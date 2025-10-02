Finale šahovske elite: bitka za lovoriko in 150.000 dolarjev

ŠAH

Polfinalna obračuna v Sao Paulu izenačena in nepredvidljiva.

V Sao Paulu poteka zaključni turnir najboljše četverice, ki bo dal zmagovalca jubilejne 10. sezone elitne serije Grand Chess Tour (GCT). Oba polfinalna obračuna sta bila izenačena, do končne odločitve je prišlo šele v hitropoteznem delu. V vsakem dvoboju sta najprej dve partiji v standardnem tempu za razmišljanje, nato dve v pospešenem in na koncu še štiri v najhitrejši različici. V finale sta se prebila Francoz Maxime Vachier-Lagrave in Američan Fabiano Caruana, ki bosta odločala o prestižni lovoriki in nagradi v vrednosti 150.000 dolarjev. Črni na poteziAronjan – Caruana, Sao Paulo 2025 ...