Fenomenalni Pogačar v veličastnem slogu dobil prvo etapo dirke po Švici (VIDEO)

Najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar je v veličastnem slogu dobil prvo etapo dirke po Švici. Dobrih 70 kilometrov pred ciljem se je otresel vseh zasledovalcev in po skupno 144 kilometrih z nekaj več kot 2400 višinskimi metri slavil z dvema minutama in trinajstimi sekundami prednosti pred drugim najhitrejšim.

Tadej Pogačar, ki je bil pred dirko ob Nizozemcu Mathieuju van der Poelu glavni favorit za skupno zmago, je potrdil, da je pred julijsko francosko pentljo, v odlični formi.

Zanj je to deveta zmaga v 2026; dobil je štiri od šestih etap dirke po Romandiji v začetku maja, pred tem pa je osvojil Liege-Bastogne-Liege, dirko po Flandriji, Milano - Sanremo in Strade Bianche. Edini poraz letos je doživel na klasiki Pariz-Roubaix, kjer je bil drugi.

Zvezdnik UAE Team Emirates-XRG prvič v karieri tekmuje na dirki po Švici, ki je ena od dveh največjih etapnih dirk, ki jih slovenski as še ni osvojil. Od skupno sedmih mu poleg te manjka še naslov po Baskiji.

Dirka po Švici ima pet etap, prve tri etape bodo razgibane, v soboto sledi vožnja na čas in v nedeljo za konec še edina prava gorska etapa.

Poleg Pogačarja se je udeležuje tudi Primož Roglič (Red Bull-BORA-hansgrohe), ki je bil danes tako kot vsi ostali nastopajoči v senci Tadeja Pogačarja.