OSNOVNI CILJ IZPOLNJEN

Ekipi ACH Volley uspelo! Gre v skupinski del lige prvakov

Ljubljanska ekipa je bila od Srbov boljša že na prvi tekmi v Kragujevcu, kjer je prav tako zmagala s 3:0.
Tine Urnaut FOTO: Jože Suhadolnik
Tine Urnaut FOTO: Jože Suhadolnik
STA
 27. 11. 2025 | 22:11
 27. 11. 2025 | 22:16
3:16
A+A-

Odbojkarji ACH Volleyja so se uvrstili v skupinski del lige prvakov. Na povratni tekmi tretjega kroga kvalifikacij so v domačem Tivoliju s 3:0 (17, 21, 20) premagali Radnički iz Kragujevca. Ljubljanska ekipa je bila od Srbov boljša že na prvi tekmi v Kragujevcu, kjer je prav tako zmagala s 3:0.

Oranžni zmaji so tako izpolnili svoj osnovni cilj - če ga ne bi, bi to zaradi vloženih sredstev v ekipo najbrž pomenilo pravo katastrofo, še korak več pa bodo poskušali storiti v skupini A, kjer bodo igrali s Trentinom, turškim Ziraatom Bankkaart Ankaro ter francoskim Toursom, prvo tekmo bodo odigrali v četrtek, 11. decembra, v Trentu.

Varovanci črnogorskega strokovnjaka Igorja Kolakovića so se zavedali, da so kakovostnejša ekipa od srbske, kar so dokazali že na gostovanju, kjer so si priigrali lepo prednost. A hkrati so menili, da kljub prednosti in polnemu Tivoliju tekmeca ne smejo podcenjevati. Menili so, da se lahko v odbojki marsikaj hitro spremeni, še posebno, če ni pravega odnosa.

»Če bomo mislili, da smo že v Kragujevcu vse naredili, lahko zaidemo v velike težave,« so zatrjevali v ljubljanskem taboru, kjer si nikakor niso želeli, da se ponovi tekma iz Bukarešte v prejšnjem krogu kvalifikacij in da o napredovanju odloča zlati niz.

Da za pristop ni skrbeti, je pokazal že sam začetek tekme. Ob glasni spodbudi s tribun so slovenski prvaki po zaslugi bloka povedli s 6:0 in 9:2, že takrat je bilo jasno, da večjih skrbi ne bo. Gostje so se sicer približali na 10:6, toda kapetan Tine Urnaut je znal umiriti ekipo in z uspešnim napadom napovedati novo serijo točk. Po tem gosti v nizu niso več grozili, domači so niz dobili s 25:17, niz je s svojo osmo točko zaključil Tonček Štern.

Drugi niz bolj izenačen

Drugi niz je bil bolj izenačen. Gostitelji so sicer imeli pobudo, a si dolgo časa niso mogli priboriti več kot dveh točk prednosti. Srbi so v končnico celo vstopili s prednostjo 19:18, toda nato so na servis Luke Marovta Slovenci osvojili štiri zaporedne točke, prednosti po izidu 22:19, ki ga je Marovt postavil z asom, pa niso več zapravili. Prav nasprotno. Alen Pajenk in Alen Šket sta z blokoma še povečala prednost, nato pa je tekmec naredil še napako in ACH je povedel z 2:0, kar je že pomenilo, da se je uvrstil v ligo prvakov.

Kljub temu pa so si Ljubljančani želeli zmago. Kolaković se je sicer v tretjem nizu odločil za menjavo skoraj celotne postave, priložnost za igro so dobili libero Jožef Verdinek, podajalec Nejc Najdič, sprejemalec Klemen Šen, bloker Jošt Kržič in vnovič tudi Šket, pozneje pa še Jaka Prevorčnik. A to se ni poznalo. ACH je že na polovici niza strl odpor gostov, povedel s 16:11, po bloku Jošta Kržiča za 21:14 pa je bilo bolj ali manj že jasno, da bo tudi povratno tekmo gladko dobil.

Logo
