorabil pravice nogometašev do svobodnega združevanja in sindikalne dejavnosti s tem, ko je po treningu na javnem prostoru in v prostem času nogometašev z grožnjami osebno preprečil srečanje predstavnikov sindikata Spins s svojimi člani,« je Spins zapisal v izjavi za javnost.

»Je res že dolgo, ampak zdi se mi, da moštvo zdaj razume, kaj si želim. Treniramo trdo in naporno. Nam pokalno tekmovanje predstavlja pot v Evropo, za evropsko ligo. Pripravili smo se kot za druge tekme in poskušali bomo zmagati. To je derbi, za nas veliko pomembnejši,« je Bessone napovedal sila pomenljivo tekmo, za katero je našel formulo na zadnjem medsebojnem dvoboju v Celju, kjer so Ljubljančani iztržili neodločen izid 0:0. Na kakšen način so ga dosegli, ni bilo všeč Rieri, a tudi Bessone ve, da igra »na telo«, ki bo tudi drevi imela prednost pred všečnostjo, ne ustreza tekmecem.

Brez najboljših

Celjani bodo močno oslabljeni, igrali bodo brez treh nepogrešljivih nogometašev, brez kapetana Žana Karničnika in Juanja Nieta zaradi poškodb ter najboljšega strelca Franka Kovačevića. Hrvat je sicer že pripravljen po manjši poškodbi, zaradi katere ni igral v nedeljski ligaški tekmi proti Kopru (1:1), a Riera dobro ve, da mora Kovačević proti Primorju v nedeljo v zadnjem ligaškem dejanju leta 2025 zabiti gol ali dva, da Celjani ne bi dvignili apetitov prvim zasledovalcem Mariborčanom.

13. maja prihodnje leto bo veliki finale pokalnega tekmovanja.

Za povrh branilce pokalne lovorike čaka še za deset dni podaljšana sezona zaradi zadnjih dveh tekem v konferenčni ligi: naslednji četrtek bodo gostovali na Reki, teden dni pozneje pa bodo gostili irski Shelbourne. Evropski cilj je največji, spogledujejo se z neposredno uvrstitvijo v osmino finala, kamor bo napredovalo osem najboljših iz ligaškega dela tekmovanja Četrtfinalne tekme bodo na sporedu 4. marca prihodnje leto, polfinalni 22. aprila, veliki finale pa bo 13. maja.

Olimpijin direktor Igor Barišić ima že trdo kožo od bitk s Spins. FOTO: Dejan Javornik