Florian Lipowitz pred bojem s Pogačarjem osvojil Vršič in Trško Goro

Florian Lipowitz (Red Bull Bora Hansgrohe) sodi med najboljše kolesarje na svetu, a je včeraj v Novem mestu slavil svojo največjo zmago v karieri. Nekdanji nemški biatlonec je vlogo favorita potrdil tako v sobotni kraljevski etapi z vzponom na Vršič kot sklepni preizkušnji v Novem mestu, kjer je osvojil zeleno majico. Forma, ki jo je pokazal na slovenskih cestah, je njegova popotnica za Tour de France, na katerem se bo za rumeno majico udaril s Tadejem Pogačarjem (UAE).

»Dve leti in pol je bilo, odkar sem nazadnje zmagal, zato sem te zmage izjemno vesel,« je tako v Kranjski gori kot Novem mestu razmišljal Lipowitz, čigar karierni rezultat je 3. mesto z lanskega Toura. Izkazal se je tudi z 2. mestom za Pogačarjem na nedavni dirki po Romandiji, zmag med profesionalci pa končno ne more več prešteti na prste ene roke. V dveh dneh je podvojil svoj karierni izkupiček, sobotna etapna zmaga je bila njegova četrta, včerajšnja v sklepni preizkušnji in skupnem seštevku pa peta in šesta. Pred tem je slavil le dve zmagi na dirki po Češki leta 2023 in eno na dirki Sibiu Tour v Romuniji leta 2024.

Trije najboljši v skupnem seštevku 32. dirke po Sloveniji: Giulio Pellizzari (levo), Florian Lipowitz (v sredini) in Jakob Omrzel. FOTO: Miha Hočevar

Florian Lipowitz je v Sloveniji slavil največje zmage v karieri. FOTO: Matic Klanšek Velej/Sportida

Pomanjkanje zmag na velikih dirkah pa drugega nemškega zmagovalca dirke po Sloveniji – 2. je leta 1994 dobil Tobias Steinhauser – ne izloča iz kroga kandidatov za najvišje uvrstitve na dirki po Franciji, ki se bo 4. julija začela v Barceloni.

»Zelo sem zadovoljen s treningom in dirkami. Po dirki po Romandiji sem si privoščil malo oddiha, nato so sledile višinske priprave in dirka po Sloveniji. Bilo je zelo dobro, lahko bi rekel, da smo tam, kjer smo želeli biti,« je nadaljeval 25-letni Lipowitz, ki je slavil 18. zmago tujih kolesarjev na dirki po Sloveniji.

V Franciji z Evenepoelom

Domači asi jih imajo 14, zadnjo je leta 2022 slavil Tadej Pogačar, ki bo na Touru lovil svojo peto rumeno majico. Najboljši je bil tudi lani, ko je Jonasa Vingegaarda (Visma Lease a Bike) ugnal za 4:24, Lipowitz pa je na 3. mestu zaostal natanko 11 minut. Letos, ko je pri »rdečih bikih« združil moči z Remcom Evenepoelom, upa, da bo še bolj konkurenčen za vrh. Po drugi strani pa tudi vidi, kako močan je Pogačar, ki je pometel s konkurenco na dirki po Švici.

Jakob Omrzel je tako kot lani osvojil belo majico najboljšega mladega kolesarja. FOTO: Matic Klanšek Velej/Sportida

»Pogačar in Vingegaard sta gotovo na izjemno visoki ravni, vendar sem tudi jaz lahko zadovoljen s svojo. Tadejeva premoč v Švici? Vedno dirka tako, neverjetno je, kako močan je. Videli smo ga med pripravami na Sierri Nevadi in bil je v izjemni formi. Na Touru bo prvi favorit, mi pa moramo gledati predvsem na to, da odpeljemo dirko po najboljših močeh. Na start gremo lahko samozavestni,« je še povedal Lipowitz, ki si s Pogačarjem deli rojstni dan. Oba sta se rodila 21. septembra, le da je slovenski šampion dve leti starejši.

18 zmag so na dirki po Sloveniji slavili tuji kolesarji, domači 14.

Napredek je očiten

Šele 20 let pa šteje Jakob Omrzel (Bahrain Victorious), v katerega so bile na dirki po Sloveniji uprte oči slovenske kolesarske javnosti. Mladi Dolenjec se je dobro kosal s pritiskom, petdnevno preizkušnjo je prekolesaril po najboljših močeh. Na Vršiču je moral priznati premoč ta čas močnejšima tekmecema, Lipowitzu in njegovemu moštvenemu kolegu Giuliu Pellizzarriju, s 3. mestom pa je uresničil svoj cilj.

»Z nogami sem zelo zadovoljen, forma raste iz meseca v mesec. Nisem imel najboljšega začetka sezone, zato pa imam še veliko rezerve, da nadgradim pripravljenost. Cilj smo izpolnili, smo na dobri poti,« je povedal Omrzel, ki je novomeško etapo končal na 8. mestu. Na Vršiču pa je bil poldrugo minuto počasnejši od kolesarja, ki bo čez dva tedna bržkone krojil vrh na Touru. Kljub temu ga še ne vleče na najdaljše in najbolj zahtevne preizkušnje.

»S tritedenskimi dirkami ne gre prehitevati dogodkov. Do najboljših mi manjka toliko, kot smo videli tokrat, minuta in pol, z leti in več izkušnjami bom prišel tudi do te ravni. Letošnji napredek je velik, lani na dirki po Sloveniji ni bilo tako dobrih kolesarjev kot letos,« je še povedal Omrzel, ki je pred letom dni končal na 4. mestu in tako kot letos osvojil belo majico najboljšega mladega kolesarja.

Nosi pa tudi majico slovenskega prvaka, ki jo bo v nedeljo branil na DP v Gabrju. Kot kaže, v zelo močni konkurenci, po letu 2020 naj bi prvič na slovenskem prvenstvu nastopil Primož Roglič, izključen pa ni niti prihod Tadeja Pogačarja.