Avstrijski smučarski skakalec Stephan Embacher (278 točk) je zmagovalec prve tekme nove sezone svetovnega pokala v Lillehammerju. Drugi je bil domači adut Halvor Granerud (265,9), tretji pa še en Avstrijec Raffael Zimmermann (259,6). Branilec skupne zmage Domen Prevc je po ponesrečenem nastopu s 50. mestom ostal brez finala.

Prevc je imel v prvi seriji velike težave s spremenljivim vetrom, tik za njim sta brez točk ostala tudi lanska dobitnika treh olimpijskih kolajn, Japonec Ren Nikaido in Poljak Kacper Tomasiak. Prevc je moral najprej dolgo čakati na zeleno luč, saj so se vetrovne razmere ves čas menjavale iz nevarnih v nepoštene, nato pa imel v zahtevnih razmerah hude težave v zraku. Skok je močno skrajšal ter pristal pri le 95 metrih.

Zmagovalec Stephan Embacher FOTO: Geir Olsen Afp

Po skoku je v izjavi za RTV Slovenija povedal, da trenutno težko oceni, ali je bil res le žrtev razmer ali je tudi sam storil napako. »Skok je bil boljši kot včeraj, zagotovo pa ni bil idealen,« je po nastopu razmišljal Prevc. »Prvega dela skoka zagotovo nisem opravil tako mirno, kot sem si želel, potem je hitro konec. Vendar smo težav z vetrom v Lillehammerju že vajeni. Nimam kaj. Jutri je nov dan, nova tekma in z njo nova priložnost. 'Borbamo' dalje,« je po slabem uvodu v sezono dejal Prevc, ki pred nedeljsko tekmo upa, da bo imel malo več sreče z razmerami.

Pomembno je bilo preživeti

V finalu so nastopili preostali trije Slovenci. Najboljši med njimi je bil Anže Lanišek (219,1) na 17. mestu, Rok Oblak (210,9) je bil 21., Timi Zajc (157,2) pa 29. »Tekma je bila težka, turbulentna, lahko si imel veliko sreče, lahko pa tudi veliko smole. Danes je bilo pomembno predvsem preživeti, jutri je nov dan in gremo z dvignjeno glavo naprej,« je za krovno zvezo po tekmi dejal Lanišek. V nedeljo skakalce na isti napravi čaka še druga posamična tekma sezone.