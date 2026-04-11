Francoski čudežni deček zmagovalec dirke po Baskiji, Roglič izgubil stopničke

Ameriški kolesar Andrew August je v močnem dežju postal zmagovalec šeste, zadnje etape dirke po Baskiji, na kateri je skupno zmago v Bergari slavil 19-letni Francoz Paul Seixas. Slovenski as Primož Roglič, skupno tretji pred zadnjo etapo, je odpadel približno 56 km pred ciljem. Na koncu je bil v etapi 55., skupno pa je nazadoval na 16. mesto. Seixas je postal prvi Francoz po Christophu Moreauju leta 2007, ki je zmagal na etapni dirki svetovne turneje, najvišji ravni profesionalnega kolesarstva. Zmagovalec treh etap ta teden, čudežni deček ekipe Decathlon, si je zagotovil skupno zmago, potem ko je v zadnji etapi udobno ubranil prednost pred Nemcem Florianom Lipowitzem.

Večji del etape je bila v begu velika skupina kolesarjev, boj za skupno zmago pa se je razpletel, ko je Seixas napadel 56 km pred ciljem in se odlepil od vseh tekmecev. Takrat so številni izgubili stik z najboljšimi, med njimi tudi Roglič. Ko je Seixas spoznal, da do zmage na 135,2 kilometra dolgi etapi od Goizper-Antzuola do Bergare ne more več, je po 40 km popustil. Ujela ga je tudi skupina okrog Lipowitza. Tako sta Seixas in Lipowitz v etapi s šestimi kategoriziranimi vzponi skupaj prečkala ciljno črto z več kot štiriminutnim zaostankom za Augustom. Danes se je s četrtim mestom izkazal tudi Slovenec Gal Glivar, ki je izgubil sprint za etapno tretje mesto, Domen Novak pa je bil 13.

Lipowitz je bil skupno drugi, vendar se je moral za dosežek v zadnji etapi precej potruditi, saj ga je v begu napadel Norvežan Tobias Johannessen. Na koncu je Lipowitz ubranil drugo mesto z dvema minutama zaostanka za Seixasom ter z le tremi sekundami prednosti pred Johannessenom.