Stephan Embacher (304,8 točke) je zmagovalec prve od dveh tekem svetovnega pokala smučarskih skakalcev v finski Ruki. S tem je komaj 20-letni Avstrijec še povečal prednost v svetovnem pokalu in slavil tretjo zmago v karieri. Slovenci Domen Prevc, Anže Lanišek in Timi Zajc so v finalu krepko pokvarili svoje uvrstitve.

Embacher je bil najboljši že po prvi seriji današnje tekme, v finalu pa je mladinski svetovni prvak ohranil mirnost in prišel do nove zmage. Drugo mesto je zasedel varovanec slovenskega trenerja Bineta Norčiča, Švicar Sandro Hauswirth (297,9 točke), ki je osvojil prve stopničke v karieri, tretji je bil Norvežan Marius Lindvik (295).

Slovenci sicer po prvi seriji niso krojili vrha, so se pa vsi trije zanesljivo uvrstili v finale trideseterice. Najvišje je končal branilec skupne zmage Prevc (259,9), ki je pred desetimi leti prav na tej skakalnici slavil svojo prvo zmago v svetovnem pokalu, na 18. mestu, Lanišek (258,6) je bil 19., Zajc (243,7) pa je s 13. po prvi seriji zdrsnil na 26. mesto. V nedeljo se bo sezona v Ruki nadaljevala s še eno posamično tekmo.