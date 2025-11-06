Format ni zdržal Carlsenove premoči

Magnusu Carlsenu vloga novopečenega očka ne predstavlja prevelikega bremena, saj je na ekshibicijskem turnirju v St. Louisu zlahka opravil s tekmeci.

Njegova premoč proti Hikaruju Nakamuri in Fabianu Caruani, drugo- in tretjeuvrščenemu igralcu s svetovne lestvice v šahu, ter svetovnemu prvaku Gukešu Domaradžuju je bila takšna, da si je kljub točkovanju, ki naj bi zagotavljal nepredvidljiv razplet, prvo mesto zagotovil že dva kroga pred koncem. Igralci so se namreč v treh dneh pomerili v treh mini dvobojih dveh partij v pospešenem tempu, točkovanje pa se je z vsakim dnevom stopnjevalo. Zmaga je bila prvi tekmovalni dan vredna eno točko, drugi dan dve, zadnji dan pa že tri.

Skladno s sistemom točkovanja je predstave stopnjeval tudi Carlsen, ki je najbolj blestel zadnji dan. Novo lovoriko je potrdil s štirimi zaporednimi zmagami, potem ko je po dvakrat ugnal Gukeša in Caruano. Z dvema remijema proti Nakamuri je nato znesku 120.000 dolarjev nagrade za prvo mesto dodal še 50.000 bonusa za končni izkupiček. Norvežan je letos zgolj z nagradami zaslužil že več kot milijon dolarjev.

Drugi je bil na koncu Caruana, tretji Nakamura in četrti Gukeš, ki je v primerjavi s Carlsnom prikazal obratno krivuljo predstav. Po prvem dnevu je bil v vodstvu, nato pa v naslednjih dveh ni več dobil partije. Še posebej težke trenutke je preživljal proti zmagovalcu, s katerim je v šestih partijah iztržil le en remi.

Diagram (5. 11. 25) FOTO: Šzs

Beli na potezi Čeparinov – Cordoba, Goa 2025 Kako je beli hitro in slikovito zaključil partijo? REŠITEV: 1.Df7+ Txf7 2.Sg6 mat.

Vseeno je izkušnjo igranja proti tako močnim nasprotnikom opisal kot pozitivno. Označil jo je kot najboljšo pripravo za svetovni pokal, ki se je v Goi začel pretekli konec tedna in na katerega je odpotoval neposredno po turnirju v ameriški prestolnici šaha.

Izkušeni Fier čaka Fedosejeva

Svetovni prvak je imel zagotovljeno mesto v drugem krogu tega prestižnega tekmovanja na izpadanje, tako kot tudi prva šahovnica slovenske reprezentance Vladimir Fedosejev, ki ga v prvem obračunu čaka izkušeni Brazilec Alexandr Fier. Žal preboj v nadaljnje tekmovanje ni uspel drugemu našemu predstavniku, 21-letnemu Janu Šublju, ki se je v prvem krogu pomeril z uzbekistansko-avstralskim igralcem Tejmurjem Kujbokarovom.

Tekmec je bil po ratingu primerljive moči in uvodni partiji v standardnem tempu za razmišljanje sta se končali z delitvijo točke. V podaljških s pospešenim tempom pa Jan ni prikazal svojih najboljših iger in je po dveh porazih končal tekmovanje.