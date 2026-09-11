Irec Dunbar dobil 19. etapo Vuelte, Roglič in Omrzel neuspešna v napadih

Irec Eddie Dunbar (Pinarello-Q36,5) je zmagovalec 19. etape kolesarske dirke po Španiji. V razburljivem zaključku trase med Malago in vrhom Penas Blancas (211 km) je slavil po četveroboju za zmago iz ubežne skupine. V ozadju sta z napadoma poskusila Slovenca Primož Roglič in Jakob Omrzel, a neuspešno. V seštevku sta zadržala drugo in šesto mesto.

Dve etapi pred koncem še naprej na vrhu ostaja Španec Enric Mas, ki je zadržal 1:37 minute naskoka pred Rogličem, medtem ko Avstrijec Felix Gall na tretjem zaostaja 3:01 minute. V boju za belo majico najboljšega mladega kolesarja je še nekaj sekund pridobil Britanec Oscar Onley, ki ima zdaj 1:03 minute prednosti pred Omrzelom. Slednji je v zadnjem kilometru pogumno napadel, a so ga pred koncem ujeli in v sprintu tudi prehiteli. Skupno 20-letni Dolenjec ostaja šesti, po novem zaostaja 7:06 minute.

V etapi zelo dolgo ni prišlo do konkretnejšega bega, ki bi ustrezal tako ekipam vodilnih kolesarjev v seštevku kot tistim, ki so zamudile skok na čelo. Šele kasneje se je v ospredju vzpostavila skupina 16 ubežnikov, ki so imeli pred zadnjim klancem na Penas Blancas (18,8 km/6,5 %) dobrih sedem minut naskoka pred glavnino. Na zadnjem klancu je ritem začela narekovati Rogličeva ekipa, ki je želela vsaj poskusiti napasti vodilnega Masa. Zasavec je zaman čakal na svoj trenutek, saj za to, da bi hitro utrudil tekmece, enostavno ni imel dovolj močnih pomočnikov. V zadnjih 11 km klanca so tako narekovanje ritma prevzeli drugi. Roglič je kljub temu napadel nekaj kilometrov pred ciljem, a se ni mogel znebiti Masa, Galla in ostalih. Ko je skupini priključil Omrzel, se je pogumno odločil za napad in se jim tudi odpeljal. Skupina ga je ujela tik pred koncem, tako da je proti Onleyju še nekaj sekund izgubil.

Omrzel: Bela majica bi bila bonus

Roglič je v skupini najboljših etapo sklenil na 14. mestu z zaostankom 5:11 minute, Omrzel je bil 17. (+5:17). Ostalih Slovencev ni bilo v begu in so precej zaostali. »Vselej sem imel rad dolge ter zapletene in težke dneve. Menim, da tudi zato na tritedenskih dirkah pridem bolj do izraza. Težje kot postaja, bolj se drugim pozna utrujenost, meni pa to zelo ustreza,« je v izjavah za predstavnike slovenskih medijev na vrhu Penas Blancasa dejal Omrzel.

Jakob Omrzel. Bolj kot zaključki etap so mu stresni začetki. FOTO: Lavuelta.es Delo

Svoj napad je opisal kot ambiciozen: »To je bil poskus ambicioznosti. Videl sem, da so se fantje ustavili, imel pa sem še dovolj moči in poskusil. Mogoče uspe, a vsaj nekaj sem storil,« je dodal mladi slovenski kolesar. Z belo majico najboljšega mladega kolesarja se ne obremenjuje, pravi: »Nikoli mi ni bil cilj bela majica, tudi zdaj mi ni. Cilj je, da ostanem v igri, da sem konkurenčen. Bela majica bi bila zgolj bonus, z njo pa se ne obremenjujem. Želim biti tukaj in da v takšnih situacijah, kot je bila danes, ostanem miren in igram igro.« Bolj kot zaključki etap so mu stresni začetki. Tudi danes, ko so vsi skušali priti v ubežno skupino. »Starta se nikoli ne veselim, saj je vselej stresno, kot smo z napadi enega za drugim videli tudi danes. Na začetku imajo vsi bolj sveže noge, sam pa bolj uživam šele na koncu, ko ostali začnejo odpadati. Smo pa trenutno vsi na meji in takrat mi je dirkanje všeč,« je še dejal 20-letni Omrzel.

V ospredju je potekala borba za etapno zmago. Taktično sta dobre noge unovčila Irec Dunbar in Britanec Thomas Gloag ter vselej odgovorila na napad Kolumbijca Santiaga Buitraga. Ta se je od trojice tekmecev odlepil v zadnjih kilometrih, a ga je Dunbar nekaj sto metrov pred koncem ujel in se mu nato odpeljal. Buitrago je zaostal 14 sekund, tretji Gloag pa 23.

Za Irca je bila to šesta zmaga v karieri in že tretja na dirki po Španiji. Dve etapi je dobil leta 2024. V soboto bo na sporedu predzadnja etapa Vuelte od La Calahorre do vrha na Collado del Alguacilu (186,8 km).