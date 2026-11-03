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Italija je le dočakala in zdaj slavi mladega asa

Po dolgih 73 letih imajo zahodni sosedje prvaka v F1. Lani so mu matematične naloge reševali inženirji.
Kimi Andrea Antonelli je novinec na seznamu svetovnih prvakov. FOTO: Raquel Cunha/Reuters
Kimi Andrea Antonelli je novinec na seznamu svetovnih prvakov. FOTO: Raquel Cunha/Reuters
Matic Rupnik
 3. 11. 2026 | 05:20
3:49
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Se spomnite, kje ste bili, ko ste imeli dvajset let? Cela Italija se bo še dolgo spominjala, kje je bil Kimi Andrea Antonelli, preprost in simpatičen mladenič iz Bologne, ki je na nedeljski večer na dirkališču bratov Rodríguez v Ciudadu de Mexicu postal svetovni prvak v formuli 1. Italiji, zibelki formule 1, je po 73 letih prinesel naslov svetovnega prvaka, kot glavni zvezdnik bencinskih športov pa je pri zahodnih sosedih nasledil ​Valentina Rossija.

Mladenič vozi s številko dvanajst – izbral si jo je, ker je bil njegov vzornik Ayrton Senna (Brazilec je prav tako vozil s to številko), hkrati pa je pri dvanajstih, smešno se sliši, da je bilo to leta 2019, podpisal z ekipo Mercedes. Edini trije vozniki, ki so do naslova prvaka prišli z dvanajstico, so Senna, Antonelli in Niki Lauda.

Še dobro leto dni nazaj je med dirkaškimi konci tedna opravljal šolske obveznosti, pri zahtevnejših matematičnih nalogah pa se je za pomoč obračal kar na inženirje Mercedesove ekipe, ki so seveda obvladovali enačbe. V minuli sezoni pa je z zrelo, ob ravno pravih trenutkih pa tudi napadalno vožnjo, večkrat navdušil in tekmece pustil za seboj. Med devetimi zmagami je bila najbolj posebna tista v Monzi, ko je zaradi kazni štartal v ozadju, pred navdušenimi tifosi pa je prehitel prav vso konkurenco in zmagal.

Začel je v očetovi delavnici

Da bo nekoč postal dirkač, je bilo mogoče slutiti že ob njegovih prvih korakih. Rodil se je 25. avgusta 2006 v Bologni, v eni izmed pogostih družin, v kateri je bil avtomobilski šport del vsakdana. Njegov oče Marco je prav tako nekdanji dirkač, ki je tekmoval predvsem v prvenstvih turnih in športnih avtomobilov, kakopak pa je imel tudi svojo garažo. »Kimi je bil že petnajst dni po rojstvu v garaži, kjer je poslušal zvok motorjev in vonjal izpušne pline,« se je v pogovoru za BBC spominjal oče Marco, ki pa sprva ni bil navdušen nad idejo, da bi njegov sin postal dirkač.

Neverjetna nadarjenost Antonellija se je kmalu pokazala tudi na pomembnejših tekmovanjih. V kartingu je osvajal lovorike, leta 2019 pa ga je Mercedes, ko je imel komaj 12 let, vključil v svoj program mladih dirkačev. Sledil je bliskovit vzpon. Leta 2022 je osvojil italijansko in nemško prvenstvo formule 4, leto pozneje pa še evropsko in bližnjevzhodno prvenstvo formule regional.

Mercedes je bil, s šefom ekipe Totom Wolffom na čelu, tako prepričan o njegovih sposobnostih, da mu je dovolil preskočiti formulo 3 in se neposredno preseliti v formulo 2. V tej je leta 2024 zbral dve zmagi, nato pa dobil priložnost, o kateri sanjajo številni mladi dirkači. Ko se je Lewis Hamilton odločil za prestop k Ferrariju, je vodja Mercedesa Toto Wolff izbral najstnika iz Bologne.

V prvi sezoni še ni pariral najboljšim na svetu, prisiljen pa se je bil lotiti učnega načrta v srednji šoli. Zaradi potovanj po svetu je večino pouka spremljal na daljavo, učitelji so mu pošiljali snov, domače naloge pa so ga pogosto spremljale tudi v Mercedesovo garažo.

Sprememba tehničnih pravil je ekipo Mercedes letos vrnila na vrh, Antonelli pa je ponujeno priložnost zagrabil z obema rokama. Marca je na Kitajskem dosegel prvo zmago v formuli 1, nato so se uspehi vrstili drug za drugim. Med sezono je vozil zbrano, z malo napakami, izvrstno pa se je odrezala tudi njegova taktična ekipa. Zbral je kar devet zmag, že tri postaje pred koncem sezone pa je potrdil, da je dejansko najboljši na svetu.

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