Incident na tekmi Lakersov! Dončić dosegel 41 točk, a si prislužil tudi suspenz za naslednjo tekmo (VIDEO)

Košarkarji Los Angeles Lakers so v pretekli noči v ligi NBA s 116:99 premagali Brooklyn Nets. Izdatno je k novi zmagi moštva iz mesta angelov, 14. na zadnjih 16 tekmah, prispeval Luka Dončić, ki je dosegel 41 točk ter osem skokov. A prislužil si je tudi 16. tehnično napako. Če ta obvelja, bo na naslednji tekmi moral počivati.

Slovenski as je znova blestel v napadu

Že na 12. tekmi zaporedoma je presegel mejo 30 točk, kar je nov mejnik zanj v severnoameriški ligi. Pri tem je zadel pet metov za tri točke, iz igre pa 15 metov od 25 poskusov.

Jezerniki so proti drugemu najslabšemu moštvu lige v sezoni vodili večji del tekme, kljub temu pa so se v drugem polčasu morali potruditi, saj je Brooklyn ravno v zadnjih minutah tretjega dela prevzel pobudo.

Prav v tem delu si je Dončić prislužil tehnično napako, ko se je zapletel z Ziairejem Williamsom. Po osebni napaki v napadu Ljubljančana sta se košarkarja zapletla, iz posnetka pa je razvidno, da je Dončić Williamsa porinil, ta pa je nato zamahnil proti obrazu Dončića.

Če obvelja tehnična napaka, bo to pomenilo, da zvezdnik jezernikov ne bo mogel igrati na naslednji tekmi, ko se bo moštvo iz Los Angelesa v noči s torka na sredo na domačem igrišču pomerilo z Washington Wizards.

V zadnji četrtini se je za Los Angeles izkazal Austin Reeves, ki je v tem delu dosegel 15 od svojih 26 točk. LeBron James je na tekmi prispeval 15 točk in osem asistenc. Prvi strelec Brooklyna je bil Josh Minott z 18 točkami in šestimi skoki.