  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
OČI UPRTE V BELORUSA

Ivan Majevski bo v 20. krogu 1. SNL danes prvič vodil Celje

Kalcer Radomlje je z zmago začeli drugi del sezone.
Belorus Ivan Majevski je pred velikim izzivom v karieri. Danes bo prvič v vlogi glavnega trenerja Celja. Foto: NK Celje/facebook

Belorus Ivan Majevski je pred velikim izzivom v karieri. Danes bo prvič v vlogi glavnega trenerja Celja. Foto: NK Celje/facebook

Mario Kvesić (levo) bo tudi pod taktirko novega trenerja eden od najpomembnejših celjskih mož. Foto: Leon Vidic

Mario Kvesić (levo) bo tudi pod taktirko novega trenerja eden od najpomembnejših celjskih mož. Foto: Leon Vidic

Predsednik NK Celje Valerij Kolotilo ni mogel ustaviti odhoda Alberta Riere. Foto: NK Celje

Predsednik NK Celje Valerij Kolotilo ni mogel ustaviti odhoda Alberta Riere. Foto: NK Celje

Belorus Ivan Majevski je pred velikim izzivom v karieri. Danes bo prvič v vlogi glavnega trenerja Celja. Foto: NK Celje/facebook
Mario Kvesić (levo) bo tudi pod taktirko novega trenerja eden od najpomembnejših celjskih mož. Foto: Leon Vidic
Predsednik NK Celje Valerij Kolotilo ni mogel ustaviti odhoda Alberta Riere. Foto: NK Celje
Gorazd Nejedly
 4. 2. 2026 | 06:31
5:46
A+A-

Celjska nogometna zgodba danes dobiva novo poglavje. V tekmi 20. kroga 1. SNL (17.30) bo Celjane na štadionu Z'dežele prvič vodil Ivan Majevski, 37-letni Belorus iz ožjega strokovnega štaba Alberta Riere. Odhod Španca je obudil upanja tekmecev, predvsem Koprčanov in Mariborčanov, o tem, da bi se celjska vladavina v tej sezoni lahko vsaj zamajala, če ne celo končala. Prvi delni odgovor o tem, kako zahtevna bo pot do naslova prvaka, bo dal dvoboj Celja in tudi v novem letu pod taktirko pogumnega trenerja Jugoslava Trenčovskega nevarnega Kalcerja Radomelj. Rierovega odhoda v bundesligo v Frankfurt ni bilo mogoče preprečiti, je priznal tudi prvi mož Celja Valerij Kolotilo. Moskovski Spartak, beograjska Crvena zvezda, zagrebški Dinamo in Ludogorec so bili za ambicioznega Španca premajhen izziv. »Denarno najboljša je bila Spartakova, a ni želel oditi, ker ne igra v Evropi,« je za Sportklub še odkril Kolotilo. Realno odhod ne spreminja veliko tekmovalnega, Celjani na igrišču ne bodo izgubili znanja in moči, temveč so ostali le brez karizmatičnega, ustvarjalnega in avtoritativnega vodje v slačilnici in ob igrišču. Tudi nihče nima pomislekov o tem, da bi lahko kdo brez težav stopil v velike Špančeve čevlje.

Denarno najboljša ponudba za Alberta Riero je bila Spartakova, a ni želel oditi, ker ne igra v Evropi.

Celjani so enkrat že šli skozi podobno poglavje in ga zanesljivo zaokrožili z drugim naslovom državnega prvaka. Potem ko je Riera sredi oktobra leta 2023 odšel v Francijo k Bordeauxu, je njegov naslednik Damir Krznar brez velikih stresov popeljal Celjane do končnega zmagoslavja z osmimi točkami prednosti pred Mariborčani. Ob prevzemu – po 12. krogu – je Celje takrat imelo le pet točk prednosti pred prvim zasledovalci, in istimi kot v tej sezoni, Koprčani. Toda zdaj imajo še enkrat večjo prednost in do konca je le še 17. krogov.

Majevski načrtovani trener

Čeprav se je Belorus, rojen leta 1988 v nekdanji Nemški demokratični republiki v Magdebrugu, trenerskih veščin učil ob mojstru svojega posla, je še vedno le novinec in nepopisan list. Celjski voditelji z glavnim plačnikom iz ozadja Maximom Denimom na čelu so se pragmatično lotili izbire, zato so nekdanjega solidnega zveznega igralca in beloruskega reprezentanta načrtno »programirali« za trenerja. V slovenskem jeziku je opravljal trenersko izobraževanje. Kdorkoli drug zunaj celjskega kroga ali iz slovenskega okolja bi imel veliko težjo nalogo, morda bi se z uveljavitvijo svoje filozofije in čimprejšnji želji po tem, da odstrani Rierov duh, ustrelil v lastno koleno ter povzročil kaos. V primerjavi s tekmeci iz Stožic in Ljudskega vrta so rusko-ukrajinski selektorji pokazali več menedžerskega občutka in spretnosti, kar je bilo vidno tudi ob obeh prestopnih rokih v tej sezoni, poletnem in zimskem.

10 točk prednosti je Albert Riera prepustil Ivanu Majevskemu. Leta 2023 je po odhodu v Francijo po 12. krogih takratnemu nasledniku Damirju Krznarju zapustil pet točk prednosti.

Majevski, ki je »Slovenec« že od svojega konca igralske kariere pri Celju, dobro pozna, kako deluje celjski ustroj na igrišču in ob njem, kako razmišljajo in igrajo nogometaši. Prav z njihovo pomočjo bo trener lahko »pošast« odpeljal naprej in vendarle na novo pot, na kateri je takoj za naslovom prvaka najpomembnejši cilj uvrstitev v ligo prvakov, ali vsaj evropsko ligo. Prav zaradi evropskega cilja bo pod drobnogledom »lik in delo« Majevskega. Navkljub napovedim, da ne bo opravil velikih sprememb, pa ne bo mogel vleči enakih ali podobnih potez, kot jih je edinstveni Riera. Špančevo najmočnejše orožje so bile velike igralske izkušnje in s tem tudi rešitve, med katerimi so bile mnoge za učbenike.

Prva liga Telemach

Celje       19       13       5       1       49:17       44

Koper       19       10       4       5       39:27       34

Maribor       19       9       5       5       37:26       32

Bravo       19       8       4       7       36:34       28

Olimpija       19       8       4       7       24:23       28

Radomlje       19       8       4       7       28:32       28

Aluminij       19       7       4       8       28:34       25

Primorje       18       4       3       11       19:36       15

Mura       19       3       6       10       19:29       15

Domžale       18       3       3       12       17:38       12

In navsezadnje, če ne bo šlo Majevskemu, so tu še vedno nogometaši. Prvi med njimi je povratnik Svit Sešlar, ki je takoj pokazal, da je SNL zanj le peskovnik za igranje, drugi, rekonvalescent Armandas Kučys je napadalec z večjimi potenciali, kot jih ima Franko Kovačević, in še vrsto drugih prvokategornikov, ki jih je Riera brusil, izbrusil ali naučil, kako igrati in razmišljati. Ko se bo vrnil kapetan Žan Karničnik, in še drugi Rierov izbranec Mark Zabukovnik, bo celjski stroj morda res pošasten. Pred Celjani in Majevskim je zahteven mesec, v nedeljo gostujejo v Stožicah pri Olimpiji, naslednji četrtek v Prištini, kjer bo prva tekma dodatnih kvalifikacij za napredovanje v osmino finala konferenčne lige, teden dni pozneje pa še povratna tekma.

Mario Kvesić (levo) bo tudi pod taktirko novega trenerja eden od najpomembnejših celjskih mož. Foto: Leon Vidic
Mario Kvesić (levo) bo tudi pod taktirko novega trenerja eden od najpomembnejših celjskih mož. Foto: Leon Vidic

Predsednik NK Celje Valerij Kolotilo ni mogel ustaviti odhoda Alberta Riere. Foto: NK Celje
Predsednik NK Celje Valerij Kolotilo ni mogel ustaviti odhoda Alberta Riere. Foto: NK Celje

Več iz teme

Ivan MajevskiNK CeljePrva liga Telemachnogomet
ZADNJE NOVICE
07:42
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
GROZOVITO SO GA MUČILI

Po kruti Slavčevi smrti ogorčenja politikov ni bilo, na sodišču za dejanje odgovarja le še eden

Marjan Brajdič, Mihael in Marjan Grm so prosti vseh obtožb, Marka Belcla pa s krajem kaznivega dejanja povezuje DNK.
Aleksander Brudar4. 2. 2026 | 07:42
07:36
Bulvar  |  Tuji trači
POSLEDNJE SLOVO

Umrla igralka Dosjejev X in Noči čarovnic: oboževalci jo poznajo po »najbolj srhljivem stavku«

Pred kamero ustvarjala več kot dve desetletji, gledalci pa si jo bodo zapomnili po vlogah v serijah in filmih, ki so zaznamovali več generacij.
4. 2. 2026 | 07:36
07:35
Novice  |  Slovenija
POGREB

Danes še zadnje slovo od legendarne slovenske smučarke

Nekdanja slovenska alpska smučarka Nataša Bokal je umrla v soboto.
4. 2. 2026 | 07:35
07:30
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

To so jedi, ki jih Slovenci doma pripravljamo precej pusto

Kuharji imajo preproste rešitve, ki povprečno domačo jed spremenijo v odlično prilogo, ob kateri si bomo oblizovali prste. A vendarle opozorimo – niso za vsak dan.
Kaja Berlot4. 2. 2026 | 07:30
07:22
Novice  |  Slovenija
NOVE OBLIKE ZASVOJENOSTI

Nevarne že najbolj nedolžne spletne igre: ljudi vlečejo v začarani krog izgub, dolgov in psiholoških težav

Največje tveganje je pri mladih odraslih, ki imajo svoj denar in so brez starševskega nadzora.
Pija Kapitanovič4. 2. 2026 | 07:22
07:13
Lifestyle  |  Stil
NAJHITREJŠA LEGENDA V ITALIJI

Ko je Enzo Ferrari zavrnil Lamborghinija, je spremenil tok zgodovine

Pred pol stoletja in več je bilo razmerje Ferrari – Lamborghini zelo vroče in je delilo ljubitelje hitrih avtomobilov na dva strogo ločena tabora.
4. 2. 2026 | 07:13

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
NASVET

Ne čakaj pomladi, ne čakaj na … (pre)pozno načrtovanje vrta

Praktični zimski vodnik za vrt: od visokih gred in kompostnika do rastlinjaka ter izbire zemlje in gnojil
Promo Slovenske novice3. 2. 2026 | 14:41
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
Promo
Novice  |  Slovenija
IEDC

Slovenska dekanja v vrhu svetovne elite

Že skoraj štiri desetletja IEDC – Poslovna šola Bled razvija voditelje, ki puščajo sled v gospodarstvu, svojih skupnostih in širši družbi.
30. 1. 2026 | 15:03
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
OBSTAJA REŠITEV

Stalne bolečine? Ni treba, da je tako!

Vas bolečina omejuje pri gibanju? S tem se ni treba sprijazniti, saj jo lahko uspešno odpravite s pomočjo strokovnjakov.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 11:33
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
NASVET

Ne čakaj pomladi, ne čakaj na … (pre)pozno načrtovanje vrta

Praktični zimski vodnik za vrt: od visokih gred in kompostnika do rastlinjaka ter izbire zemlje in gnojil
Promo Slovenske novice3. 2. 2026 | 14:41
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
Promo
Novice  |  Slovenija
IEDC

Slovenska dekanja v vrhu svetovne elite

Že skoraj štiri desetletja IEDC – Poslovna šola Bled razvija voditelje, ki puščajo sled v gospodarstvu, svojih skupnostih in širši družbi.
30. 1. 2026 | 15:03
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
OBSTAJA REŠITEV

Stalne bolečine? Ni treba, da je tako!

Vas bolečina omejuje pri gibanju? S tem se ni treba sprijazniti, saj jo lahko uspešno odpravite s pomočjo strokovnjakov.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 11:33
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVACIJE

Sodelovanje za hitrejši prenos inovacij v zdravstvo

Podporni programi podjetnikom omogočajo razvoj poslovnega modela, pridobivanje finančnih spodbud in izvajanje pilotnih projektov.
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 15:07
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Nevidna plast vsake slovenske ceste

Zakaj je zanesljiva oskrba z bitumnom eden ključnih pogojev za uspešen nov naložbeni cikel v infrastrukturi?
3. 2. 2026 | 11:21
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ARTROZA

Ali težko vstanete s stola?

Artroza je progresivna nevnetna bolezen, ki doleti milijone ljudi po vsem svetu in lahko močno vpliva na kakovost življenja, če ni ustrezno obravnavana.
3. 2. 2026 | 08:15
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DIOPTRIJA

Kaj dioptrija v resnici pomeni in zakaj se s starostjo spreminja

Zakaj se dioptrija spreminja v mladosti, srednjih letih in starosti? Oftalmologinja pojasni naravne spremembe vida in možnosti korekcije.
2. 2. 2026 | 14:16
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Eden največjih gradbenih koncernov v Evropi krepi ekipo v Sloveniji

V slovenski podružnici koncerna STRABAG gradijo prihodnost gradbeništva in iščejo nove sodelavce, ki želijo napredek spreminjati v vsakodnevno delo.
2. 2. 2026 | 10:53
Promo
Novice  |  Slovenija
E-RAČUNI

Resničnost, ki je le del celotne zgodbe

Ko govorimo o digitalizaciji poslovanja, se pogovor skoraj vedno začne pri e-računih.
2. 2. 2026 | 13:00
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Šok za kupce avtomobilov: rekordne ravni popustov

Do 13.000 evrov popusta, brezobrestno financiranje, eko subvencije in pet let garancije – Hyundai je pripravil eno najmočnejših akcij doslej.
Promo Slovenske novice2. 2. 2026 | 10:16
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
PREŠERNOV SMENJ

Edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto

8. februar v Kranju je edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto v Sloveniji.
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 08:39
Promo
Novice  |  Slovenija
VAREN DOM

To so najbolj skrite nevarnosti našega doma

Varen dom se začne pri zraku in drobnih navadah, nadaljuje pa z rešitvami, ki olajšajo zaplete in škodo.
Promo Slovenske novice2. 2. 2026 | 08:20
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
E-OSKRBA

Za osebe, starejše od 80 let, je postopek poenostavljen

Ali vas skrbi, ko so vaši starši sami doma? Kaj bi se zgodilo, če bi padli in ne bi mogli poklicati na pomoč?
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 11:06
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki