  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NOGOMET

Izbire ni več, v polnih Stožicah šteje le zmaga

Drevi ob 20.45 zelo pomembna tekma Slovenije s Kosovom. Tudi podrobna analiza razkrila, da bo treba igrati bolj učinkovito.
Na Brdu je bilo tudi dan pred tekmo opaziti popolno zbranost. FOTOGRAFIJE: Jože Suhadolnik

Na Brdu je bilo tudi dan pred tekmo opaziti popolno zbranost. FOTOGRAFIJE: Jože Suhadolnik

Izkušeni vratar in kapetan Jan Oblak se dobro zaveda pomembnosti današnje tekme.

Izkušeni vratar in kapetan Jan Oblak se dobro zaveda pomembnosti današnje tekme.

Selektor Matjaž Kek je spregovoril tudi o nujni učinkovitosti pred vrati tekmeca.

Selektor Matjaž Kek je spregovoril tudi o nujni učinkovitosti pred vrati tekmeca.

Postavi Slo Kosovo FOTO: Zx 

Postavi Slo Kosovo FOTO: Zx 

Na Brdu je bilo tudi dan pred tekmo opaziti popolno zbranost. FOTOGRAFIJE: Jože Suhadolnik
Izkušeni vratar in kapetan Jan Oblak se dobro zaveda pomembnosti današnje tekme.
Selektor Matjaž Kek je spregovoril tudi o nujni učinkovitosti pred vrati tekmeca.
Postavi Slo Kosovo FOTO: Zx 
Siniša Uroševič
 15. 11. 2025 | 06:31
5:00
A+A-

Glavno slovensko mesto v dneh tega tedna doživlja zelo živahne in dobro obiskane športne večere. Največ vrveža pa bo drevi, ko bo več kot 16.000 gledalcev pospremilo nogometno tekmo Slovenije in Kosova v kvalifikacijah za mundial 2026.

Če bi se ozrli k lestvici, bolje kaže gostujočemu moštvu, toda spomin na tekmo v Prištini (0:0) razkriva, da je bilo slovensko moštvo v polju bolj aktivno in imelo več priložnosti za gol. Zato je smernica današnjega večera jasna: igrati bolj učinkovito kot pred enim mesecem in osvojiti vse tri točke.

Izkušeni vratar in kapetan Jan Oblak se dobro zaveda pomembnosti današnje tekme.
Izkušeni vratar in kapetan Jan Oblak se dobro zaveda pomembnosti današnje tekme.

November je za slovenske nogometaše res poseben in pogosto v preteklosti tudi odločilen glede uvrstitve na velika tekmovanja. Tako je bilo nazadnje tudi pred dvema letoma, ko je naša izbrana vrsta v Stožicah, torej na prizorišču drevišnjega spektakla, strla kazahstanski oreh in si priigrala vizum za euro v Nemčiji. Tam pa je poskrbela za novi mejnik in se prvič dotlej na velikem tekmovanju uvrstila v prestižni izločilni del.

Selektor Matjaž Kek tako kot tisoči rojakov ni skrival ponosa ob podvigu med nogometno smetano stare celine in takrat dejal, da je za marsikoga pri izbrani vrsti to izjemna odskočna deska za želena nova velika poglavja na mednarodni športni sceni. In zdaj je že na vrsti z današnjo domačo preizkušnjo in nato še torkovo v Stockholmu izziv še enega velikega poglavja. Resda v nasprotju z omenjenim bojem za euro slovenska reprezentanca tokrat nima prav vsega v svojih rokah in je tako pri uresničitvi scenarija o novem uspehu odvisna od razpleta drugih tekem v skupini, toda po videnem v baznem taboru na idiličnem Brdu pri Kranju je zbranost izjemna. V glavah vseh je pač le brezhibni učinek nocoj na največjem stadionu v državi.

Selektor Matjaž Kek je spregovoril tudi o nujni učinkovitosti pred vrati tekmeca.
Selektor Matjaž Kek je spregovoril tudi o nujni učinkovitosti pred vrati tekmeca.

Oblak: Vedno znova lačni zmag

Kot vedno bo pri slovenski reprezentanci posebna pozornost pripadla vratarju in obenem kapetanu Janu Oblaku. Seveda so bili navijači v hipu zaskrbljeni, ker ga v prvi polovici tedna na Brdu ni bilo na igrišču, temveč je vadil v fitnesu. »Ni skrbi, v soboto bom tako kot vedno stoodstotno pripravljen. Vsi igralci pa imamo za seboj res veliko klubskih in reprezentančnih tekem, sam sem denimo tri dni namenil popolni regeneraciji. Glede motiva pa nikoli ni ovir, vedno znova želimo zmagovati,« je dejal 32-letni reprezentant iz madridskega Atletica.

V petih minutah rešili komunikacijski šum

»Spet doživljamo privilegij, da je pred nami nova pomembna tekma. Večinoma sem zadovoljen z opravljenim v teh zadnjih dneh na Brdu, tudi hujših težav nismo doživeli. Videli bomo, kako bo do sobotne tekme z Benjaminom Verbičem po udarcu na četrtkovem treningu, Adam Gnezda Čerin zaradi rumenih kartonov ne more igrati, toda ob tolikšnem številu tekem se sleherna reprezentanca sooča s kakšnim zapletom okrog poškodb ali kartonov,« je strnil misli na zadnjem srečanju z novinarji pred današnjim večerom slovenski selektor in spregovoril tudi o prvotnem komunikacijskem šumu glede poškodbe udarnega reprezentančnega napadalca Benjamina Šeška med nogometno zvezo in njegovim angleškim delodajalcem v Manchestru: »Toda ko smo nato iz Anglije iz klubske zdravniške službe dobili vso dokumentacijo in je to pregledala naša zdravniška stroka, je bilo vse skupaj rešeno v petih minutah. Zdaj seveda Beniju želim uspešno okrevanje in vrnitev na igrišče, na katerem vedno najbolje funkcionira.«

Postavi Slo Kosovo FOTO: Zx 
Postavi Slo Kosovo FOTO: Zx 

A kakorkoli – s Šeškom ali brez njega –, za Slovenijo druge poti ni: po dveh oktobrskih tekmah brez golov, na Kosovu in doma s Švico, se bo zdaj morala tresti mreža tekmeca. »Ni kaj, analiza je pokazala, da zabijemo premalo golov. In če hočeš do rezultata, ki ga zdaj potrebujemo, moramo zadeti. Res pa je, da to moštvo ni odvisno od enega igralca, imamo izbiro, ne nazadnje sta bila naša strelca na lanskem euru v Nemčiji obrambna igralca,« je poudaril Kek in ob namigu o razmišljanju kapetana Jana Oblaka, da Slovenija zmaguje takrat, ko igra premišljeno in z glavo, dejal: »Igralcev mi ni treba umirjati. Dejal jim bom, naj bodo samozavestni, hrabri, naj se zavedajo svoje kakovosti, da se držijo dogovora, da vedo v vsakem trenutku, kaj narediti z žogo in brez nje.« O morebitnem pritisku pa je dodal: Če kdo takšne tekme jemlje kot pritisk, je v napačnem poslu. To sem že večkrat poudaril. Pritisk je borba za vsakdanje življenje, to je pa le šport. Nekdo zmaga, nekdo pa izgubi ...«

  • 0:0 je bil izid oktobrske tekme Kosovo – Slovenija.
  • 2 gola je v štirih dosedanjih tekmah v tej skupini dosegla Slovenija.
  • 81 tekem je doslej pri reprezentanci zbral kapetan Jan Oblak.

Več iz teme

StožicenogometSlovenska nogometna reprezentancaBenjamin ŠeškoMatjaž KekJan OblakSlovenijaKosovo
ZADNJE NOVICE
06:31
Šport  |  Tekme
NOGOMET

Izbire ni več, v polnih Stožicah šteje le zmaga

Drevi ob 20.45 zelo pomembna tekma Slovenije s Kosovom. Tudi podrobna analiza razkrila, da bo treba igrati bolj učinkovito.
Siniša Uroševič15. 11. 2025 | 06:31
06:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
LJUBEZENSKA ZGODBA

Boštjan Romih in njegova Nina sreče ne skrivata več (Suzy)

Nič ju ne ovira na poti do sreče, še najmanj skoraj 15-letna razlika med njima.
15. 11. 2025 | 06:00
06:00
Bulvar  |  Tuji trači
OSTAL JE BREZ PROJEKTOV

Zvezdniku kultne serije številne kolegice očitajo spolno nadlegovanje

Ameriški igralec je kljub očitkom že dolgo v stabilni zvezi.
15. 11. 2025 | 06:00
05:00
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
ŠOFERJA ZABADAL POVRATNIK

37-letni Grega Voga je pred mesecem že zaštihal naključnega sprehajalca

A naj ne bi bil le nasilen, v ljubljanski soseski je menda dilal tudi drogo.
Gordana Stojiljković15. 11. 2025 | 05:00
02:00
Novice  |  Nedeljske novice
NE ME BASAT'

Kdor misli, ni Sloven'c

Tema spolov in odnosov med njimi je pri nas še vedno precej neurejena
Primož Kališnik15. 11. 2025 | 02:00
22:45
Novice  |  Karikatura
KARIKATURA

Je še dovolj časa

O nezakonitem orožju.
Branko Babič14. 11. 2025 | 22:45

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOST

Tudi Slovenci smo dobili nove priložnosti za naložbe

UniCredit odprla vrata globalnim naložbam: Slovenci lahko prvič vlagajo v krovni sklad različnih svetovnih vodilnih upravljavcev.
Promo Slovenske novice14. 11. 2025 | 09:03
Promo
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Popolna lokacija za zimski oddih: vznemirljive vsebine za vse starosti

Snežna alpska prostranstva, številne možnosti za zabavo in sprostitev ter vrhunski hoteli Falkensteiner so to zimo popolna kombinacija!
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 11:57
Promo
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Le Primore Hotel & Spa – nova evropska velneška destinacija

Hévíz, eno najbolj znanih zdraviliških mest v srednji Evropi, je bilo doslej znano po največjem termalnem jezeru na svetu. Vendar se je spomladi 2025 začelo novo poglavje v zgodovini mesta: odprl se je petzvezdični Le Primore Hotel & Spa, ki mednarodnim obiskovalcem ponuja svežo eleganco, izvrstno gastronomijo in edinstveno velneško izkušnjo.
Promo Slovenske novice14. 11. 2025 | 14:36
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPREDNO

Na Duplici že več kot 40 let ustvarjajo nekaj posebnega

Tradicionalna destilacija in sodobne tehnologije v sinergiji ustvarjajo kakovost, ki povezuje preteklost in prihodnost.
11. 11. 2025 | 08:48
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOST

Tudi Slovenci smo dobili nove priložnosti za naložbe

UniCredit odprla vrata globalnim naložbam: Slovenci lahko prvič vlagajo v krovni sklad različnih svetovnih vodilnih upravljavcev.
Promo Slovenske novice14. 11. 2025 | 09:03
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Popolna lokacija za zimski oddih: vznemirljive vsebine za vse starosti

Snežna alpska prostranstva, številne možnosti za zabavo in sprostitev ter vrhunski hoteli Falkensteiner so to zimo popolna kombinacija!
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 11:57
PromoPhoto
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Le Primore Hotel & Spa – nova evropska velneška destinacija

Hévíz, eno najbolj znanih zdraviliških mest v srednji Evropi, je bilo doslej znano po največjem termalnem jezeru na svetu. Vendar se je spomladi 2025 začelo novo poglavje v zgodovini mesta: odprl se je petzvezdični Le Primore Hotel & Spa, ki mednarodnim obiskovalcem ponuja svežo eleganco, izvrstno gastronomijo in edinstveno velneško izkušnjo.
Promo Slovenske novice14. 11. 2025 | 14:36
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPREDNO

Na Duplici že več kot 40 let ustvarjajo nekaj posebnega

Tradicionalna destilacija in sodobne tehnologije v sinergiji ustvarjajo kakovost, ki povezuje preteklost in prihodnost.
11. 11. 2025 | 08:48
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VIRUTALNI STREŽNIKI

Slovensko podjetje, ki že 25 let kraljuje spletu

Nova storitev Domenca cloud omogoča hitro postavitev virtualnih strežnikov z zanesljivo lokalno infrastrukturo.
27. 10. 2025 | 11:56
Promo
Novice  |  Slovenija
Fizioterapija

SLAP lezija: posebna vrsta poškodbe labruma ramena

Globoka bolečina v rami, občutek zatikanja in omejena gibljivost so lahko znak SLAP lezije. Spoznajte, kako jo diagnosticirati in uspešno zdraviti.
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 09:24
Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA VARNOST

Slovenija na 108. mestu med najbolj napadanimi državami

Umetna inteligenca je v kibernetski varnosti postala dvorezen meč: enako jo uporabljajo napadalci kot obrambne ekipe.
10. 11. 2025 | 09:00
Promo
Lifestyle  |  Stil
Božična peka

Vabljeni na kuharsko delavnico: Linški piškoti z Yasko

Pridružite se nam na božično obarvani delavnici, kjer nas bo Jasmina Pirnar Krope (Yaska) naučila, kako do popolnih linških piškotov.
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 14:29
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Zdravje zob

Miti o zobnih vsadkih: kaj je res in kaj ne?

Zakaj se zmote o zobnih vsadkih še vedno pojavljajo in kaj o njih pravita strokovnjaka iz klinike Ortoimplant DENTAL SPA?
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 09:30
Promo
Lifestyle  |  Stil
Božična peka

Vabljeni na kuharsko delavnico: Pladenj pisanih božičnih piškotov

S praznično peko lahko letos začnete kar v našem studiu!
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 14:35
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Praznično obdarovanje

Ne veste, kaj podariti za božično-novoletne praznike?

Iščete novoletna darila, ki bodo pustila večen pečat? Podarite unikatne izdelke, ročno izdelane v Sloveniji, s certifikatom kakovosti in zgodbo, ki se dotakne.
Promo Slovenske novice10. 11. 2025 | 14:12
Promo
Novice  |  Slovenija
ONAPLUS PODKAST

Plesna revolucija: nova pot za obvladovanje Parkinsonove bolezni

Ob Svetovnem dnevu znanosti za mir in razvoj smo v podkastu Onaplus pripravili posebno epizodo, ki poudarja, da znanost ni le zbirka dejstev, temveč nenehno iskanje resnice.
12. 11. 2025 | 09:05
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Zdravi obroki

Vabljeni na kuharsko delavnico: Dan se začne z dobrim zajtrkom

Zajtrk je več kot le prvi obrok dneva – je priložnost, da damo telesu in umu energijo za uspešen začetek.
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 14:42
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Napitki

Kako pripraviti popoln jesensko-zimski napitek, ki bo pogrel vašo dušo?

Ko hladnejši dnevi potrkajo na vrata, si vsi zaželimo nekaj več topline. Nič ne pogreje bolj kot skupni trenutki ob skodelici toplega kakava.
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 08:54
Promo
Novice  |  Kmetijske novice
Vrtnarjenje

Vse, kar moraš urediti na vrtu pred zimo

Pripravi svoj vrt na zimo z našimi praktičnimi nasveti – od trate, grmovnic do komposta, zelenega gnojenja in rastlinjakov. Poskrbi, da bo vrt spomladi v popolni formi!
Promo Slovenske novice10. 11. 2025 | 09:49
Promo
Novice  |  Slovenija
Prenova doma

Kdaj je čas za novo straniščno školjko, pipo ali kuhinjsko armaturo?

Kako prepoznati, kdaj je čas za menjavo armatur ali kopalniške keramike? Preverite praktične nasvete in trike za pametno prenovo doma.
Promo Slovenske novice10. 11. 2025 | 09:48
Promo
Novice  |  Slovenija
Plače v Sloveniji

Je konkurenčna plača še vedno dovolj? Kaj danes res motivira zaposlene?

Zdravje, varnost in dolgoročna stabilnost postajajo temeljni gradniki motivacije. Podjetja, ki to razumejo, imajo ključno prednost.
Promo Slovenske novice13. 11. 2025 | 10:21
Photo
Novice  |  Slovenija
DELOVE PODJETNIŠKE ZVEZDE

V živo s slovensko podjetniško elito: zagotovite si vstopnico za gala večer

Vabljeni na srečanje najvplivnejših imen slovenskega gospodarstva, podjetnikov, inovatorjev, raziskovalcev in odločevalcev.
3. 11. 2025 | 08:54
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
VINSKA DOŽIVETJA

TOP ideje za vrhunska doživetja

Med griči, kjer se stikata narava in tradicija, kultura vina povezuje ljudi ter ustvarja pristne zgodbe Štajerske.
13. 11. 2025 | 08:39
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
IDEJA ZA ODDIH

Ko zdravljenje postane trenutek popolne sprostitve

Zobozdravstveni oddih, kjer se znanost, estetika in udobje združijo v novo poglavje vašega nasmeha.
10. 11. 2025 | 13:42
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki