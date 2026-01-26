  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
POLNA DVORANA STOŽICE

Futsal Euru 2026: drugi polčas je prinesel pravo Slovenijo

Na Futsal Euru 2026 Slovenija pričakovano izgubila proti Španiji. Že danes (20.30) proti Belgiji je zmaga nujna.
Pogled na polno dvorano Stožice, ki je bila glasna do zadnje sirene. FOTO: Uefa
Pogled na polno dvorano Stožice, ki je bila glasna do zadnje sirene. FOTO: Uefa
Nejc Grilc
 26. 1. 2026 | 08:35
3:51
A+A-

Evropsko prvenstvo v dvoranskem nogometu se je v osrednji slovenski dvorani za domačine začelo kot nočna mora, do zadnje sirene petkovega večera pa je Slovenija popravila vtis in tekmecem napovedala trd boj za izločilne boje. Poraz z 1:4 proti izvrstni Španiji ne kaže prave slike, v slovenskem taboru se zavedajo, da bo treba že danes proti Belgijcem zaigrati bolje in upravičiti vlogo favorita. »Drugi polčas nam mora biti merilo za nadaljevanje prvenstva,« poudarja kapetan Igor Osredkar.

Komaj se je v polnih Stožicah, kjer se je zbralo več kot 8000 gledalcev, poleglo navdušenje ob glasnem petju Zdravljice, že je Slovence na stožiškem parketu (oziroma posebnem laminatu za futsal, ki manj grabi podplate) doletel hladen tuš. Španci so po lepo izvedeni prekinitvi zadeli iz prvega strela na tekmi, izbrancem Tomislava Horvata se je »snel jermen« in Španci so jih v prvem delu prekosili v vseh prvinah nogometne igre. Glede tehnike ni nobenega dvoma, opazovati nadzor nad žogo svetovnih velemojstrov od blizu je poslastica za nogometne navijače, tudi pri hitrosti gibanja po terenu pa Slovenci tekmecem niso bili kos. Šele v zaključku prvega dela so dvignili agresivnost in z »balkanskimi« prijemi izzvali nekaj španskih napak, ob zaostanku z 0:4 na polovici pa ni bilo dvoma, da je zmagovalec odločen.

V drugem polčasu so Slovenci premagali tremo in se dobro borili s Španci. FOTO: Uefa
V drugem polčasu so Slovenci premagali tremo in se dobro borili s Španci. FOTO: Uefa

»Padli smo v psihološko krizo po tako hitrem golu, tega si res nismo želeli. Pred tekmo smo opozarjali fante, da se nam to ne sme zgoditi, zato jih je gol še bolj potrl, a proti takšni reprezentanci se zgodi tudi to. Vesel sem, da nato v nadaljevanju nismo delali neumnosti, da smo se pobrali in odigrali boljše nadaljevanje,« je prvo tekmo turnirja proti najtežjim možnim nasprotnikom ocenil selektor Horvat. V drugem polčasu so Španci umirili žogo, Slovenija je z energijo mlajšega dela reprezentance prišla do nekaj polpriložnosti, Matej Fideršek pa je z golom postavil končni izid in razveselil tribune.

»Prvi gol nas je presekal, v garderobi smo med polčasom povzdignili glas, to enostavno nismo bili mi. Nismo si smeli privoščiti, da pred takšno publiko igramo brez energije. Nato smo pokazali, da kadar smo pravi, lahko igramo, to nam mora biti merilo za naprej,« ni bil preveč razočaran Osredkar, ki je po kapetansko izzval nekaj trdih dvobojev s Španci in soigralcem pokazal, da se zvezdnikov ni treba bati.

8000 gledalcev je v petek zvečer podpiralo slovensko reprezentanco

Hiter gol ne pride v poštev

Zdaj se prvenstvo za Slovence začenja zares. Belgija je na petkovi tekmi s 4:0 odpihnila Belorusijo in potrdila, da bo resen tekmec za napredovanje v četrtfinale, vloga favoritov v Stožicah pa se ni spremenila. »Zdaj prihajata naši tekmi, če bomo igrali kot v drugem polčasu s Španci, se nimamo česa bati, lahko se kosamo z vsemi,« je strelec edinega slovenskega gola optimističen pred tekmo z razigranimi in tehnično dobro podkovanimi Belgijci. Slovenci bodo morali danes (20.30) odigrati potrpežljivo in čakati na svoje priložnosti, hiter zadetek v domači mreži bi tokrat že lahko bil usoden.

Uvodni vikend evropskega prvenstva je pokazal, da je bil strah pred praznimi tribunami odveč. Zanimivo tekmo med Portugalsko in Italijo (6:2) si je v živo ogledalo 1925 gledalcev, na bratskem derbiju sobotnega večera z lepo navijaško kuliso med Madžarsko in Poljsko (4:2) je bilo na tribunah še 300 gledalcev več. Že danes zvečer si prireditelji znova obetajo veliko višjo številko in dobro podporo Slovencem s tribun.

Nismo si smeli privoščiti, da pred takšno publiko igramo brez energije.

Več iz teme

dvoranski nogometŠpanijaStožicefutsalSlovenija
ZADNJE NOVICE
10:25
Bulvar  |  Suzy
OBOŽEVALE SO GA ZVEZDE

Valentino Garavani: slovo modnega velikana (Suzy)

Veliki mojster rdeče barve in večernih oblek je pridobil veliko oboževalk, ko je v filmu La dolce vita Anita Eckberg skočila v fontano Trevi.
26. 1. 2026 | 10:25
10:15
Novice  |  Slovenija
OSEBNI PRITISKI

Nika Kovač spet prejema grožnje s smrtjo: Zanimivo, da ravno takrat, ko smo začeli postavljati vprašanja Logarju (VIDEO)

Ustanoviteljica Inštituta 8. marec o osebnih grožnjah, diskreditacijah in pritiskih, ki so sledili po javnih objavah organizacije.
Kaja Grozina26. 1. 2026 | 10:15
09:55
Šport  |  Odmevi
NEZASLIŠAN ŠKANDAL, VIDEOPOSNETEK SKRIVAJO

Domen Prevc žrtev nemške mega sabotaže? Kaj je skrivnostni človek z dežnikom počel ob Domnovih smučeh?!

Vse več glasov je, da se je včeraj na ekipni tekmi skakalcev v nemškem Oberstdorfu dogajalo nekaj gnilega.
26. 1. 2026 | 09:55
09:45
Novice  |  Slovenija
SVET AVTOMOBILIZMA

Matjaž Tomlje, ljubitelj hitrih in dragih avtomobilov: iz Dolenjskih Toplic v Le Mans (FOTO)

Zgodba Matjaža Tomljeta, ki je navduševal v svetu avtomobilizma in posla, je danes še zanj čisto nora.
Jure Predanič26. 1. 2026 | 09:45
09:35
Šport  |  Tekme
KONEC DOBER, VSE DOBRO

Slovenski rokometaši: Madžarska padla, na vrsti Hrvaška

Slovenski rokometaši po slabem polčasu premagali Madžarsko. Pot v polfinale evropskega prvenstva vodi preko Hrvatov.
Peter Zalokar26. 1. 2026 | 09:35
09:17
Bulvar  |  Domači trači
ZVEZDE REALITY SHOWOV

Letošnja Kmetija pa ne bo kar tako: poglejte, kdo še vstopa v novo sezono (FOTO)

Kmetija odkriva še zadnje adute - v oddajo vstopajo še trije znani obrazi, zaradi katerih si bo verjetno vredno vzeti uro na dan za TV ekran.
26. 1. 2026 | 09:17

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
FORUM

Grožnje se stopnjujejo. Kakšna naj bo odločitev?

Ko kibernetski napad ni več IT-tema, ampak osebna odgovornost vodstva.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 09:14
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPADI

Kdo so najpogostejša tarča preračunljivih napadalcev?

Zakaj znanje zaposlenih postaja temelj digitalne odpornosti in družbene odgovornosti podjetij.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 10:56
Promo
Razno
ODER

V prestolnici bo v znamenju vrhunske glasbe

9. Zimski festival bo februarja prestolnico napolnil z vrhunsko glasbo domačih in tujih umetnikov.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 14:21
Promo
Lifestyle  |  Stil
PRAVA USPEŠNICA

50-letnica L'Occitana poudarja moč povezovanja

Hiša L’Occitane en Provence ob jubileju slavi moč človeških vezi, nege in deljenja.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 13:28
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPADI

Kdo so najpogostejša tarča preračunljivih napadalcev?

Zakaj znanje zaposlenih postaja temelj digitalne odpornosti in družbene odgovornosti podjetij.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 10:56
Promo
Razno
ODER

V prestolnici bo v znamenju vrhunske glasbe

9. Zimski festival bo februarja prestolnico napolnil z vrhunsko glasbo domačih in tujih umetnikov.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 14:21
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
PRAVA USPEŠNICA

50-letnica L'Occitana poudarja moč povezovanja

Hiša L’Occitane en Provence ob jubileju slavi moč človeških vezi, nege in deljenja.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 13:28
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

Ste slišali, kako to rešujejo v Zagrebu?

Začetek leta je pravi čas za premik k stabilnim zobem, tudi če so vam že rekli, da je čeljustne kosti premalo.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 10:50
Promo
Novice  |  Slovenija
CERTIFIKAT

JYSK Slovenija potrjen kot eden najboljših delodajalcev v Evropi

Top Employers Institute, avtoriteta za prepoznavanje odličnosti na področju upravljanja človeških virov, je JYSKU podelil certifikat Top Employer Europe 2026.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 12:45
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
FIBROMIALGIJA

Kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
7. 1. 2025 | 10:03
Promo
Razno
ZAVAROVANJE

Belo se pere na devetdeset in pomemben detajl, ki ga v filmu ne vidimo

Belo se pere na devetdeset govori o izgubi in osebni moči ter bralce in gledalce opominja, kako hitro se lahko vsakdan obrne in kako pomembna je opora.
26. 1. 2026 | 08:50
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Sodelujte v nagradni igri in poskrbite za svojo prihodnost!

Naš vsakdan je sestavljen iz številnih majhnih odločitev: kaj je nujno, kaj lahko počaka, kaj bomo prestavili na jutri.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 15:30
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki