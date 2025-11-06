  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ŠAH

Format ni zdržal Carlsenove premoči

Jan Šubelj brez preboja v drugi krog svetovnega pokala v šahu.
Magnus Carlsen je letos le z nagradami zaslužil že več kot milijon dolarjev. FOTO: Gonzalo Fuentes Reuters
Magnus Carlsen je letos le z nagradami zaslužil že več kot milijon dolarjev. FOTO: Gonzalo Fuentes Reuters
Matej Šebenik
 6. 11. 2025 | 06:17
2:52
A+A-

Magnusu Carlsenu vloga novopečenega očka ne predstavlja prevelikega bremena, saj je na ekshibicijskem turnirju v St. Louisu zlahka opravil s tekmeci.

Njegova premoč proti Hikaruju Nakamuri in Fabianu Caruani, drugo- in tretjeuvrščenemu igralcu s svetovne lestvice v šahu, ter svetovnemu prvaku Gukešu Domaradžuju je bila takšna, da si je kljub točkovanju, ki naj bi zagotavljal nepredvidljiv razplet, prvo mesto zagotovil že dva kroga pred koncem. Igralci so se namreč v treh dneh pomerili v treh mini dvobojih dveh partij v pospešenem tempu, točkovanje pa se je z vsakim dnevom stopnjevalo. Zmaga je bila prvi tekmovalni dan vredna eno točko, drugi dan dve, zadnji dan pa že tri.

Skladno s sistemom točkovanja je predstave stopnjeval tudi Carlsen, ki je najbolj blestel zadnji dan. Novo lovoriko je potrdil s štirimi zaporednimi zmagami, potem ko je po dvakrat ugnal Gukeša in Caruano. Z dvema remijema proti Nakamuri je nato znesku 120.000 dolarjev nagrade za prvo mesto dodal še 50.000 bonusa za končni izkupiček. Norvežan je letos zgolj z nagradami zaslužil že več kot milijon dolarjev.

Drugi je bil na koncu Caruana, tretji Nakamura in četrti Gukeš, ki je v primerjavi s Carlsnom prikazal obratno krivuljo predstav. Po prvem dnevu je bil v vodstvu, nato pa v naslednjih dveh ni več dobil partije. Še posebej težke trenutke je preživljal proti zmagovalcu, s katerim je v šestih partijah iztržil le en remi.

Diagram (5. 11. 25) FOTO: Šzs
Diagram (5. 11. 25) FOTO: Šzs

Beli na potezi

Čeparinov – Cordoba, Goa 2025 Kako je beli hitro in slikovito zaključil partijo?

REŠITEV:

1.Df7+ Txf7 2.Sg6 mat.

Vseeno je izkušnjo igranja proti tako močnim nasprotnikom opisal kot pozitivno. Označil jo je kot najboljšo pripravo za svetovni pokal, ki se je v Goi začel pretekli konec tedna in na katerega je odpotoval neposredno po turnirju v ameriški prestolnici šaha.

Izkušeni Fier čaka Fedosejeva

Svetovni prvak je imel zagotovljeno mesto v drugem krogu tega prestižnega tekmovanja na izpadanje, tako kot tudi prva šahovnica slovenske reprezentance Vladimir Fedosejev, ki ga v prvem obračunu čaka izkušeni Brazilec Alexandr Fier. Žal preboj v nadaljnje tekmovanje ni uspel drugemu našemu predstavniku, 21-letnemu Janu Šublju, ki se je v prvem krogu pomeril z uzbekistansko-avstralskim igralcem Tejmurjem Kujbokarovom.

Tekmec je bil po ratingu primerljive moči in uvodni partiji v standardnem tempu za razmišljanje sta se končali z delitvijo točke. V podaljških s pospešenim tempom pa Jan ni prikazal svojih najboljših iger in je po dveh porazih končal tekmovanje.

Več iz teme

Jan ŠubeljšahMagnus Carlsensvetovni pokal
ZADNJE NOVICE
07:52
Bulvar  |  Domači trači
DOMAČA ŽIVAL

Tina Gaber presrečna! Z Robertom sta domov pripeljala posvojenčka, čestitke dežujejo (VIDEO)

Njuna odločitev je ganila številne Slovence, ki so jima na družbenih omrežjih čestitali za toplo in srčno gesto.
6. 11. 2025 | 07:52
07:50
Šport  |  Športni trači
VINKO BOGATAJ

Legenda skakalnega športa tudi izjemen slikar samouk (FOTO)

Nekdanji reprezentant v smučarskih skokih je mojster naivne umetnosti. Planiški starter se je udeležil prestižnega likovnega tabora v Trebnjem.
Drago Perko6. 11. 2025 | 07:50
07:39
Bulvar  |  Tuji trači
VITEŠKI NAZIV

Na gradu Windsor David Beckham jokal od sreče: »Bolje ne more biti«

Britanski kralj Karel III. je nogometnega asa povišal v viteza. Eden komercialno najuspešnejših športnikov svojega časa.
6. 11. 2025 | 07:39
07:30
Novice  |  Slovenija
HARMONIKA IN VONJ PO SVINJSKI MASTI

V Hrastovljah domačini ohranjajo stare običaje ob prazniku svetega Martina (FOTO)

Martinovanju pravijo martinja, svinjska mast pa je zanje obvezna začimba.
Janez Mužič6. 11. 2025 | 07:30
07:30
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Ta čokoladni mousse s kakijem bo postal jesenska senzacija – narejen brez jajc! (VIDEO)

Kremast čokoladni mousse s kakijem je popolna jesenska sladica – razkošna, lahka in polna toplih okusov čokolade in sadne svežine.
Odprta kuhinja6. 11. 2025 | 07:30
07:29
Šport  |  Tekme
KOŠARKA

Dončić slavil, a za las ob trojni dvojček

Slovenski zvezdnik Luka Dončić je za zmago kalifornijske ekipe prispeval 35 točk
6. 11. 2025 | 07:29

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

V zadnjem letu prevozili 1,45 milijona kilometrov (video)

Vozniki električnih vozil pričakujejo hitro, priročno in preprosto polnjenje, ne glede na to, ali je to doma, v službi ali na poti.
3. 10. 2025 | 09:18
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODDIH

Le Primore Hotel & Spa – nova evropska velneška destinacija

Hévíz, eno najbolj znanih zdraviliških mest v Srednji Evropi, je bilo doslej znano po največjem termalnem jezeru na svetu.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:21
Promo
Novice  |  Slovenija
JAVNI RAZPIS

Nov razpis za 100.000 evrov

Banka Sparkasse odpira javni razpis v skupni vrednosti do 100.000 evrov, namenjen projektom, ki prinašajo pozitivne spremembe za družbo.
Promo Slovenske novice3. 11. 2025 | 11:05
Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA ODPORNOST

Več kot 400 inženirjev na sledi napadalcem

Kibernetski napadi se premikajo iz sistemov posameznih podjetij v zapletene dobavne verige, kjer lahko en sam vdor ohromi celotne panoge.
3. 11. 2025 | 10:58
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

V zadnjem letu prevozili 1,45 milijona kilometrov (video)

Vozniki električnih vozil pričakujejo hitro, priročno in preprosto polnjenje, ne glede na to, ali je to doma, v službi ali na poti.
3. 10. 2025 | 09:18
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODDIH

Le Primore Hotel & Spa – nova evropska velneška destinacija

Hévíz, eno najbolj znanih zdraviliških mest v Srednji Evropi, je bilo doslej znano po največjem termalnem jezeru na svetu.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:21
Promo
Novice  |  Slovenija
JAVNI RAZPIS

Nov razpis za 100.000 evrov

Banka Sparkasse odpira javni razpis v skupni vrednosti do 100.000 evrov, namenjen projektom, ki prinašajo pozitivne spremembe za družbo.
Promo Slovenske novice3. 11. 2025 | 11:05
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA ODPORNOST

Več kot 400 inženirjev na sledi napadalcem

Kibernetski napadi se premikajo iz sistemov posameznih podjetij v zapletene dobavne verige, kjer lahko en sam vdor ohromi celotne panoge.
3. 11. 2025 | 10:58
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
UGODNO

Čudovita, blizu, poceni – Barcelona je uspešnica letošnje zime!

Družine z majhnimi otroki, pari, raziskovalci, avanturisti – ko boste enkrat začutili pristen utrip Barcelone, se boste vedno vračali. To zimo kar iz Ljubljane!
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:25
Photo
Novice  |  Slovenija
DELOVE PODJETNIŠKE ZVEZDE 2025

Še nekaj dni za srečanje z zvezdami

Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
3. 11. 2025 | 08:54
Promo
Razno
GRADNJA IN OBNOVA

Najpogostejša napaka lastnikov starih hiš – in kako jo popraviti v enem dnevu!

Na stenah stavb se pogosto srečujemo s pojavom konstrukcijskih razpok, ki so posledica posedenih temeljev.
Promo Slovenske novice5. 11. 2025 | 10:29
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
HALKUX VALGUS

Kako uspešno zdravimo hallux valgus?

Se spopadate z bolečo izboklino ob palcu stopala in neprijetnim občutkom pri hoji ali nošenju čevljev? Najverjetneje gre za deformacijo hallux valgus.
4. 11. 2025 | 08:47
Promo
Lifestyle  |  Stil
AMBIENT IN DOM PLUS

Ne zamudite sejmov notranje opreme in prenove doma

Na Gospodarskem razstavišču novembra znova sejem notranje opreme in prenove doma.
3. 11. 2025 | 10:49
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

»Vsak drugi objekt v Sloveniji je zgrajen z našim cementom« (video)

Sogovornik Primož Smrekar o tem, zakaj je cement temelj sodobne družbe in kako ga narediti prijaznejšega okolju.
5. 11. 2025 | 13:14
Promo
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Zoran Đukić: »Posredovanje nepremičnin je umetnost. Lastništvo je svoboda«

Na dan 23. oktobra 2025, ko so mediji poročali o 7000 evrih za kvadratni meter nepremičnine v Ljubljani, Zoran Đukić iz Stoja Trade v podkastu Supermoč razgrne svojo formulo: nepremičnine kot umetnost, lastništvo kot svoboda, ljudje kot največji kapital.
5. 11. 2025 | 09:47
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SVEŽ KRUH

Bi sladko ali slano? Tu vas čakajo najokusnejše pekovske dobrote v Sloveniji

Zakaj bi skakali od trgovine do pekarne, če lahko vse, kar potrebujete, tudi sveže pekovske izdelke, najdete na enem mestu?
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 15:32
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POŠTA SLOVENIJE

Preobrazba Pošte Slovenije: kam pljujejo v prihodnosti

Karmen Lebe Grajf poudarja, da Pošta Slovenije ostaja ključni del državne infrastrukture in zanesljiv partner v razvoju e-trgovine.
5. 11. 2025 | 15:13
Photo
Novice  |  Slovenija
Tehnološki velikani

Kamera ne posodablja programske opreme. Ali je to nevarno?

Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
23. 10. 2025 | 09:06
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST

Iz pločevink v bivak: simbol sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo

Iz odpadnih pločevink je nastal prvi bivak iz recikliranega aluminija – simbol odgovornosti, sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 14:54
Promo
Novice  |  Slovenija
KAPITALSKI TRGI

Slovenski kapitalski trgi v pričakovanju velikih sprememb (video)

Slovenski vlagatelji dobivajo nove priložnosti: reguliran kriptosvet, prihod Vzajemne na borzo in davčno ugodno dolgoročno varčevanje.
4. 11. 2025 | 09:24
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki