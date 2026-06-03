Erik Janža: »Iz dneva v dan se trudiš, da bi napredoval«

Pred slovensko nogometno reprezentanco bo jutrišnji četrtek poseben dan. Prvič v tem koledarskem bo igrala tekmo na domačem igrišču, dvoboj s Ciprom se bo v Stožicah začel jutri ob 18. uri. Gre za običajen junijski ligaški reprezentančni termin po koncu ligaških tekmovanj, letošnji je pač v znamenju odštevanja do bližnjega svetovnega prvenstva. Moštva, ki bodo navzoča v spektakularnih junijsko-julijskih dneh po Severni Ameriki, zdaj namenjajo zadnje dneve priprav za veliko zgodbo. Slovenija bo tako v nedeljo gostovala na Hrvaškem pri tradicionalno zelo ambiciozni reprezentanci za največja tekmovanja.
»Mi zdaj pravzaprav igramo brez tekmovalnega naboja,« je na Brdu pri Kranju, v idiličnem okolju baznega tabora slovenskih reprezentančnih selekcij, poudaril Erik Janža, pri 32 letih med izkušenimi aduti naše izbrane vrste. Navzlic svojim izkušnjam in bolj kot ne stalnemu mestu v udarni enajsterici slovenske izbrane vrste je svoji uvodni misli dodal: »Nekatere reprezentance se pripravljajo za mundial, tako je tudi z našimi nedeljskimi tekmeci Hrvati, v Varaždinu nas v nedeljo čaka velika tekma. Kakorkoli že, nogomet je zgodba dokazovanja in četudi tokrat ne lovimo kakšnih pomembnih točk – za te bo napočil čas šele jeseni –, se iz dneva v dan moraš truditi, da bi napredoval.«
Prekmurec je sicer prestal lepo sezono pri tradicionalnem poljskem klubu Gorniku (v prevodu Rudarju) Zabrze, armada navijačev se je z Janžo in soigralci veselila domače pokalne lovorike. V prvenstvu pa je bilo moštvo našega reprezentanta na 2. mestu, boljši je bil le Lech Poznan. Janža tako sodi k še nekaterim slovenskim reprezentantom, ki so se v tej klubski sezoni veselili lovorik (denimo Andraž Šporar v Bratislavi, Vanja Drkušić v St. Peterburgu ali zaradi poškodbe zdaj odsotni Timi Max Elšnik v Beogradu), zdaj pa je seveda vse misli usmeril v teden reprezentančnih priprav.
Danes se bodo tako Cesarjevi izbranci pomerili s Ciprčani. Jasno, v tem primeru še zdaleč ne gre za reprezentanco ugleda Hrvaške, a otoška država vlaga veliko v nogomet, domače ligaško tekmovanje s tradicionalnimi klubi – letošnji prvak je Omonia Nikozija z našim reprezentantom, ki ga podobno kot omenjenega Elšnika ni na tem zboru, Juretom Balkovcem – privablja občinstvo in dviguje temperaturo.
Vesel za prijatelja in Nafto
Erik Janža je otrok nogometnega Prekmurja. In ta regija na skrajnem severovzhodu bo imela v novi domači sezoni dva prvoligaša: Muro ter povratnika Nafto. Lendavčani so namreč v dodatnih kvalifikacijah za 1. SNL ugnali Primorje iz Ajdovščine, gol za končnih 1:0 je zabil Andrej Maroša. »Nekoč sva igrala skupaj, vesel sem za prijatelja in Nafto. Regija bo spet imela svoj prvoligaški derbi, kar je super!«
Klubska scena je v domačih krogih odmevnejša od reprezentančne, a selektor Akis Mantzios, grški strokovnjak z izkušnjami iz številnih klubov v svoji domovini, bi rad izbrano vrsto dvignil na višjo raven. Ta še nikoli ni igrala na velikem tekmovanju, bodisi euru bodisi mundialu, v tem koledarskem letu je prestala dve pripravljalni tekmi: ob koncu marca je doma izgubila z Belorusijo (0:1), nato je ugnala Moldavijo (3:2). Selektor moštvo sestavlja bolj kot ne z igralci iz domačih ter grških klubov, nazadnje so bili na seznamu za omenjeno tekmo z Moldavci le trije iz drugih držav – Ioannis Pittas (CSKA Sofija), Marinos Tzionis (Arad, Rom) ter Stelios Andreou (Widzev Lodž, Pol). Reprezentanci Slovenije in Cipra sta se sicer nazadnje pomerili v kvalifikacijah za mundial 2022 – doma se je naša vrsta veselila zmage z 2:1 (Zajc 48., Gnezda Čerin 84.; Kakoulis 89.), v Nikoziji so bili boljši gostitelji – 1:0 (Pittas 42.).
V Stožicah na jutrišnji četrtek pri domači nogometni zvezi pričakujejo lepo ozračje z več kot 7000 gledalci, med njimi bodo, kot je že v navadi za tekme pripravljalnega značaja v junijskih dneh, tudi številni mladi obrazi.
Tisti zahtevnejši gledalci pa se ogrevajo predvsem za nedeljski večer v Varaždinu, pa četudi zgolj pred TV zaslonom. Prizorišče resda ni daleč od meje z našo državo, toda le peščica srečnežev bo lahko tam stiskala pesti za Cesarjeve izbrance. Na Hrvaškem v pričakovanju mundiala že nastaja evforija, za obe domači pripravljalni tekmi, sinoči na Reki z Belgijo in v nedeljo za dvoboj bronaste selekcije z zadnjega SP ter Slovenije, so vstopnice pošle v hipu. Naprodaj so bile po 20, 40 in 50 evrov. Za jutrišnjo tekmo v Stožicah pa so še na voljo, po 26 in 31 evrov, popust pa pripada otrokom do 14. leta, dijakom, študentom ter upokojencem.
4 klubi v tujini so na seznamu kariere Erika Janže: Viktoria Plzen (Češ), Pafos (Cip), Osijek (Hrv) in zdaj Gornik Zabrze (Pol).