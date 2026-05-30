Glasbeni zvezdniki odpirajo finale lige prvakov, ob 18. uri pa gre zares

Nogometni navdušenci so dočakali dan, ko se ponovno igra finalna tekma v najmočnejšem klubskem tekmovanju na svetu, v ligi prvakov. Nogometaši Paris Saint-Germaina in Arsenala se bodo ob 18. uri na stadionu Puskas Arena v Budimpešti borili za naslov zmagovalca tega elitnega tekmovanja. Parižani branijo naslov, Londončani pa si želijo priti do svoje prve lovorike evropskega klubskega prvaka. Današnji finale je zaključek 71. sezone elitnega evropskega klubskega tekmovanja in 34., odkar se imenuje liga prvakov. Hkrati je to prvi finale z branilcem naslova po letu 2018. Prvak si bo zagotovil pravico igranja v evropskem superpokalu proti Aston Villi, tekmovanje v medcelinskem pokalu in vstop na klubsko svetovno prvenstvo 2029.

Rahel favorit PSG

Na stavnicah je v vlogi rahlega favorita pariška zasedba Luisa Enriqueja. Zanjo bo to tretji finale elitnega klubskega tekmovanja. Hkrati pa bo to za Parižane skupno sedmi finale pod okriljem Evropske nogometne zveze Uefe, leta 1996 so osvojili pokal pokalnih prvakov, lani pa evropski superpokal.

PSG, ki lahko naslov ubrani kot prvi po madridskem Realu 2018, je sicer prvi francoski klub s tremi finalnimi nastopi v ligi prvakov, pred tem je bil izenačen z Marseillom, ki je leta 1991 izgubil finalni obračun, leta 1993 pa ga dobil. Arsenal pa je prišel do svojega drugega finala lige prvakov. Leta 2006 so Londončani izgubili proti Barceloni. Skupno pa je zanje to osmi evropski finale, pred tem so se lovorike veselili v pokalu pokalnih zmagovalcev leta 1994.

Finale, ki ga bo z glasbenim nastopom odprla skupina The Killers, himno tekmovanja pa bo zaigral priznani madžarski pianist Adam György, bodo na objektu z več kot 67.000 sedišči sodili Nemci na čelu z Danielom Siebertom. Kontrolor sojenja bo že petič Slovenec Vlado Šajn.