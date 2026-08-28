Izjemna predstava Jakoba Omrzela na Vuelti, danes je premagal tudi Tadeja Pogačarja

Norvežan Andreas Leknessund je zmagovalec sedme etape kolesarske dirke po Španiji. Na trasi od Vall d'Albe do Aramona (149,8 km) je slavil iz prve ubežne skupine. V drugi je bil mladi Slovenec Jakob Omrzel in se po četrtem mestu v etapi v razvrstitvi prebil na 11. mesto. Njegov rojak Tadej Pogačar je v seštevku znova nekaj pridobil.

Za 27-letnega Leknessunda je bila to osma zmaga v karieri. Na za Norvežane žalosten dan ob smrti kralja Haralda V. je član ekipe Uno-X Mobility le prišel do prve zmage na tritedenskih preizkušnjah. Zgolj letos je trikrat v etapah na Giru zasedel drugo mesto in ostal za las prekratek.

Na ciljnem klancu (9,8 km/6 %) je Leknessund za 34 sekund prehitel svojega rojaka ter ekipnega kolega Tobiasa Johannessena in tretjeuvrščenega Belgijca Wouta van Aerta za 47 sekund. Omrzel je ciljno črto po zelo dobri vožnji prečkal 58 sekund za zmagovalcem, potem ko se je po napadu otresel ostalih iz druge skupine.

Odločitev o zmagovalcu je padla 7,5 km pred ciljem, ko je Leknessund pospešil in se znebil tekmecev, v ozadju pa je imel varovalko v Johannessenu. Ta je na koncu izkoristil zasledovanje Wouta van Aerta, se mu odpeljal, medtem ko je Belgijec za tretje mesto dobil pomembne točke v boju za zeleno majico.

V drugi zasledovalni skupini se je zelo dobro peljal 20-letni Omrzel. Dolenjec je po dolgem boju za beg pristal med prvimi zasledovalci s še 15 kolesarji. Ti so bili vseskozi več kot minuto za prvimi na cesti.

Omrzel je ciljal tako na čim boljšo etapno uvrstitev kot na napredek v skupnem seštevku. Dan je začel na 15. mestu z zaostankom 13:19 minute, virtualno pa se je med etapo približal deseterici. Po dobri vožnji v zahtevnem zadnjem delu trase je v generalni razvrstitvi napredoval na 11. mesto in za Pogačarjem zaostaja 9:54 minute.

Na dirki nastopajo še štirje Slovenci, a imajo bodisi vloge pomočnikov bodisi čakajo na prave priložnosti v razgibanih in ravninskih etapah. Tako Gal Glivar, Roman Jermakov, Matevž Govekar in Domen Novak so v zadnji tretjini uvrščenih.

Novak je v sedmi etapi v Pogačarjevi ekipi opravil ogromno dela pri nadzorovanju zaostanka za ubežniki, ki pa niso bili posebej nevarni za seštevek.

Na zadnjem klancu je narekovanje ritma prevzela ekipa Decathlona, zbrana okoli Avstrijca Felixa Galla. Ta je skušal z napadom tri kilometre pred koncem izboljšati peto mesto v skupnem seštevku. Pogačar mu je sprva brez težav sledil, nato pa še sam napadel in ciljno črto prečkal z zaostankom 4:23 minute. Gall je zaostal šest sekund več, Roglič pa je zaostal 29 sekund za rojakom.

Trikratni etapni zmagovalec Pogačar ima zdaj že 3:50 minute naskoka pred drugouvrščenim Špancem Enricom Masom, 4:50 minute pa na tretjem mestu zaostaja Roglič. Gall je napredoval na četrto mesto s 5:01 zaostanka.

V soboto bo na sporedu razmeroma lahka etapa od Pucola do Xeraca.