Dve slovenski smučarki v finalu, zanju bomo pesti stiskali ob 13. uri

Mikaela Shiffrin je postavila najboljši čas prve vožnje slaloma za svetovni pokal alpskih smučark na Finskem. Američanka je v boju za deveto zmago na slalomu v Leviju visoko postavila hitrostno letvico na črni progi. Slovenka Neja Dvornik je z zaostankom 1,75 sekunde dosegla šesti najboljši čas. V finalu bo nastopila tudi Ana Bucik Jogan (22.).

Lara Colturi, Italijanka, ki smuča pod zastavo Albanije, se je najbolj približala vodilni slalomistki. Njen zaostanek znaša 1,08 sekunde. Tretji čas prvega dela slaloma je dosegla Nemka Lena Dürr, ki za vodilno zaostaja 1,49 sekunde.

Dvornik, ki je s številko 18 nastopila tik za prvo jakostno skupino, si je zagotovila odlično izhodišče za napad v finalu. Dvornik je pred petimi leti prav v Leviju s 26. mestom osvojila sploh prve točke v konkurenci svetovnega pokala. Lani je bila na tem prizorišču 15.

Na startu je bila tudi Bucik Jogan, z zaostankom 2,59 sekunde je v cilj zapeljala kot 18. Do konca je izgubila štiri mesta.

Tretja Slovenka na startu Lila Lapanja, ki je pred petimi leti v Leviju nastopila v finalu, končala je na 25. mestu, je s slabo startno številko 68 preizkušnjo na Finskem z velikim zaostankom 5,75 sekunde (64.) končala izven elitne trideseterice, ki bo nastopila v drugi vožnji.

Druga vožnja tekme pod žarometi bo ob 13.00.