FORMULA 1

Formula 1 dobila novega svetovnega prvaka, Verstappen prekratek za dve točki

Britanec Lando Norris (McLaren) je svetovni prvak formule 1 za sezono 2025. Na zadnji dirki sezone v Abu Dabiju mu je v troboju za naslov zadoščalo tudi tretje mesto, s čimer je ohranil naskok v SP pred branilcem lovorike Nizozemcem Maxom Verstappnom (Red Bull) in moštvenim sotekmovalcem Avstralcem Oscarjem Piastrijem.
Lando Norris FOTO: Giuseppe Cacace Afp
Lando Norris FOTO: Giuseppe Cacace Afp
STA
 7. 12. 2025 | 15:58
2:15
A+A-

V Abu Dabiju je danes padel zastor nad sezono svetovnega prvenstva formule 1. V boju za prestižno lovoriko so bili še trije dirkači, v najboljšem položaju je bil Lando Norris, branilec naslova Max Verstappen je zaostajal 12 točk, še štiri več pa Oscar Piastri. Zadnje kvalifikacije v sezoni je v soboto sicer dobil Verstappen. Takoj za njim pa sta končala še preostala kandidata v boju za naslov, Norris in Piastri.

Norris je na dirki edini sam odločal o svoji usodi, ni potreboval zmage za prvi naslov svetovnega prvaka v karieri, zadoščalo mu je že tretje mesto. Več matematike in pomoči tekmecev bi potrebovala Verstappen in Piastri. Na koncu se je razpletlo v prid Norrisa. Dosegel je natančno tisto, kar je moral, končal na tretjem mestu in tako v SP ohranil prvo mesto. Oba tekmeca sta v Abu Dabiju sicer končala pred njim, Verstappen je zmagal, Piastri je bil drugi, a jima to ni pomagalo. Na koncu sezone je imel Norris 423 točk, Verstappen 421 in Piastri 410.

FOTO: Giuseppe Cacace Afp
FOTO: Giuseppe Cacace Afp

»Dolga pot je bila. Hvala vsem v McLarnu, staršema, ki so me podpirali od začetka ... Počutim se izjemno, čestitam pa tudi Maxu in Oscarju, oba sta se super borila in bila trda tekmeca, vsekakor mi nista olajšala življenja. A uspelo mi je in ponosen sem na to. Presrečen sem, verjamem pa, da so nekateri še bolj srečni kot jaz,« je v čustvenem pogovoru za prireditelje po koncu dejal sveži svetovni prvak, ki je bil nekajkrat na robu solz sreče. Norris je tako prišel do prvega naslova v karieri, Piastri je ostal brez prve lovorike, Verstappen, ki je lovil peto zaporedno, je ostal pri štirih.

