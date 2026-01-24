  • Delo d.o.o.
NEPOZABNA SEZONA

Po naslovu svetovnega prvaka Prevc povedal, zakaj ni dovolil, da ga dvignejo na rame

Bil je razred zase tudi na letalnici v Oberstdorfu in postal svetovni prvak v poletih. Postal je tretji Slovenec s posamičnim naslovom svetovnega prvaka v poletih.
Domen Prevc je postal svetovni prvak. FOTO: Kai Pfaffenbach Reuters
Domen Prevc je postal svetovni prvak. FOTO: Kai Pfaffenbach Reuters
STA, A. Ka.
 24. 1. 2026 | 18:09
 24. 1. 2026 | 19:16
3:30
A+A-

Najboljši smučarski skakalec to zimo Domen Prevc je na svetovnem prvenstvu v Oberstdorfu z ogromno prednostjo slavil svoj prvi posamičen naslov v poletih. Svetovni rekorder in lanski dobitnik malega globusa je zmago slavil z 59,5 točke naskoka pred zasledovalci. Prevc je povsem dominiral na tekmovanju, čeprav ga je žirija vsakič znova pošiljala v boj z letalnice Heini-Klopfer z bistveno nižjega zaletišča kot tekmece. V Oberstdorfu si je že po prvem dnevu nabral veliko prednost, po tretjem poletu, ko je poletel do 232 metrov, čeprav je startal s štirih mest nižje kot tekmeci, pa je bila zmaga že oddana. Finalni polet je bil tako le še formalnost, na koncu je zmagal z veliko prednostjo skorajda 60 točk kar pomeni več kot 50 metrov. Domen Prevc je postal tretji Slovenec s posamičnim naslovom svetovnega prvaka v poletih po Robertu Kranjcu leta 2012 v Vikersundu in starejšem bratu Petru Prevcu leta 2016 na Kulmu.

Šestindvajsetletnik je v olimpijski zimi tako po zmagi na novoletni turneji, ko je po Primožu Peterki in Petru Prevcu v začetku leta visoko dvignil zlatega orla, osvojil še drugi vrhunec sezone. Deset let po bratu Petru Prevcu je prejel še posamično zlato snežinko za formulo 1 smučarskih skokov in v olimpijski zimi uresničil že druge otroške sanje. »Na začetku sezone sem rekel, če bom eno od teh treh stvari - novoletna turneja, SP in olimpijske igre - dosegel, bo res super. Neverjetno, kako se mi odvija sezona,« je uvodoma za TV Slovenija dejal novi svetovni prvak.

Domen Prevc FOTO: Kai Pfaffenbach Reuters
Domen Prevc FOTO: Kai Pfaffenbach Reuters

Dres mora prihraniti za ekipno tekmo

»Tretji polet je še mene presenetil, kako daleč je šlo. Vesel sem, da se mi zdaj ves trud, ki ga vlagam, poplača. V moji glavi je nekakšen lep občutek, ki mi daje veliko zadovoljstva,« je po zmagi dejal Prevc, ki po zadnjem poletu kolegom iz reprezentance ni dovolil, da ga v znak zmagoslavja dvignejo na rame. »Nočem prehitro slaviti, dres moram prihraniti še za ekipno tekmo,« je v smehu dejal Prevc: »Zato nisem želel, da me kolegi dvignejo na rame. Svetovni prvak gor ali dol, jutri nas čaka nova tekma. S fanti si želimo odnesti še eno medaljo in moral bom prikazati dva dobra poleta.«

Drugo mesto je zasedel prvak iz leta 2022 Norvežan Marius Lindvik, tretje pa Japonec Ren Nikaido. Anže Lanišek, ki je bil po polovici SP še v igri za odličja, je na koncu zasedel osmo mesto. »Danes enostavno nisem našel pravih občutkov. Rezultat je dober, vem pa, da sem sposoben prikazati boljše polete, zato je nekaj grenkega priokusa,« je dejal 29-letnik. Tretji slovenski finalist Timi Zajc, ki ima z zadnjih dveh SP že posamični srebrno (2022) in bronasto (2024) kolajno, je prvenstvo končal na 20. mestu, že po petkovi prvi seriji pa je od četverice Slovencev nastope končal Žak Mogel na 36. mestu.

V nedeljo za zaključek prvenstva sledi ekipna tekma, na kateri bodo Slovenci lovili hat-trick po naslovih v Vikersundu 2022 in na Kulmu 2024.  Ekipi se bo pridružil še Rok Oblak.

Story
Logo
