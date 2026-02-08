  • Delo d.o.o.
ZOI 2026

Ilka Štuhec brez odličja, v joku se je zlomila: »Zadnji dnevi niso bili lahki ...«

Američanka Breezy Johnson je nova zmagovalka ženskega olimpijskega smuka v alpskem smučanju.
FOTO: Leonhard Foeger Reuters
FOTO: Leonhard Foeger Reuters
STA, M. U.
 8. 2. 2026 | 13:43
 8. 2. 2026 | 13:46
2:17
A+A-

Ameriška šampionka Lindsey Vonn je grdo padla na današnjem olimpijskem smuku v Cortini d'Ampezzo. Je pa američanka Breezy Johnson tako potala nova zmagovalka ženskega olimpijskega smuka v alpskem smučanju. Tridesetletnica je bila najhitrejša na današnji dirki na klasični progi Olympia delle Tofane. Slovenijo je na tekmi zastopala Ilka Štuhec, ki je na tretjih olimpijskih igrah ostala brez iskanega odličja. Končala je na 15. mestu.

Tekma je bila dramatična in s prekinitvami

Prva daljša prekinitev je nastopila, ko se je na progo s številko 13 pognala ameriška šampionka, kraljica hitrosti Lindsey Vonn. Njen napad na četrto olimpijsko kolajno, drugo smukaško zlato po letu 2010 se je končal že po 12 sekundah in nekaj vratcih po padcu v snegu z novo hudo poškodbo že poškodovanega levega kolena. Američanko so v bolečinah s proge evakuirali s helikopterjem.

image_alt
Ni se začelo najbolje: Ilka Štuhec padla na treningu olimpijskega smuka (FOTO)

Srebro je vzela Nemka Emma Aicher, ki je boj za zlato izgubila za pičlih štiri stotinke sekunde. Domača zvezdnica Sofia Goggia (+0,59) je dobila boj za bron.

»Zadnji dnevi niso bili lahki ... «

»Sem bila odločena, na startu sem počutila dosti v redu, govorila sem si samo smučaj, vožnja sama ni bila ravno olimpijska, nisem pa čutila, da bi naredila kakšno večjo napako. Vendar so se stotinke seštevale, malenkost tu, malenkost tam, in se takoj izgubi čas. Zadnji dnevi niso bili lahki ...,« je bila prva izjava slovenske šampionke Štuhec za TV Slovenijo, ko je sicer zelo zgovorni Mariborčanki zmanjkalo besed in so jo sredi izjave premagala čustva in solze ter ni mogla dokončati stavka.

image_alt
Gloria Kotnik v solzah: »Enostavno nisem pokazala, kar znam, to pa boli«, v izločilnih bojih sicer trije Slovenci

Cilj dvakratne svetovne prvakinje v smuku v letih 2017 in 2019 je bil kot vedno postavljen najvišje. Pričakovala je, da se ji bo prav v njej ljubi Cortini, kjer je v svetovnem pokalu že šestkrat stala na stopničkah, od tega dvakrat na najvišji, izšlo za edino odličje, ki ga še nima - torej olimpijsko.

 

