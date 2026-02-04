Ivan Majevski bo v 20. krogu 1. SNL danes prvič vodil Celje

Celjska nogometna zgodba danes dobiva novo poglavje. V tekmi 20. kroga 1. SNL (17.30) bo Celjane na štadionu Z'dežele prvič vodil Ivan Majevski, 37-letni Belorus iz ožjega strokovnega štaba Alberta Riere. Odhod Španca je obudil upanja tekmecev, predvsem Koprčanov in Mariborčanov, o tem, da bi se celjska vladavina v tej sezoni lahko vsaj zamajala, če ne celo končala. Prvi delni odgovor o tem, kako zahtevna bo pot do naslova prvaka, bo dal dvoboj Celja in tudi v novem letu pod taktirko pogumnega trenerja Jugoslava Trenčovskega nevarnega Kalcerja Radomelj. Rierovega odhoda v bundesligo v Frankfurt ni bilo mogoče preprečiti, je priznal tudi prvi mož Celja Valerij Kolotilo. Moskovski Spartak, beograjska Crvena zvezda, zagrebški Dinamo in Ludogorec so bili za ambicioznega Španca premajhen izziv. »Denarno najboljša je bila Spartakova, a ni želel oditi, ker ne igra v Evropi,« je za Sportklub še odkril Kolotilo. Realno odhod ne spreminja veliko tekmovalnega, Celjani na igrišču ne bodo izgubili znanja in moči, temveč so ostali le brez karizmatičnega, ustvarjalnega in avtoritativnega vodje v slačilnici in ob igrišču. Tudi nihče nima pomislekov o tem, da bi lahko kdo brez težav stopil v velike Špančeve čevlje.

Celjani so enkrat že šli skozi podobno poglavje in ga zanesljivo zaokrožili z drugim naslovom državnega prvaka. Potem ko je Riera sredi oktobra leta 2023 odšel v Francijo k Bordeauxu, je njegov naslednik Damir Krznar brez velikih stresov popeljal Celjane do končnega zmagoslavja z osmimi točkami prednosti pred Mariborčani. Ob prevzemu – po 12. krogu – je Celje takrat imelo le pet točk prednosti pred prvim zasledovalci, in istimi kot v tej sezoni, Koprčani. Toda zdaj imajo še enkrat večjo prednost in do konca je le še 17. krogov.

Majevski načrtovani trener

Čeprav se je Belorus, rojen leta 1988 v nekdanji Nemški demokratični republiki v Magdebrugu, trenerskih veščin učil ob mojstru svojega posla, je še vedno le novinec in nepopisan list. Celjski voditelji z glavnim plačnikom iz ozadja Maximom Denimom na čelu so se pragmatično lotili izbire, zato so nekdanjega solidnega zveznega igralca in beloruskega reprezentanta načrtno »programirali« za trenerja. V slovenskem jeziku je opravljal trenersko izobraževanje. Kdorkoli drug zunaj celjskega kroga ali iz slovenskega okolja bi imel veliko težjo nalogo, morda bi se z uveljavitvijo svoje filozofije in čimprejšnji želji po tem, da odstrani Rierov duh, ustrelil v lastno koleno ter povzročil kaos. V primerjavi s tekmeci iz Stožic in Ljudskega vrta so rusko-ukrajinski selektorji pokazali več menedžerskega občutka in spretnosti, kar je bilo vidno tudi ob obeh prestopnih rokih v tej sezoni, poletnem in zimskem.

10 točk prednosti je Albert Riera prepustil Ivanu Majevskemu. Leta 2023 je po odhodu v Francijo po 12. krogih takratnemu nasledniku Damirju Krznarju zapustil pet točk prednosti.

Majevski, ki je »Slovenec« že od svojega konca igralske kariere pri Celju, dobro pozna, kako deluje celjski ustroj na igrišču in ob njem, kako razmišljajo in igrajo nogometaši. Prav z njihovo pomočjo bo trener lahko »pošast« odpeljal naprej in vendarle na novo pot, na kateri je takoj za naslovom prvaka najpomembnejši cilj uvrstitev v ligo prvakov, ali vsaj evropsko ligo. Prav zaradi evropskega cilja bo pod drobnogledom »lik in delo« Majevskega. Navkljub napovedim, da ne bo opravil velikih sprememb, pa ne bo mogel vleči enakih ali podobnih potez, kot jih je edinstveni Riera. Špančevo najmočnejše orožje so bile velike igralske izkušnje in s tem tudi rešitve, med katerimi so bile mnoge za učbenike.

Prva liga Telemach Celje 19 13 5 1 49:17 44 Koper 19 10 4 5 39:27 34 Maribor 19 9 5 5 37:26 32 Bravo 19 8 4 7 36:34 28 Olimpija 19 8 4 7 24:23 28 Radomlje 19 8 4 7 28:32 28 Aluminij 19 7 4 8 28:34 25 Primorje 18 4 3 11 19:36 15 Mura 19 3 6 10 19:29 15 Domžale 18 3 3 12 17:38 12

In navsezadnje, če ne bo šlo Majevskemu, so tu še vedno nogometaši. Prvi med njimi je povratnik Svit Sešlar, ki je takoj pokazal, da je SNL zanj le peskovnik za igranje, drugi, rekonvalescent Armandas Kučys je napadalec z večjimi potenciali, kot jih ima Franko Kovačević, in še vrsto drugih prvokategornikov, ki jih je Riera brusil, izbrusil ali naučil, kako igrati in razmišljati. Ko se bo vrnil kapetan Žan Karničnik, in še drugi Rierov izbranec Mark Zabukovnik, bo celjski stroj morda res pošasten. Pred Celjani in Majevskim je zahteven mesec, v nedeljo gostujejo v Stožicah pri Olimpiji, naslednji četrtek v Prištini, kjer bo prva tekma dodatnih kvalifikacij za napredovanje v osmino finala konferenčne lige, teden dni pozneje pa še povratna tekma.

Mario Kvesić (levo) bo tudi pod taktirko novega trenerja eden od najpomembnejših celjskih mož. Foto: Leon Vidic