Hokejska pravljica se je vrnila v Tivoli! Lahko pričakujemo nepričakovane stvari

Hokejska pravljica se je vrnila v Tivoli! Pravzaprav je to opazno že več mesecev v tej sezoni, toda torkov večer je po ozračju in dogodkih na ledu prekašal vse tisto dogajanje, ki je spremljalo dosedanji Olimpijin vzpon proti tako želeni končnici ICEHL. Zdaj zmajem v tej kaže spodbudno. V četrtfinalni seriji z močnim Bolzanom vodijo v zmagah s 3:1, prvo priložnost za uvrstitev med najboljše štiri imajo že drevi (19.45) v južnotirolski metropoli. Pred novim izzivom smo se pogovarjali z Benom Cooperjem, uspešni trenerjem Olimpijinih hokejistov.

Torkovega večera več kot 4000 gledalcev v polni tivolski dvorani zlepa ne bo pozabilo, kako ste vi s klopi videli dogajanje na ledu ob zmagi s 4:0 in zdaj vodstvu v četrtfinalu s 3:1?

»Res je bila to velika tekma. Bili smo učinkoviti in do potankosti uresničili načrt, o katerem smo se pogovarjali pred začetkom. Našo igro v obrambi je odlikovala disciplina, bili smo ustvarjalni, izkoristili nekatere priložnosti, imeli zanesljivega vratarja. Če strnem misli – prikazali smo eno najboljših predstav v sezoni.«

Oddiha pa ni, četrtkov večer že prinaša tekmo št. 5, tokrat v Bolzanu ...

»Ne glede na res lepo torkovo igro moramo ostati skromni in se zelo dobro zbrati za novo nalogo. V Bolzanu ni lahko igrati, četudi smo v tej seriji tam že dvakrat zmagali. Toda pred nami je mikaven izziv, da uprizorimo še en podvig v dvorani naših tekmecev, kjer bodo imeli tudi prednost glasnih navijačev.«

Tudi vaši so bili v torek zelo glasni, kajne?

»Res sem se v takšnem vzdušju počutil odlično, ti privrženci fantom na ledu vlivajo veliko energije.«

Slednjo potrebujete, zelo malo časa je med 4. in 5. tekmo – kako je z načrtom priprave?

»To je pač končnica, tekme si druga za drugo sledijo zelo hitro. Dan po tekmi smo namenili kratkemu treningu na ledu, nato sestanku ter odhodu v Bolzano. Ni druge, kot se zelo resno pripraviti na novo preizkušnjo, tudi na gostovanjih moramo ohraniti ta naš bojeviti duh.«

Omenili ste prednost domače dvorane, ki jo bodo imeli danes vaši tekmeci.

»V Bolzanu je bilo vedno težko igrati. Domače moštvo odločno pristopi tekmi, navijači so glasni, v takšnem ozračju morda sodniki naredijo kakšno napako. Res moramo biti na visoki ravni in pripravljeni na vse. Sleherna končnica je posebna, pride do norih trenutkov, lahko pričakujemo tudi nepričakovane stvari ...«

Očitno pa ste zadeli v polno s prihodom Dustina Tokarskega, ki je v vratih odlično zamenjal poškodovanega Lukaša Horaka, kajne?

»Poznam ga že dolgo, osvojil je pet prvenstev, vem, da je vratar za velike tekme. On si je res želel priti v Ljubljano. Za enak denar bi lahko ostal v Frankfurtu, toda pri Olimpiji ima zdaj možnost zmagovati.«