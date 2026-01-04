Finale današnje tekme v Kranjski Gori žal brez Slovenk

Švicarska smučarka Camille Rast je novo leto odprla z zmagama v Kranjski Gori. Rast je zmagi na sobotnem veleslalomu za popoln konec tedna v Podkorenu dodala še zmago v slalomu. Za drugo zmago na podkorenski strmini je premagala kraljico slaloma Američanko Mikaelo Shiffrin, ki je za 14 stotink sekunde zgrešila sedmo slalomsko zmago zapovrstjo.

Shiffrin je bila v slalomu nepremagana od marca, ko je zmagala v Sun Valleyju, v tej sezoni svetovnega pokala pa je slavila na petih tekmah v tej disciplini. V letu 2026 je morala priznati premoč Švicarki Rast. Švicarki Wendy Holdener je pripadel boj za tretje mesto na današnji slalomski tekmi alpskih smučark. Njen zaostanek je znašal 1,83 sekunde.

Finale današnje tekme je minil brez slovenskega pridiha. Od petih Slovenk na startu prve vožnje se nobena ni uvrstila v drugo vožnjo in med dobitnice točk za svetovni pokal. Najbližje finalu je bila na 32. mestu najizkušenejša Ana Bucik Jogan, ki je še en nastop pred domačimi navijači zgrešila za desetinko sekunde.