  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
SLALOM

Finale današnje tekme v Kranjski Gori žal brez Slovenk

Od petih Slovenk na startu prve vožnje se nobena ni uvrstila v drugo vožnjo in med dobitnice točk za svetovni pokal.
Švicarska smučarka Camille Rast je novo leto odprla z zmagama v Kranjski Gori. FOTO: Jure Makovec Afp
Švicarska smučarka Camille Rast je novo leto odprla z zmagama v Kranjski Gori. FOTO: Jure Makovec Afp
STA, M. U.
 4. 1. 2026 | 13:38
 4. 1. 2026 | 13:38
A+A-

Švicarska smučarka Camille Rast je novo leto odprla z zmagama v Kranjski Gori. Rast je zmagi na sobotnem veleslalomu za popoln konec tedna v Podkorenu dodala še zmago v slalomu. Za drugo zmago na podkorenski strmini je premagala kraljico slaloma Američanko Mikaelo Shiffrin, ki je za 14 stotink sekunde zgrešila sedmo slalomsko zmago zapovrstjo.

Shiffrin je bila v slalomu nepremagana od marca, ko je zmagala v Sun Valleyju, v tej sezoni svetovnega pokala pa je slavila na petih tekmah v tej disciplini. V letu 2026 je morala priznati premoč Švicarki Rast. Švicarki Wendy Holdener je pripadel boj za tretje mesto na današnji slalomski tekmi alpskih smučark. Njen zaostanek je znašal 1,83 sekunde.

Finale današnje tekme je minil brez slovenskega pridiha. Od petih Slovenk na startu prve vožnje se nobena ni uvrstila v drugo vožnjo in med dobitnice točk za svetovni pokal. Najbližje finalu je bila na 32. mestu najizkušenejša Ana Bucik Jogan, ki je še en nastop pred domačimi navijači zgrešila za desetinko sekunde.

 

Več iz teme

alpsko smučanjeslalomMikaela ShiffrinKranjska Gora
ZADNJE NOVICE
13:19
Novice  |  Svet
CARINA V AKCIJI

Finci pokazali, kako so zasegli Putinovo ladjo: razkrili tudi, kaj je prevažala (VIDEO)

Pridržali so tudi vseh 14 članov posadke, saj sumijo, da je sidro ladje poškodovalo telekomunikacijski kabel v Finskem zalivu.
4. 1. 2026 | 13:19
13:10
Šport  |  Odmevi
SMUČARSKI SKOKI

Nika vse bližje rumeni majici

V Oberstdorfu je Nika Prevc dobila turnejo dveh večerov. Na Ljubnem bi že lahko bila vodilna v svetovnem pokalu.
Matic Rupnik4. 1. 2026 | 13:10
13:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
NAJDALJŠA NOČ V LETU

Nepozabna silvestrovanja znanih: bolj noro, bolj živo (Suzy)

Enaintrideseti december zaznamujejo posebni ljudje, čustva in trenutki. Včasih je to smešni zaplet, drugič ganljivo srečanje ali preprosto občutek povezanosti z nekom, ki nam veliko pomeni.
4. 1. 2026 | 13:00
13:00
Lifestyle  |  Polet
PREPROSTO ZDRAVO

70/30 dieta Jamieja Oliverja: preprosta formula za zdravje, užitek in dolgoročno ravnovesje

Preprosto, zdravo in kar je najpomembneje, užitno.
Miroslav Cvjetičanin4. 1. 2026 | 13:00
12:58
Novice  |  Kronika  |  Doma
NASILNIŠTVO

Dostavljavec hrane v Kopru napadel naročnika, razlog vas bo šokiral

Policisti preiskujejo kaznivo dejanje nasilništva.
4. 1. 2026 | 12:58
12:34
Novice  |  Svet
ŠTEVILKE

Znano, koliko ljudi naj bi umrlo v Trumpovem napadu na Venezuelo

Ameriški predsednik je dejal, da v napadu ni umrl noben ameriški vojak.
4. 1. 2026 | 12:34

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznična pojedina

Smrečica iz sira: praznični hit brez peke

Kremast sirov prigrizek v obliki smrečice, idealen za novoletne pogostitve. Preprost recept, ki navduši goste.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:12
Promo
Novice  |  Slovenija
Oddih

Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 10:36
Promo
Novice  |  Slovenija
Bivanje

Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
Promo Slovenske novice29. 12. 2025 | 09:15
Promo
Novice  |  Slovenija
SPLETNO NAKUPOVANJE

Zakaj skoraj četrtina Slovencev ne zaupa spletnemu plačevanju? (video)

Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
24. 12. 2025 | 09:57
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznična pojedina

Smrečica iz sira: praznični hit brez peke

Kremast sirov prigrizek v obliki smrečice, idealen za novoletne pogostitve. Preprost recept, ki navduši goste.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:12
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Oddih

Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 10:36
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Bivanje

Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
Promo Slovenske novice29. 12. 2025 | 09:15
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SPLETNO NAKUPOVANJE

Zakaj skoraj četrtina Slovencev ne zaupa spletnemu plačevanju? (video)

Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
24. 12. 2025 | 09:57
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

Petnajst let zgodbe, ki jo pozna ves skakalni svet

Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
Promo Slovenske novice24. 12. 2025 | 08:03
Promo
Novice  |  Slovenija
PRAZNIKI

Praznično doživetje za več kot tisoč zaposlenih in njihovih otrok

Se še spominjate čara decembra, ko so vas starši v okviru svoje službe peljali na predstavo, kjer ste lahko videli Božička?
29. 12. 2025 | 11:05
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Kineziologija

Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:39
Promo
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Moč žensk na snegu: Generali in smučarski spektakel v Kranjski Gori

Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:50
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
BOLEČINA

Ko telo potrebuje več kot počitek

Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
Promo Slovenske novice23. 12. 2025 | 09:21
Promo
Novice  |  Slovenija
Hipnoza

Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:00
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki