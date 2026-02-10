  • Delo d.o.o.
20. KROG 1. SNL

Drugi poraz Celja, Maribor boljši od Kopra

Prerojena Olimpija, Ivan Majevski je dobil opozorilo.
Trener Maribora Feđa Dudić (v sredini) je bil lahko židane volje po zanesljivi zmagi proti Kopru. FOTO: Aleksander Golob
Trener Maribora Feđa Dudić (v sredini) je bil lahko židane volje po zanesljivi zmagi proti Kopru. FOTO: Aleksander Golob
Gorazd Nejedly
 10. 2. 2026 | 07:13
4:22
A+A-

Spodrsljaj z močno lepotno napako Celja proti Olimpiji in prepričljiva zmaga Maribora s Koprom v zadnji tekmi 20. kroga sta v ozadju dogajanja v 1. SNL oživela upanja o bolj napeti šampionski bitki. Celjani z debitantom na trenerskem stolčku Ivanom Majevskim so pokazali ranljivost, zaradi česar so od veselja skočili v zrak v Ljudskem vrtu, na Bonifiki in v Stožicah. Toda tekmovalna izhodišča se vodilnim Celjanom niso bistveno spremenila. Zelo in še na slabše pa so se prvaku iz leta 2021 Muri po hudi Aluminijevi zaušnici, ki je v Fazaneriji že sprožila kadrovske premike, a še bolj oživila strah pred ponovitvijo najbolj črnega scenarija – izpada in potem še domžalskega scenarija. Jesenski hit Bravo je še tretjič izgubil, a je vse bliže pri letošnji točki. Ali pa prvi zmagi, kar najboljšim ni po godu.

Federico Bessone si je zgolj »izposodil« in posodobil taktično različico Victorja Sancheza

Bitka za prvaka je še živa. Agresivni in veliko bolj slovenski, bojeviti in homogeni Mariborčani so se vrnili v vlogo prvih izzivalcev Celjanov, Koprčani so v prvem pravem derbiju razočarali in pogoreli po celi črti, zeleno-beli Ljubljančani pa so s predstavo sezone napovedali veliko spomladansko preobrazbo. Naj pri tem ostanejo, za resnejšo šampionsko bitko so navkljub vrnitvi Matevža Vidovška in končno igralnemu odzivu, kot se spodobi za najdražjega igralca Dimitarja Mitrovskega, že prepozni. Kot Koprčani, malo manj pa Mariborčani. Rahlo pretreseni Celjani se lahko tolažijo, da se bodo vsi trije upajoči morali meriti tudi med seboj, točke bodo izgubljali, tudi proti tekmecem iz drugega dela lestvice, pa tudi Celjane bo treba premagovati. Preprosto premalo tekem je in manevrskega prostora za ligaški triler.

Bessone kot Sanchez

Prvi poraz in prvo resno opozorilo hkrati je potrdilo, da je naslednik Alberta Riere pri Celju Ivan Majevski stopil v prevelike Špančeve čevlje. Ne kaže se slepiti, bilo je pričakovano. Tudi Riera v zadnjih dveh tekmah ni strl (niti gola niso dosegli Celjani v 180 minutah) svojega bivšega tekmeca Federica Bessoneja, ki si je zgolj »izposodil« in posodobil taktično različico Victorja Sancheza, pragmatično in agresivno igro z zgoščeno zvezno vrsto.

Prva liga Telemach

Celje       21       14       5       2       53:21       47

Koper       21       11       4       6       41:30       37

Maribor       20       10       5       5       39:26       35

Olimpija       21       10       4       7       29:25       34

Bravo       21       8       4       9       38:39       28

Aluminij       21       8       4       9       32:36       28

Radomlje       20       8       4       8       29:35       28

Primorje       20       5       3       12       23:40       18

Mura       21       4       6       11       21:32       18

Domžale       18       3       3       12       17:38       12

Majevski je ohranil Rierov pristop igre, toda rešitve, odzivi in odločitve v zvezi z začetno enajsterico ter postavitve igralcev so bili natančen odraz njegove neizkušenosti. Pri čemer ni imel veliko pomoči od ključnih igralcev. In ne velja pozabiti, z vrnitvijo dveh »z bolniške« Žana Karničnika in Marka Zabukovnika ima Majevski tako rekoč najmočnejša aduta za manj razburljivo in stresno pot proti naslovu prvaka. Še vedno ima Celje najmočnejše moštvo. En slab dan še ne pomeni, da je 37-letnemu Belorusu ura že začela »tiktakati«, še preden je resno začel svoje poglavje, a je še pravočasno sprožil opozorilni alarm pred tekmama v dodatnih kvalifikacijah za osmino finala v konferenčni ligi. Celjani bodo prihodnji teden v četrtek, 19. t. m., najprej gostovali v Prištini, teden dni pozneje, 26. t. m., pa še gostili kosovskega prvaka Drito. Podaljšana evropska sezona je lahko tudi breme!

Story
Logo
