Kazalo na dvojno zmago Slovenije, Zajc nato diskvalificiran

Slovenski skakalec Domen Prevc (141,5 in 140 m, 316,7 točke) je prepričljivo zmagal na tekmi v nemškem Oberstdorfu, kjer se je začela novoletna turneja. Drugo mesto sta zasedla Timi Zajc, ki je bil pozneje diskvalificiran, in Daniel Tschofenig iz Avstrije (132 in 134 m, 299,2). Slednji je zaostal za 17,5 točke. Po diskvalifikaciji Zajca zaradi neustreznega dresa je bil tretji Nemec Felix Hoffman (132,5 in 136 m, 297,3). Slavje Prevca je bila hkrati tudi prva slovenska zmaga v zgodovini v Oberstdorfu. Enajsti je bil Anže Lanišek (130,5 in 133,5 m, 284,6), 27. pa Rok Oblak (126 in 117,5 m, 244,1). V nedeljskih kvalifikacijah je izmed Slovencev izpadel le Žak Mogel, bil je 57. med 65 udeleženci.

Domen Prevc je prepričljivo vodil že po prvi seriji. Drugi je bil Avstrijec Jan Hörl z 8,3 točke zaostanka, tretji in četrti pa rojaka slednjega Jonas Schuster (+9,8) in Tschofenig, slednji z desetimi točkami zaostanka. Zajc je bil na petem mestu 10,7 točke za Prevcem, a povsem blizu prvim trem.

Zajc je v finalu prevzel vodstvo, po točkah se je takoj nato z njim izenačil Tschofenig, Schuster pa ni zdržal pritiska in je zdrsnil na rob deseterice (9.). Tudi Hörl je že takoj po drugem skoku s končnim četrtim mestom že zapustil zmagovalni oder in zgodovinska zmaga na tem nemškem prizorišču je bila že tedaj videti slovenska. Piko na i je postavil Domen Prevc, edini je presegel 140 metrov, in to dvakrat.

Dobrih deset minut po tekmi je sledilo razočaranje v slovenskem taboru, saj je Zajc »zapustil« zmagovalni oder zaradi diskvalifikacije. Kljub temu je potem zadonela slovenska himna, ki so jo člani slovenske ekipe pred najboljšo trojico v izteku glasno prepevali.

Lanišek je bil 14. po prvem skoku in točno deset točk za tretjim mestom. Štiri mesta pred njim je bil Japonec Ryoyu Kobayashi, ki je kot drugi v skupnem seštevku pokala za Prevcem pred turnejo štirih skakalnic veljal za drugega favorita novoletne turneje, v kateri je že trikrat osvojil zlatega orla.

V finalno serijo so se uvrstili tudi Rok Oblak, delil si je 23. mesto, vendar te uvrstitve ni zadržal, saj je bil v drugem tekmovalnem poskusu skoraj deset metrov krajši. Zato pa je bil Lanišek tri metre daljši in je prevzel vodstvo, ki pa ga je imel v rokah le do naslednjega skakalca.

V nadaljevanju je Kobayashi izzval tekmece s 136 m. Z 295 točkami je eden od treh osvajalcev skakalnega »grand slama« doslej vodil le nekaj časa, ugnal ga je že sedmi po prvem skoku, domačin Philipp Raimund. Slednji je bil peti, šesti pa Kobayashi, ki za Prevcem na turneji zaostaja že za 21,7 točke.

V prvi seriji na izpadanje je imela trojica Slovencev zelo lahko delo in neenakovredne tekmece. Prevc je Finca Eetuja Nousiainena (108,5) ugnal za več kot 50 točk, za nekaj manj Zajc Ukrajinca Jevhena Marusjaka (105,8), tudi Lanišek je prepričljivo premagal Kazahstanca Iljo Mizernika (129,5). Oblak je v najtesnejšem »slovenskem« obračunu za dobrih šest točk ugnal Finca Anttija Aalta (124,5).

Karavana se bo sedaj preselila v Garmisch-Partenkirchen, kjer bo po kvalifikacijah 31. decembra druga tekma pa je na sporedu prvi dan novega leta. Nato sledita še avstrijski postaji v Innsbrucku in Bischofshofnu, kjer se bo turneja končala 6. januarja.