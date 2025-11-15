Izbire ni več, v polnih Stožicah šteje le zmaga

Glavno slovensko mesto v dneh tega tedna doživlja zelo živahne in dobro obiskane športne večere. Največ vrveža pa bo drevi, ko bo več kot 16.000 gledalcev pospremilo nogometno tekmo Slovenije in Kosova v kvalifikacijah za mundial 2026.

Če bi se ozrli k lestvici, bolje kaže gostujočemu moštvu, toda spomin na tekmo v Prištini (0:0) razkriva, da je bilo slovensko moštvo v polju bolj aktivno in imelo več priložnosti za gol. Zato je smernica današnjega večera jasna: igrati bolj učinkovito kot pred enim mesecem in osvojiti vse tri točke.

Izkušeni vratar in kapetan Jan Oblak se dobro zaveda pomembnosti današnje tekme.

November je za slovenske nogometaše res poseben in pogosto v preteklosti tudi odločilen glede uvrstitve na velika tekmovanja. Tako je bilo nazadnje tudi pred dvema letoma, ko je naša izbrana vrsta v Stožicah, torej na prizorišču drevišnjega spektakla, strla kazahstanski oreh in si priigrala vizum za euro v Nemčiji. Tam pa je poskrbela za novi mejnik in se prvič dotlej na velikem tekmovanju uvrstila v prestižni izločilni del.

Selektor Matjaž Kek tako kot tisoči rojakov ni skrival ponosa ob podvigu med nogometno smetano stare celine in takrat dejal, da je za marsikoga pri izbrani vrsti to izjemna odskočna deska za želena nova velika poglavja na mednarodni športni sceni. In zdaj je že na vrsti z današnjo domačo preizkušnjo in nato še torkovo v Stockholmu izziv še enega velikega poglavja. Resda v nasprotju z omenjenim bojem za euro slovenska reprezentanca tokrat nima prav vsega v svojih rokah in je tako pri uresničitvi scenarija o novem uspehu odvisna od razpleta drugih tekem v skupini, toda po videnem v baznem taboru na idiličnem Brdu pri Kranju je zbranost izjemna. V glavah vseh je pač le brezhibni učinek nocoj na največjem stadionu v državi.

Selektor Matjaž Kek je spregovoril tudi o nujni učinkovitosti pred vrati tekmeca.

Oblak: Vedno znova lačni zmag Kot vedno bo pri slovenski reprezentanci posebna pozornost pripadla vratarju in obenem kapetanu Janu Oblaku. Seveda so bili navijači v hipu zaskrbljeni, ker ga v prvi polovici tedna na Brdu ni bilo na igrišču, temveč je vadil v fitnesu. »Ni skrbi, v soboto bom tako kot vedno stoodstotno pripravljen. Vsi igralci pa imamo za seboj res veliko klubskih in reprezentančnih tekem, sam sem denimo tri dni namenil popolni regeneraciji. Glede motiva pa nikoli ni ovir, vedno znova želimo zmagovati,« je dejal 32-letni reprezentant iz madridskega Atletica.

V petih minutah rešili komunikacijski šum

»Spet doživljamo privilegij, da je pred nami nova pomembna tekma. Večinoma sem zadovoljen z opravljenim v teh zadnjih dneh na Brdu, tudi hujših težav nismo doživeli. Videli bomo, kako bo do sobotne tekme z Benjaminom Verbičem po udarcu na četrtkovem treningu, Adam Gnezda Čerin zaradi rumenih kartonov ne more igrati, toda ob tolikšnem številu tekem se sleherna reprezentanca sooča s kakšnim zapletom okrog poškodb ali kartonov,« je strnil misli na zadnjem srečanju z novinarji pred današnjim večerom slovenski selektor in spregovoril tudi o prvotnem komunikacijskem šumu glede poškodbe udarnega reprezentančnega napadalca Benjamina Šeška med nogometno zvezo in njegovim angleškim delodajalcem v Manchestru: »Toda ko smo nato iz Anglije iz klubske zdravniške službe dobili vso dokumentacijo in je to pregledala naša zdravniška stroka, je bilo vse skupaj rešeno v petih minutah. Zdaj seveda Beniju želim uspešno okrevanje in vrnitev na igrišče, na katerem vedno najbolje funkcionira.«

Postavi Slo Kosovo FOTO: Zx

A kakorkoli – s Šeškom ali brez njega –, za Slovenijo druge poti ni: po dveh oktobrskih tekmah brez golov, na Kosovu in doma s Švico, se bo zdaj morala tresti mreža tekmeca. »Ni kaj, analiza je pokazala, da zabijemo premalo golov. In če hočeš do rezultata, ki ga zdaj potrebujemo, moramo zadeti. Res pa je, da to moštvo ni odvisno od enega igralca, imamo izbiro, ne nazadnje sta bila naša strelca na lanskem euru v Nemčiji obrambna igralca,« je poudaril Kek in ob namigu o razmišljanju kapetana Jana Oblaka, da Slovenija zmaguje takrat, ko igra premišljeno in z glavo, dejal: »Igralcev mi ni treba umirjati. Dejal jim bom, naj bodo samozavestni, hrabri, naj se zavedajo svoje kakovosti, da se držijo dogovora, da vedo v vsakem trenutku, kaj narediti z žogo in brez nje.« O morebitnem pritisku pa je dodal: Če kdo takšne tekme jemlje kot pritisk, je v napačnem poslu. To sem že večkrat poudaril. Pritisk je borba za vsakdanje življenje, to je pa le šport. Nekdo zmaga, nekdo pa izgubi ...«