Erik Janža: »Iz dneva v dan se trudiš, da bi napredoval«

Pred slovensko nogometno reprezentanco bo jutrišnji četrtek poseben dan. Prvič v tem koledarskem bo igrala tekmo na domačem igrišču, dvoboj s Ciprom se bo v Stožicah začel jutri ob 18. uri. Gre za običajen junijski ligaški reprezentančni termin po koncu ligaških tekmovanj, letošnji je pač v znamenju odštevanja do bližnjega svetovnega prvenstva. Moštva, ki bodo navzoča v spektakularnih junijsko-julijskih dneh po Severni Ameriki, zdaj namenjajo zadnje dneve priprav za veliko zgodbo. Slovenija bo tako v nedeljo gostovala na Hrvaškem pri tradicionalno zelo ambiciozni reprezentanci za največja tekmovanja.

»Mi zdaj pravzaprav igramo brez tekmovalnega naboja,« je na Brdu pri Kranju, v idiličnem okolju baznega tabora slovenskih reprezentančnih selekcij, poudaril Erik Janža, pri 32 letih med izkušenimi aduti naše izbrane vrste. Navzlic svojim izkušnjam in bolj kot ne stalnemu mestu v udarni enajsterici slovenske izbrane vrste je svoji uvodni misli dodal: »Nekatere reprezentance se pripravljajo za mundial, tako je tudi z našimi nedeljskimi tekmeci Hrvati, v Varaždinu nas v nedeljo čaka velika tekma. Kakorkoli že, nogomet je zgodba dokazovanja in četudi tokrat ne lovimo kakšnih pomembnih točk – za te bo napočil čas šele jeseni –, se iz dneva v dan moraš truditi, da bi napredoval.«

Že dolgo ohranja sloves nogometaša z zagnanim in ambicioznim pristopom. FOTO: Borut Živulovič/Reuters

Prekmurec je sicer prestal lepo sezono pri tradicionalnem poljskem klubu Gorniku (v prevodu Rudarju) Zabrze, armada navijačev se je z Janžo in soigralci veselila domače pokalne lovorike. V prvenstvu pa je bilo moštvo našega reprezentanta na 2. mestu, boljši je bil le Lech Poznan. Janža tako sodi k še nekaterim slovenskim reprezentantom, ki so se v tej klubski sezoni veselili lovorik (denimo Andraž Šporar v Bratislavi, Vanja Drkušić v St. Peterburgu ali zaradi poškodbe zdaj odsotni Timi Max Elšnik v Beogradu), zdaj pa je seveda vse misli usmeril v teden reprezentančnih priprav.

Danes se bodo tako Cesarjevi izbranci pomerili s Ciprčani. Jasno, v tem primeru še zdaleč ne gre za reprezentanco ugleda Hrvaške, a otoška država vlaga veliko v nogomet, domače ligaško tekmovanje s tradicionalnimi klubi – letošnji prvak je Omonia Nikozija z našim reprezentantom, ki ga podobno kot omenjenega Elšnika ni na tem zboru, Juretom Balkovcem – privablja občinstvo in dviguje temperaturo.

Vesel za prijatelja in Nafto Erik Janža je otrok nogometnega Prekmurja. In ta regija na skrajnem severovzhodu bo imela v novi domači sezoni dva prvoligaša: Muro ter povratnika Nafto. Lendavčani so namreč v dodatnih kvalifikacijah za 1. SNL ugnali Primorje iz Ajdovščine, gol za končnih 1:0 je zabil Andrej Maroša. »Nekoč sva igrala skupaj, vesel sem za prijatelja in Nafto. Regija bo spet imela svoj prvoligaški derbi, kar je super!«

Nazadnje zmaga doma in poraz na Cipru

Klubska scena je v domačih krogih odmevnejša od reprezentančne, a selektor Akis Mantzios, grški strokovnjak z izkušnjami iz številnih klubov v svoji domovini, bi rad izbrano vrsto dvignil na višjo raven. Ta še nikoli ni igrala na velikem tekmovanju, bodisi euru bodisi mundialu, v tem koledarskem letu je prestala dve pripravljalni tekmi: ob koncu marca je doma izgubila z Belorusijo (0:1), nato je ugnala Moldavijo (3:2). Selektor moštvo sestavlja bolj kot ne z igralci iz domačih ter grških klubov, nazadnje so bili na seznamu za omenjeno tekmo z Moldavci le trije iz drugih držav – Ioannis Pittas (CSKA Sofija), Marinos Tzionis (Arad, Rom) ter Stelios Andreou (Widzev Lodž, Pol). Reprezentanci Slovenije in Cipra sta se sicer nazadnje pomerili v kvalifikacijah za mundial 2022 – doma se je naša vrsta veselila zmage z 2:1 (Zajc 48., Gnezda Čerin 84.; Kakoulis 89.), v Nikoziji so bili boljši gostitelji – 1:0 (Pittas 42.).

Nekoč je nosil črno-beli dres svoje Mure. FOTO: Tadej Regent

V Stožicah na jutrišnji četrtek pri domači nogometni zvezi pričakujejo lepo ozračje z več kot 7000 gledalci, med njimi bodo, kot je že v navadi za tekme pripravljalnega značaja v junijskih dneh, tudi številni mladi obrazi.

Tisti zahtevnejši gledalci pa se ogrevajo predvsem za nedeljski večer v Varaždinu, pa četudi zgolj pred TV zaslonom. Prizorišče resda ni daleč od meje z našo državo, toda le peščica srečnežev bo lahko tam stiskala pesti za Cesarjeve izbrance. Na Hrvaškem v pričakovanju mundiala že nastaja evforija, za obe domači pripravljalni tekmi, sinoči na Reki z Belgijo in v nedeljo za dvoboj bronaste selekcije z zadnjega SP ter Slovenije, so vstopnice pošle v hipu. Naprodaj so bile po 20, 40 in 50 evrov. Za jutrišnjo tekmo v Stožicah pa so še na voljo, po 26 in 31 evrov, popust pa pripada otrokom do 14. leta, dijakom, študentom ter upokojencem.