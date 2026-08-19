  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ZGODOVINSKA MISIJA

Drevi v Bratislavi prva tekma za ligo prvakov Slovan – Celje

Slovenski prvaki so v formi, slovaški pa v še boljši.
Slovaški-slovenski dvoboj prvakov se je pred dvema letoma izšel s prepričljivo zmago Slovana. Foto: Leon Vidic

Slovaški-slovenski dvoboj prvakov se je pred dvema letoma izšel s prepričljivo zmago Slovana. Foto: Leon Vidic

Trener Celja Vitor Campelos bo zagotovo spremenil začetno enajsterico v primerjavi s povratno tekmo proti Araratu. Foto: Voranc Vogel

Trener Celja Vitor Campelos bo zagotovo spremenil začetno enajsterico v primerjavi s povratno tekmo proti Araratu. Foto: Voranc Vogel

Slovenski reprezentant Andraž Šporar je največji zvezdnik Slovana: Foto: Miguel Vidal/Reuters

Slovenski reprezentant Andraž Šporar je največji zvezdnik Slovana: Foto: Miguel Vidal/Reuters

Trener Slovana Yaya Toure še ne pozna poraza v tej sezoni. Foto: Akintunde Akinleye/Reuters

Trener Slovana Yaya Toure še ne pozna poraza v tej sezoni. Foto: Akintunde Akinleye/Reuters

FOTO: Gm

FOTO: Gm

Slovaški-slovenski dvoboj prvakov se je pred dvema letoma izšel s prepričljivo zmago Slovana. Foto: Leon Vidic
Trener Celja Vitor Campelos bo zagotovo spremenil začetno enajsterico v primerjavi s povratno tekmo proti Araratu. Foto: Voranc Vogel
Slovenski reprezentant Andraž Šporar je največji zvezdnik Slovana: Foto: Miguel Vidal/Reuters
Trener Slovana Yaya Toure še ne pozna poraza v tej sezoni. Foto: Akintunde Akinleye/Reuters
FOTO: Gm
Gorazd Nejedly
 19. 8. 2026 | 11:17
4:36
A+A-

Slovenski nogometni prvaki Celjani so na prizorišče prve zgodovinske tekme in hkrati najhujšega evropskega poloma v Bratislavo dopotovali v najboljši formi. Z nizom treh zmag – dveh prvenstvenih in zadnje kvalifikacijske za ligo prvakov – so favoriziranim slovaškim šampionom vrgli rokavico in poslali jasno sporočilo, da bodo nocoj na stadionu Tehelne pole (Opečnato polje; 21.00) videli povsem drugačne tekmece kot pred dvema letoma, ko so se v Sloveniji vrnili s petimi žogami v svoji mreži. Celjani uvrstitvi v ligo prvakov in denarni nagradi 18,6 milijona še nikoli niso bili tako blizu. Povratna tekma bo naslednjo sredo v Celju.

6:1 je bil pred dvema letoma v 2. kolu kvalifikacij za ligo prvakov skupni izid dvoboja med Slovanom in Celjem.

18,6 milijona evrov je nagrada za uvrstitev v ligo prvakov.

Stopnjevanje forme Celjanov vzbuja optimizem, kvalifikacijsko pot proti »champions league« so pred slabim mesecem dni začeli v Albaniji v Rrogožini z neodločenim izidom (3:3), nadaljevali s srečno zmago po strelih z bele točke in napredovanje v 3. kolo, v katerem so v dramatičnem slogu izločili armenskega prvaka Ararata. Po porazu v Armeniji z 1:2 so bili doma boljši z 2:0. Lahko so tudi sproščeni, evropsko jesen v evropski ligi so si že zagotovili.

Portugalcu gre vse kot po maslu

»Vesel sem za igralce, klub, mesto in tudi za državo. Zdaj nas čakata dve veliki tekmi, dva velika finala. Prepričan sem, da smo pripravljeni in da bomo igrali dobro tekmo. Pustili bomo srce in skušali doseči izid, ki nam daje možnosti,« se prvih 90 minut bitke proti Slovanu po malem veseli trener Celja Vitor Campelos.

Trener Celja Vitor Campelos bo zagotovo spremenil začetno enajsterico v primerjavi s povratno tekmo proti Araratu. Foto: Voranc Vogel
Trener Celja Vitor Campelos bo zagotovo spremenil začetno enajsterico v primerjavi s povratno tekmo proti Araratu. Foto: Voranc Vogel
Portugalcu gre vse kot po maslu, navkljub ne najbolj prepričljivim izvedbam na igrišču se je forma posameznikov in igre vidno ter v pravem trenutku izboljšala. Teden dni mora biti na vrhuncu, do povratne tekme. Slovan je namreč boljši od Egnatie in Ararata ter je tudi kapitalsko močnejši klub z uglednim evropskim slovesom. Tudi, in predvsem zato, bodo v celjskem taboru pri pripravi načrta za tekmo odločale podrobnosti in sreča, ki je v Campelosovi filozofiji eden od najpomembnejših dejavnikov. A le takrat, ko v moštvu prevladuje vzdušje sreče. Podrobnosti, pri katerih bi lahko vplivala sreča, ni veliko, a že ena sprememba v začetni enajsterici lahko sproži vrsto drugih, mnoge so pomenljive. Bo Campelos vrnil v enajsterico Pepeja Daniela ali na klopi pustil Leonarda Koutrisa? Bosta junaka tekme proti Araratu Benjamin Verbič in Yaya Dukuly znova le džokerja?

Andraž Šporar od prve minute?

O tem, kako usklajeno in uspešno bo delovalo celjsko moštvo, bo v večji meri odvisno od gostiteljev. Pod taktirko trenerskega debitanta, slovitega Yaye Toureja, gre Slovanu zelo dobro »od nog«. Praktično jo je oddelal brez najboljšega igralca in strelca, na Slovaškem izjemno priljubljenega slovenskega zvezdnika Andraža Šporarja, ki se bo po poškodbi najbrž vrnil v vlogi rezervista. Ali pa kar takoj v udarno enajsterico, ker se je poškodoval Ukrajinec Mikola Kuharevič. Obrambni steber je drugi Ljubljančan, Kenan Bajrić. Pri Toureju je zelo dobro zapisan. Včasih mu nameni tudi kapitanski trak, a z dobronamerno kritiko.

Slovan je v izjemni formi

Slovaški prvak je sezono odprl v velikem slogu, saj je v sedmih tekmah šestkrat zmagal in enkrat igral neodločeno. V 2. krogu je izločil gruzinskega prvaka Saburtala (2:0 v gosteh, 1:1 doma), v 3. krogu kvalifikacij pa švedskega prvaka Mjällbyja z (2:1, 2:0). V domačem prvenstvu je stoodstoten, najprej je premagal Duklo s 4:0, potem Podbrezovo s 3:0, v soboto pa še Ružomberoka s 5:0. Skupna razlika v golih je 19:2.

»Želim si, da je glasnejši, da usmerja slačilnico in da se v polni meri razvije v kapetana,« je o nekdanjem članu Olimpije povedal nekoč zvezdnik Barcelone in Manchester Citya. Morda Celjani po tihem upajo, da so v domačem taboru nekoliko prevzetni in preveč samozavestni, toda to je račun brez krčmarja. »Celje si je zaslužilo preboj v zadnji kvalifikacijski krog, zato moramo ostati povsem osredotočeni na zahteven taktični izziv,« je jasno poudaril 43-letni Toure.

Trener Slovana Yaya Toure še ne pozna poraza v tej sezoni. Foto: Akintunde Akinleye/Reuters
Trener Slovana Yaya Toure še ne pozna poraza v tej sezoni. Foto: Akintunde Akinleye/Reuters

Slovenski reprezentant Andraž Šporar je največji zvezdnik Slovana: Foto: Miguel Vidal/Reuters
Slovenski reprezentant Andraž Šporar je največji zvezdnik Slovana: Foto: Miguel Vidal/Reuters

FOTO: Gm
FOTO: Gm

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

nogometliga prvakovCeljeSlovenijaBratislavaSlovan Bratislava
ZADNJE NOVICE
11:17
Šport  |  Tekme
ZGODOVINSKA MISIJA

Drevi v Bratislavi prva tekma za ligo prvakov Slovan – Celje

Slovenski prvaki so v formi, slovaški pa v še boljši.
Gorazd Nejedly19. 8. 2026 | 11:17
11:07
Bulvar  |  Domači trači
DRUŽINA

Prestrašena mama poklicala koprsko policijo: bala naj bi se lastnega sina

19-letnik naj bi nad materjo izvajal nasilje. zaklepal naj bi jo v sobo in ji grozil.
19. 8. 2026 | 11:07
11:00
Lifestyle  |  Polet
NAJBOLJŠA VADBA

Uteži ali vadba z lastno telesno težo? Katera je boljša za moč, mišice in zdravje

Vadba z utežmi in vadba z lastno telesno težo nista tekmeca. Zakaj?
Miroslav Cvjetičanin19. 8. 2026 | 11:00
10:42
Novice  |  Slovenija
KLJUB VROČINI

Po katastrofalnih poplavah spet proslavili Lučki dan, ki je trajal ves teden (FOTO)

V idilični vasici in Občini Luče ob Savinji so spet optimistični in življenje gre naprej.
19. 8. 2026 | 10:42
10:38
Live
Novice  |  Slovenija
ZADNJE SLOVO

Slovenija se poslavlja od legendarne Milene Zupančič: »Počivala bo v bohinjski zemlji, ki jo je neizmerno ljubila« (VIDEO in FOTO)

Pogreb bo točno opoldan na Bohinjski Beli, že zdaj se je tam zbrala nepregledna množica tistih, ki se želijo posloviti od legendarne igralke.
19. 8. 2026 | 10:38
10:18
Novice  |  Svet
PORAST PRIMEROV

Zaskrbljujoč porast virusa Zahodnega Nila: v Grčiji in Severni Makedoniji 14 smrtnih žrtev

Še izrazitejše je širjenje bolezni v Grčiji, kjer se je število primerov avgusta več kot podvojilo, doslej je umrlo devet ljudi,
19. 8. 2026 | 10:18

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOGRADNJA

Brilosa ustvarja prihodnost bivanja od Kamnika do slovenske obale

Brilosa je slovensko investicijsko in projektno podjetje, specializirano za razvoj in gradnjo stanovanjskih in poslovnih kompleksov po vsej Sloveniji.
Promo Slovenske novice19. 8. 2026 | 08:45
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
VIDEO

Izjemen uspeh: v Zagrebu ostajajo med najboljšimi v širši regiji

Pacienti z izrazito izgubo čeljustne kosti so bili še pred nekaj leti pogosto brez ustrezne rešitve. Danes transnazalni vsadki odpirajo nove možnosti zdravljenja.
Promo Slovenske novice19. 8. 2026 | 08:41
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SKRB ZA TELO

Ko poškodba oteži vsakodnevno higieno

Okrevate po zvinu? Skrbite za bližnjega po poškodbi? V teh primerih je lahko osebna higiena precejšen izziv.Sploh, ko voda ni najbolj praktična izbira.
Promo Slovenske novice17. 8. 2026 | 10:21
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SKRB ZA TELO

Ko poškodba oteži vsakodnevno higieno

Okrevate po zvinu? Skrbite za bližnjega po poškodbi? V teh primerih je lahko osebna higiena precejšen izziv.Sploh, ko voda ni najbolj praktična izbira.
Promo Slovenske novice17. 8. 2026 | 10:21
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
Promo
Novice  |  Slovenija
IZRAČUN

Kakšno pokojnino boste imeli čez 20 let? Matematika je preprosta

Kako lahko z dodatnim pokojninskim varčevanjem poskrbite za večjo finančno varnost zase in za svoje zaposlene?
17. 8. 2026 | 10:30
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Rekordna prodaja električnih avtomobilov, a subvencij zmanjkuje

Dr. Slavko Ažman: Če trg zdaj ustavimo, lahko porušimo preboj, na katerega smo čakali leta
19. 8. 2026 | 09:19
Promo
Novice  |  Slovenija
RAČUNALNIKI

Spremembe v Microsoft Office sistemih

Če se vaše podjetje zanaša na Microsoft Office 2021, se za vašo IT-infrastrukturo hitro približuje pomemben mejnik.
6. 8. 2026 | 08:34
Photo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
Promo
Novice  |  Slovenija
NE ZAMUDITE

Vsebine v novem kontekstu: IRWIN

Razstava fotografskih del skupine IRWIN v Mestnem muzeju Ljubljana predstavlja projekte, ki so zaznamovali štiri desetletja delovanja umetniškega kolektiva.
Promo Slovenske novice17. 8. 2026 | 15:58
Promo
Novice  |  Slovenija
IZVOZNIKI

Svet se zapira. Kakšne priložnosti ima Slovenija?

Nova pravila svetovne trgovine od izvoznikov zahtevajo več kot iskanje novih kupcev. Zahtevajo nov razmislek o celotni izvozni strategiji.
7. 8. 2026 | 09:27
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOBRA HRANA

Mojstrska delavnica: Parmigiana di melanzane – italijanska mojstrovina iz jajčevcev (VIDEO)

Zapečeni jajčevci se prepletejo s paradižnikovo omako, mocarelo, parmezanom in baziliko. Italijanska specialiteta, ki je tako dobra, da je že težko opisati.
Promo Slovenske novice18. 8. 2026 | 06:05
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Zakaj se bolečina v rami tako rada vrne

Bolečine v rami se ob zmanjšanju obremenitve navadno umirijo, še preden je rama znova pripravljena na napore.
Promo Slovenske novice17. 8. 2026 | 08:31
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki