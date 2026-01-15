  • Delo d.o.o.
Fedosejev po slabem nizu lovi ponovitev lanskega četrtega mesta

Šahovski Wimbledon letos brez najboljše trojice igralcev.
Vladimir Fedosejev je pred zahtevno nalogo. FOTO: Črt Piksi
Vladimir Fedosejev je pred zahtevno nalogo. FOTO: Črt Piksi
Miha Šimnovec
 15. 1. 2026 | 13:10
2:54
V soboto se bo v Wijk aan Zeeju začel prvi letošnji super turnir v standardnem šahu. Že 88. izvedba t. i. šahovskega Wimbledona bo tokrat minila brez prvih treh igralcev z ratinške lestvice Magnusa Carlsena, Hikaruja Nakamure in Fabiana Caruane, ki so skupaj na tem prizorišču osvojili 10 lovorik; od teh osem Carlsen, ki je absolutni rekorder.

Kljub temu ljubitelji kraljevske igre ne bodo prikrajšani, saj so prireditelji sestavili atraktivno zasedbo s petimi igralci iz najboljše deseterice svetovne lestvice, med katerimi je tudi svetovni prvak v standardnem šahu, Gukeš Domaradžu. V ospredju pozornosti bodo igre in medsebojni obračuni štirih od osmih udeležencev kandidatskega turnirja, ki se bodo konec marca in v prvi polovici aprila potegovali za naziv njegovega izzivalca, pri čemer bomo že dobili tudi prvi vpogled v razmerje moči protagonistov dvoboja za naslov svetovnega prvaka konec leta. Zanimivo bo spremljati tudi nastop turškega čudežnega dečka Yagiza Kaana Erdogmusa, ki bo junija dopolnil komaj 15 let in bo v elitni druščini debitiral celo mlajši kot Carlsen.

Črni na potezi

So – Nihal, Kolkata 2026 Kateri nepričakovani udar črnemu prinaša odločilno prednost?

REŠITEV:

1…Lxg1 2.Txg1 Db6, ko je dvojni napad na trdnjavo g1 in kmeta b2 črnemu zagotovil materialno prednost in hitro zmago v nadaljevanju.

Turnir bo zanimiv tudi za slovensko šahovsko javnost, saj bo na njem spet tudi Vladimir Fedosejev. Lani je po odličnih predstavah končal na četrtem mestu, letos pa je pred njim precejšen izziv, če želi ponoviti ali celo nadgraditi ta dosežek. Za njim je niz vse prej kot prepričljivih predstav, ki ga bo skušal prekiniti, to pa ne bo preprosta naloga, saj bo v ostri konkurenci turnir začel kot 9. nosilec med štirinajstimi nastopajočimi.

Presenetil Sarin

Wijk aan Zee je običajno predstavljal uvod v novo tekmovalno leto na najvišji ravni, letos pa je bil to turnir v hitrih disciplinah, ki ga je pretekli teden gostila Kolkata. V moški konkurenci sta bila junaka presenetljivi domačin Nihal Sarin, ki je ugnal konkurenco v pospešenem tempu, in Američan Wesley So, ki je zmagal s točko prednosti v hitropoteznem delu. Spet je odlično nastopil nekdanji svetovni prvak Vishy Anand, ki je pri 56 letih z zanesljivimi predstavami v pospešenem tempu osvojil drugo mesto.

V ženski konkurenci je na pospešenem turnirju prevladovala Rusinja Katarina Lagno, ki je najbližjo zasledovalko, rojakinjo Aleksandro Gorjačkino, prehitela za celo točko in pol, v najhitrejši disciplini pa je po dodatnem dvoboju proti domačinki Vantiki slavila Američanka Carissa Yip

Vladimir Fedosejevšahšahovski komentarMagnus CarlsenMatej ŠebenikŠahovska zveza Slovenijesvetovni prvaksvetovno prvenstvo
ZADNJE NOVICE
14:21
Novice  |  Kronika  |  Doma
JAVNI RED IN MIR

Drama v Kopru: klofnil natakarico in grozil, da se bo vrnil: »Ženska bo že videla«

Policisti so Nizozemcu odredili pridržanje ter mu zaradi kršitve javnega reda izdali plačilni nalog.
15. 1. 2026 | 14:21
14:12
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

To so teme o domu, ki najbolj bolijo Slovence: davek na nepremičnine, drago ogrevanje in skrivnosti boljšega bivanja

Najbolj poslušani Deloindom podkasti lanskega leta: davek na nepremičnine, pametno ogrevanje in feng šuj za boljši dom.
15. 1. 2026 | 14:12
13:30
Novice  |  Kronika  |  Doma
MOČAN POK NA VIČU

Ljubljana v šoku: eksplozija pred poslovno enoto Surovine, policija preiskuje kaznivo dejanje

Poškodovanega delavca so oskrbeli na kraju nesreče, nato pa z rešilnim avtomobilom odpeljali v ljubljanski klinični center.
15. 1. 2026 | 13:30
13:21
Bulvar  |  Tuji trači
SLOVO

Šok, Freddie Mercuryjeva skrivna hči umrla pri 48 letih

Po poročilih je le peščica ljudi iz Mercuryjevega bližnjega kroga vedela za njen obstoj.
15. 1. 2026 | 13:21
13:20
Bulvar  |  Domači trači
DRUŽBENA OMREŽJA

Kekova volilna bomba povzročila kaos: »Če je Bogdan Knavs kandidat, potem se res nekaj dogaja«

V dobi umetne inteligence tudi šale niso več nedolžne.
15. 1. 2026 | 13:20
13:10
Šport  |  Tekme
ŠAH

Fedosejev po slabem nizu lovi ponovitev lanskega četrtega mesta

Šahovski Wimbledon letos brez najboljše trojice igralcev.
Miha Šimnovec15. 1. 2026 | 13:10

