Hokejski spektakel na olimpijadi z zvezdniki NHL-a končan, ZDA v velikem derbiju do zlata

Hokejisti ZDA so olimpijski prvaki. V velikem finalu olimpijskega turnirja v Milanu so po podaljšku premagali Kanado z 2:1 (1:0, 0:1, 0:0; 1:0). Bron so že v soboto dobili Finci po zmagi nad Slovaško s 6:1. Američani so lovili in tudi dobili tretje zlato po letih 1960 in 1980, prvič pa so slavili na igrah izven ZDA. Imajo pa še osem srebrnih in eno bronasto medaljo. Kanadčani so ostali pri devetih zlatih, tokrat so lovili prvo po letu 2014. Skupna kanadska bera na OI je zdaj 17, po novem imajo še pet srebrnih in tri bronaste.

Razočaranje v kanadski izbrani vrsti. FOTO: Marton Monus Reuters

V velikem finalu so povedli Američani z zadetkom Matta Boldyja, izenačil je Cale Makar v 39. minuti. V zadnji tretjini golov ni bilo, odločitev je padla v podaljšku, zmagoviti zadetek je dosegel Jack Hughes v 62. minuti. Na poti do odločilne tekme na OI je Kanada v četrtfinalu premagala Češko po podaljšku s 4:3, v polfinalu pa Finsko s 3:2. Američani pa so v četrtfinalu po podaljšku izločili Švedsko z 2:1, v polfinalu pa Slovaško s 6:2.