Fenomenalen uspeh! Slovenske rokometašice po zmagi v Belgiji že na EP 2026 (VIDEO)

Slovenska ženska rokometna reprezentanca je na peti kvalifikacijski tekmi za nastop na letošnjem evropskem prvenstvu na Poljskem, Češkem in Slovaškem ter v Romuniji in Turčiji v Hasseltu premagala Belgijo s 36:14 (20:6).

Slovenske rokometašice so si po drugi kvalifikacijski zmagi nad Belgijkami že izborile nastop na letošnjem celinskem tekmovanju, ki bo med 3. in 20. decembrom v petih državah. V skupini 3 so si s šestimi točkami že zagotovile končno drugo mesto. Na prvem so Nemke, ki so na dosedanjih petih tekmah osvojile vseh deset točk, Belgija in Severna Makedonija sta zbrali po dve točki.

Desetič nastopila na evropskem prvenstvu

Slovenija je v kvalifikacijah za letošnje evropsko prvenstvo premagala Belgijo z 29:22 in 36:14 ter Severno Makedonijo z 28:20, proti Nemčiji pa je izgubila s 23:30 in 18:33. V nedeljo, 12. aprila, bo v Velenju gostila Severno Makedonijo.

Slovenija bo konec tega leta desetič nastopila na evropskem prvenstvu. Najboljšo uvrstitev je dosegla pred štirimi leti, ko je v Sloveniji, Črni gori in Severni Makedoniji zasedla osmo mesto.