Izraelci dali zaušnico slovenskim rokometašem v Celju

Slovenska moška rokometna reprezentanca je na drugi kvalifikacijski tekmi za nastop na evropskem prvenstvu 2028 v Celju izgubila proti Izraelu z 28:31 (14:13). Izbranci slovenskega selektorja Uroša Zormana so po prepričljivi sredini uvodni zmagi v Kopru proti tekmecem iz Bosne in Hercegovine z 38:28 na današnji tekmi v Celju doživeli nekoliko nepričakovan poraz. S tem so prvo kvalifikacijsko okno za nastop na celinskem tekmovanju, ki bo v začetku leta 2028 v Španiji in Švici ter na Portugalskem, zaključili s polovičnim točkovnim izkupičkom.

Najbolj učinkovit Janc

V slovenski reprezentanci je bil v dvorani Golovec najučinkovitejši Blaž Janc s šestimi goli, Aleks Vlah in Tim Cokan sta dosegla po štiri zadetke. Slovenijo drugi kvalifikacijski ciklus za EP čaka v prvi polovici marca prihodnje leto, ko se bo dvakrat pomerila proti Češki, zadnja kvalifikacijska obračuna z BiH in Izraelom pa bosta na sporedu dva meseca kasneje. Po nepopolnem drugem krogu v skupini 5 so Slovenija, Izrael in Češka (tekma manj) zbrale po dve točki, BiH (tekma manj) pa je brez njih.

Na celinsko tekmovanje se bodo prebile vse prvo in drugouvrščene reprezentance iz vseh osmih kvalifikacijskih skupin ter še štiri najboljše tretjeuvrščene izbrane vrste. Nastop na evropskem prvenstvu 2028 si je poleg vseh treh gostiteljev iz Španije, Švice in Portugalske zagotovila tudi branilka naslova Danska, zmagovalka letošnjega celinskega tekmovanja na Švedskem, Norveškem in Danskem.