Drevi v Bratislavi prva tekma za ligo prvakov Slovan – Celje

Slovenski nogometni prvaki Celjani so na prizorišče prve zgodovinske tekme in hkrati najhujšega evropskega poloma v Bratislavo dopotovali v najboljši formi. Z nizom treh zmag – dveh prvenstvenih in zadnje kvalifikacijske za ligo prvakov – so favoriziranim slovaškim šampionom vrgli rokavico in poslali jasno sporočilo, da bodo nocoj na stadionu Tehelne pole (Opečnato polje; 21.00) videli povsem drugačne tekmece kot pred dvema letoma, ko so se v Sloveniji vrnili s petimi žogami v svoji mreži. Celjani uvrstitvi v ligo prvakov in denarni nagradi 18,6 milijona še nikoli niso bili tako blizu. Povratna tekma bo naslednjo sredo v Celju.

6:1 je bil pred dvema letoma v 2. kolu kvalifikacij za ligo prvakov skupni izid dvoboja med Slovanom in Celjem. 18,6 milijona evrov je nagrada za uvrstitev v ligo prvakov.

Stopnjevanje forme Celjanov vzbuja optimizem, kvalifikacijsko pot proti »champions league« so pred slabim mesecem dni začeli v Albaniji v Rrogožini z neodločenim izidom (3:3), nadaljevali s srečno zmago po strelih z bele točke in napredovanje v 3. kolo, v katerem so v dramatičnem slogu izločili armenskega prvaka Ararata. Po porazu v Armeniji z 1:2 so bili doma boljši z 2:0. Lahko so tudi sproščeni, evropsko jesen v evropski ligi so si že zagotovili.

Portugalcu gre vse kot po maslu

»Vesel sem za igralce, klub, mesto in tudi za državo. Zdaj nas čakata dve veliki tekmi, dva velika finala. Prepričan sem, da smo pripravljeni in da bomo igrali dobro tekmo. Pustili bomo srce in skušali doseči izid, ki nam daje možnosti,« se prvih 90 minut bitke proti Slovanu po malem veseli trener Celja Vitor Campelos.

Trener Celja Vitor Campelos bo zagotovo spremenil začetno enajsterico v primerjavi s povratno tekmo proti Araratu. Foto: Voranc Vogel

Andraž Šporar od prve minute?

Portugalcu gre vse kot po maslu, navkljub ne najbolj prepričljivim izvedbam na igrišču se je forma posameznikov in igre vidno ter v pravem trenutku izboljšala. Teden dni mora biti na vrhuncu, do povratne tekme. Slovan je namreč boljši od Egnatie in Ararata ter je tudi kapitalsko močnejši klub z uglednim evropskim slovesom. Tudi, in predvsem zato, bodo v celjskem taboru pri pripravi načrta za tekmo odločale podrobnosti in sreča, ki je v Campelosovi filozofiji eden od najpomembnejših dejavnikov. A le takrat, ko v moštvu prevladuje vzdušje sreče. Podrobnosti, pri katerih bi lahko vplivala sreča, ni veliko, a že ena sprememba v začetni enajsterici lahko sproži vrsto drugih, mnoge so pomenljive. Bo Campelos vrnil v enajstericoali na klopi pustil? Bosta junaka tekme proti Araratuinznova le džokerja?

O tem, kako usklajeno in uspešno bo delovalo celjsko moštvo, bo v večji meri odvisno od gostiteljev. Pod taktirko trenerskega debitanta, slovitega Yaye Toureja, gre Slovanu zelo dobro »od nog«. Praktično jo je oddelal brez najboljšega igralca in strelca, na Slovaškem izjemno priljubljenega slovenskega zvezdnika Andraža Šporarja, ki se bo po poškodbi najbrž vrnil v vlogi rezervista. Ali pa kar takoj v udarno enajsterico, ker se je poškodoval Ukrajinec Mikola Kuharevič. Obrambni steber je drugi Ljubljančan, Kenan Bajrić. Pri Toureju je zelo dobro zapisan. Včasih mu nameni tudi kapitanski trak, a z dobronamerno kritiko.

Slovan je v izjemni formi Slovaški prvak je sezono odprl v velikem slogu, saj je v sedmih tekmah šestkrat zmagal in enkrat igral neodločeno. V 2. krogu je izločil gruzinskega prvaka Saburtala (2:0 v gosteh, 1:1 doma), v 3. krogu kvalifikacij pa švedskega prvaka Mjällbyja z (2:1, 2:0). V domačem prvenstvu je stoodstoten, najprej je premagal Duklo s 4:0, potem Podbrezovo s 3:0, v soboto pa še Ružomberoka s 5:0. Skupna razlika v golih je 19:2.

»Želim si, da je glasnejši, da usmerja slačilnico in da se v polni meri razvije v kapetana,« je o nekdanjem članu Olimpije povedal nekoč zvezdnik Barcelone in Manchester Citya. Morda Celjani po tihem upajo, da so v domačem taboru nekoliko prevzetni in preveč samozavestni, toda to je račun brez krčmarja. »Celje si je zaslužilo preboj v zadnji kvalifikacijski krog, zato moramo ostati povsem osredotočeni na zahteven taktični izziv,« je jasno poudaril 43-letni Toure.

Trener Slovana Yaya Toure še ne pozna poraza v tej sezoni. Foto: Akintunde Akinleye/Reuters

Slovenski reprezentant Andraž Šporar je največji zvezdnik Slovana: Foto: Miguel Vidal/Reuters