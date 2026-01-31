  • Delo d.o.o.
WILLINGEN

Evo jo! Domen Prevc z neverjetnim skokom v poden prišel do nove zmage, poglejte ta nor skok (VIDEO)

V finalu tekme v Willingenu je skočil kar 155 metrov in zmagal.
Domen Prevc FOTO: Leon Kuegeler Reuters
Domen Prevc FOTO: Leon Kuegeler Reuters
STA, A. Ka.
 31. 1. 2026 | 17:53
 31. 1. 2026 | 18:08
0:52
A+A-

Slovenski smučarski skakalec Domen Prevc (146,5 in 155 m, 264,2) je zmagal na prvi tekmi v dveh dnevih za svetovni pokal v Willingenu. Drugi je bil Japonec Ren Nikaido (145 in 147 m, 242,2) z 22 točkami zaostanka, tretji pa Nemec Karl Geiger (140,5 in 142 m, 237,8). Prevc je s tem še povečal skupno vodstvo v pokalu. Žirovec Rok Oblak (130 in 132,5 m, 204,8) je s 16. mestom dosegel izid kariere, 17. je bil Anže Lanišek (126 in 137 m, 202,4). Četrti slovenski predstavnik Timi Zajc (113 m, 59,5) se ni uvrstil v finale in je končal na 43. mestu. Žiga Jančarja je na 51. mestu izpadel že v dopoldanskih kvalifikacijah. Več sledi ...

Če vam videa ne pokaže, osvežite spletno stran.

