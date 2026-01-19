  • Delo d.o.o.
SMUK

Ilka Štuhec bi bila v megli pri sosedih lahko še hitrejša

Ilka Štuhec tik ob slovenski meji z 8. mestom v smuku. V dveh domačih dneh srečanje s prijatelji in sprehod s psom.
Siniša Uroševič
 19. 1. 2026 | 07:35
A+A-

Ilka Štuhec sodi med tiste pri slovenski reprezentanci v alpskem smučanju, ki ne morejo uživati na domači tekmi. Pri nas pač na ravni svetovnega pokala ni proge za smuk, kar je udarna disciplina 35-letne Mariborčanke. Zato se je prav razveselila spoznanja, da se je po dolgih petnajstih letih takšna tekma vrnila na Višarje nad Trbižem, le četrt ure vožnje proč od severozahodne slovensko-italijanske meje. V soboto si je z 8. mestom zapisala drugo najboljšo smukaško uvrstitev v sezoni, včeraj je tekmo v superveleslalomu zaradi zgrešenih vrat sklenila brez uvrstitve.

Ob vznožju tudi številnim Slovencem zelo dobro znanega smučišča se je zbralo v obeh dneh po 4000 gledalcev. V soboto so bili najbolj zadovoljni domači privrženci, saj se je zmage – potem ko je bila najhitrejša že na petkovem sklepnem uradnem treningu – veselila Nicol Delago. Doma je v Val Gardeni, stara je 30 let, dobrih šest let pa je naokrog od njenih prvih stopničk v svetovnem pokalu: prav na smuku v omenjenem domačem kraju je bila takrat druga. In zdaj je bila v Trbižu, prav tako v svoji italijanski domovini, prvič na vrhu odra najboljših treh.

Ilka Štuhec je v tej sezoni večkrat spodbudno nastopila, a vrh forme si želi za olimpijsko Cortino. FOTO: Denis Balibouse/Reuters
Ilka Štuhec je v tej sezoni večkrat spodbudno nastopila, a vrh forme si želi za olimpijsko Cortino. FOTO: Denis Balibouse/Reuters

»Vsi se sprašujemo, kaj za vraga že ves teden počne Nicol, da je tukaj tako hitra,« se je pošalila edina slovenska smukačica, nato iskreno pohvalila zmagovalko kot tudi njeno sestro Nadio, ki je z visoko številko 29 zasedla 10. mesto. Na stopničkah sta bili še Nemka Kira Weidle-Winkelmann in ob popolnem navdušenju občinstva ameriška smučarska zvezdnica Lindsey Vonn.

Naša edina smučarka je bila v ciljni areni delno zadovoljna z doseženim. To 8. mesto ji je predstavljalo drugo najboljšo smukaško uvrstitev sezone (v Val d'Iseru je bila 4.), prepričana je bila, da bi lahko na to megleno soboto blizu slovenske meje lahko dosegla še več. V nedeljo nato uvrstitve zaradi predolgega skoka in nato prepoznega zavoja v vrata ni bilo. Superveleslalomske zmage se je veselila Nemka Emma Aicher.

V Crans-Montani, na prizorišču SP v alpskem smučanju 2027, bo zadnji smuk pred letošnjimi olimpijskimi igrami.

Doma ni tako kot v hotelu

Pred Ilko sta zdaj dva dneva v domačem okolju. »Hm, ampak to ne pomeni, da bom zgolj ležala ... Tu pač ne bo kot v hotelu, kjer sedeš h kosilu, poješ in odideš. Doma moraš najprej v nakup, nato si hrano pripraviš, pozneje pospraviš, srečaš sorodnike ali prijatelje, greš na sprehod s psom. No, in potem si moraš že zelo smiselno razporediti čas tudi za počitek,« nam je razlagala v Trbižu.

A tista najpomembnejša postaja bo seveda olimpijska v Cortini d'Ampezzo. »Ne skrivam, da je to eno od mojih najljubših prizorišč. Če bom tako hitra in z manj napakami kot na dosedanjih preizkušnjah sezone, se nad razpletom teh prejšnjih tekem ne bom pritoževala,« se je nasmehnila. Njen trener Denis Šteharnik pa nam je razgrnil temeljit načrt prihodnjih tednov, v katerih bosta pred Ilko še dva krajša pripravljalna tabora na San Pellegrinu (Ita) in v Leukerbadu (Švi) pri Crans Montani, kjer bo teden pred olimpijsko preizkušnjo zadnji ženski smuk.

»Seveda vsi garamo za olimpijske igre kot najpomembnejše tekmovanje naše sezone. Toda zelo pozitivno je za počutje tekmovalke, če je hitra že na prejšnjih tekmah,« je jasno povedal Šteharnik. In zato si Mariborčanka želi vrhunski nastop tudi na omenjeni sklepni preizkušnji pred odhodom na olimpijske igre.

