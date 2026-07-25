Ekipi UAE uspelo nekaj fenomenalnega, na predzadnji etapi pa je zmagal Carapaz (VIDEO)

Ekvadorec Richard Carapaz je zmagovalec kraljevske predzadnje etape na kolesarski dirki po Franciji. Na trasi od Bourg d'Oisansa do Alpe d'Hueza je slavil iz ubežne skupine po težavah Američana Seppa Kussa v zadnjih kilometrih. V ozadju je Slovenec Tadej Pogačar pomagal Mehičanu Isaacu del Toru potrditi tretje mesto v seštevku.

Sedemindvajsetletni slovenski as je večino zadnjih 60 km narekoval ritem za mehiškega ekipnega kolega pri UAE Team Emirates-XRG, na zadnjem kategoriziranem klancu pa sta morala oba odgovarjati na napad ekipe Decathlona, zbrane okoli Francoza Paula Seixasa. A tudi 19-letni domači up ni imel dovolj moči za napad, s povišanjem ritma pa se je nato dvojec emiratov skupaj z Belgijcem Remcom Evenepoelom (Red Bull-BORA-hansgrohe) odpeljal Seixasu, s tem pa je na cilju del Toro utrdil svoje tretje mesto v skupnem seštevku.

Ciljno črto je prvi prečkal Carapaz (EF Education-EasyPost), ki je sicer na zadnjih klancih zaostajal za Kussom (Visma-Lease a Bike), a je bil slednji dvakrat nepozoren na krajšem spustu pred ciljem, kar je omogočilo Ekvadorcu, da se mu je odpeljal in slavil drugič v zadnjih treh etapah.

Drugi je ciljno črto prečkal Evenepoel, ki je zaostal 26 sekund za Carapazom, Kuss je bil tretji s 35 sekundami zaostanka.

Pogačar je objet z del Torom na cilj prišel 1:05 minute za zmagovalcem, medtem ko je Seixas zaostal 2:55 minute.

V seštevku pred zadnjo etapo premočno vodi Pogačar, ki je ohranil 6:26 minute prednosti pred Evenepoelom, medtem ko tretji del Toro še naprej za svojim današnjim pomočnikom zaostaja 9:42 minute. Četrti je mladi Francoz Paul Seixas (Decathlon CMA CGM), a zdaj z zaostankom 11:56 minute.