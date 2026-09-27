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MONTREAL

Ekipni kolega Tadeja Pogačarja je svetovni prvak, Primož Roglič je bil najboljši Slovenec na dirki

Američan Brandon McNulty do naslova svetovnega prvaka v cestnem kolesarstvu.
Brandon McNulty je prikazal izjemno vožnjo. FOTO: Andrej Ivanov Afp
Brandon McNulty je prikazal izjemno vožnjo. FOTO: Andrej Ivanov Afp
STA, M. J.
 27. 9. 2026 | 21:27
 27. 9. 2026 | 21:36
0:18
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Američan Brandon McNulty je svetovni prvak v cestnem kolesarstvu. V Montrealu je po 273,4 km zahtevne in razgibane trase slavil po samostojnem napadu v zadnjih 33 km. Do srebra je prišel Avstralec Michael Matthews, do brona pa Nizozemec Mathieu van der Poel. Edini Slovenec v cilju je bil Primož Roglič na 21. mestu.

Naziv svetovnega prvaka in mavričasto majico je po 24 mesecih zaradi poškodb ob padcu na dirki po Španiji predal slovenski as Tadej Pogačar, naslednika pa je dobil kar v ekipnem kolegu pri UAE Team Emirates-XRG McNultyju. Mavričasta majica tako za 12 mesecev ostaja v lasti emiratov.

Tokrat klubske barve niso imele prave veljave, ravno zaradi slabega sodelovanja pa je 12 zasledovalcev za Američanom ostalo brez boja za zlato kolajno, čeprav so se mu nekateri kolesarji v zadnjem krogu približali na vsega nekaj sekund.

Osemindvajsetletnik iz Phoenixa je nadaljeval v svojem ritmu in postal prvi Američan z naslovom svetovnega prvaka na cestni dirki po Lanceu Armstrongu leta 1993, torej iz časa, ko ta še ni bil osramočen zaradi dolgoletnih dopinških prekrškov ob kasnejših zmagah na Touru.

McNulty je ciljno črto prečkal 13 sekund pred presenetljivo srebrnim Matthewsom in bronastim van der Poelom, ki sta imela največ moči v sprintu devetih kolesarjev. Za las je brez kolajne ostal še en Američan Quinn Simmons. Peti je bil Mehičan Isaac del Toro.

Ob njem sta še dva od glavnih favoritov za zlato, Belgijec Remco Evenepoel in Francoz Paul Seixas, zasedla 12. oziroma 15. mesto.

Od Slovencev je do ciljne črte prišel le Roglič, ki je bil dolgo časa povsem na čelu v skupini z van der Poelom ter posledično v boju celo za zlato kolajno, a je v zadnjih krogih po številnih preobratih in napadih tekmecev popustil ter ostal brez uvrstitve med deseterico.

Na koncu je bil 21. z zaostankom 3:29 minute. Vsi ostali Slovenci so odstopili, presenetljivo hitro pa sta preizkušnjo končala predvsem Matej Mohorič in Jan Tratnik.

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