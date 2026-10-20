Flick lovi legendarnega Rijkaarda

LJUBLJANA • Veliki derbi v nogometni ligi prvakov PSG – Barcelona, ki bo nocoj (21.00) na pariškem Parku princev, bi si po mnenju mnogih zaslužil tudi naziv »finale pred finalom.« Francozi, ki branijo lovoriko, so – tako kot njihovi tekmeci iz Katalonije – odlično startali tudi v novo sezono najmočnejšega evropskega klubskega tekmovanja in po dveh prepričljivih zmagah vodijo na lestvici. Toda nogometaši Barcelone jim dihajo za ovratnik.

Gostitelji tokratnega spektakla ne razmišljajo o ničemer drugem kot o treh točkah. »Naš cilj je zmaga!« je na novinarski konferenci poudaril Luis Enrique, trener kluba PSG, ki pričakuje vrhunsko predstavo. »Srečali se bosta moštvi s fantastičnim slogom igre, mi pa bomo poskušali iz tekme izvleči čim več. Zagotovo smo med favoriti, toda več ekip je sposobnih osvojiti lovoriko,« je presodil 56-letni Španec, pri čemer je imel v mislih tudi Katalonce.

»Igral sem za Barcelono (med letoma 1996 in 2004) in jo tudi vodil (2014–2017). Ni skrivnost, da me s Katalonijo vežejo zelo tesne vezi. Barceloni sem zelo predan, vendar sem zdaj trener moštva PSG. Sprva mi je bilo težko igrati proti Barceloni, vendar pa sem se sčasoma navadil na to. Tekmeci imajo vrhunske igralce in ekipo, ki jo odlikujejo prave vrednote. Dvoboj proti klubu, ki mi je v karieri pomenil največ, je sedaj zame izjemno velik vir motivacije,« je poudaril Enrique, ki ve, kako ustaviti prvega Barceloninega zvezdnika​ Lamina Yamala. »Proti njemu se je najlažje braniti tako, da imaš sam žogo. To je naš idealni scenarij, se pa zavedamo, da ne bo preprosto. Proti Barceloni je namreč vedno izjemno težko igrati. Kljub temu ostajamo osredotočeni in zbrani, ta izziv pa bomo morali premagati kot ekipa,« je pojasnil strokovnjak iz Gijona.

PSG je sicer v »generalki za dvoboj z Barcelono« minulo soboto na tujem po preobratu s 3:1 premagal Strasbourg. Za Parižane so v polno zadeli Ukrajinec Ilja Zabarni ter Francoza Ousmane Dembele in Desire Doue.

Že 11 zmag v vseh tekmovanjih

Tudi Katalonci v zadnjem obdobju prav blestijo na igrišču. Minulo soboto so z goli Špancev Lamina Yamala, Rodriga Hernandeza Cascanteja (Rodrija), Erica Garcie, Danija Olmoja in Brazilca Gabriela Jesusa v gosteh s 5:2 odpravili igralce Betisa in tako slavili že enajsto zaporedno zmago v vseh tekmovanjih – devet so jih dosegli v španskem prvenstvu in dve v ligi prvakov. Hansi Flick, trener Barcelone, je s tem uspehom izenačil osebni mejnik, saj je že drugič od svojega prihoda v katalonsko metropolo popeljal moštvo do enajstih zmag zapovrstjo.

Prvič mu je to uspelo v prejšnji sezoni med novembrom in januarjem. Manj kot leto dni pozneje je s svojo ekipo ponovil ta dosežek. Barcelona je v tem obdobju zabila kar 48 golov in jih prejela le enajst. Klubski rekord sicer pripada Franku Rijkaardu, ki se je med oktobrom 2005 in januarjem 2006 s Katalonci veselil 18 zaporednih zmag (13 v španskem prvenstvu, tri v ligi prvakov in dve v španskem pokalu).

Enajst zaporednih zmag so v preteklosti dosegli tudi drugi trenerji Barcelone, in sicer: Luis Enrique v sezoni 2014/15, Pep Guardiola (2008/09), Frank Platko (1955/56) ter Ralph Kirby, Richard Dombi in Roma Forns med letoma 1925 in 1927.