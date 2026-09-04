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KANUISTA

Eva Alina in Žiga Lin Hočevar v Parizu srebrna

Oba sta bila najhitrejša že v kvalifikacijski vožnji.
Eva Alina Hočevar je v samem vrhu. FOTO: Kzs
Eva Alina Hočevar je v samem vrhu. FOTO: Kzs
STA, N. P.
 4. 9. 2026 | 16:28
1:05
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Na tekmi svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v Parizu so bili dosežki slovenskih kanuistov precej boljši od četrtkovih kajakašev. Brat in sestra Žiga Lin Hočevar in Eva Alina Hočevar sta se zavihtela na stopničke, oba sta zasedla drugo mesto in sta pred zadnjo tekmo tudi na samem vrhu v skupnem seštevku svetovnega pokala.

Oba sta bila najhitrejša že v kvalifikacijski vožnji. Žiga Lin Hočevar je zmago zgrešil za vsega 16 stotink sekunde, za kolikor je bil hitrejši Čeh Vaclav Chaloupka, Benjamin Savšek je kot drugi slovenski finalist zasedel osmo mesto, Luka Božič je bil 19. V ženski konkurenci je Slovenko premagala le Slovakinja Zuzana Pankova, hitrejša je bila za sekundo in 74 stotink. Lea Novak je bila 21., Alja Kozorog pa 36.

V soboto bodo še preizkušnje v krosu.

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