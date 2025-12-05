Izžrebali so skupine za SP v nogometu, na žrebu veliki trenutek dočakal tudi Donald Trump

V Kennedyjevem centru v ameriški prestolnici je tekmece spoznala večina reprezentanc na SP. Šest udeležencev pa gre iskati med štirimi zmagovalci turnirjev evropskih dodatnih kvalifikacij in dvema zmagovalcema medcelinskih kvalifikacij. Vseh šest turnirjev bo na sporedu konec marca prihodnje leto. SP 2026 v ZDA, Kanadi in Mehiki, na katerem bo prvič v zgodovini sodelovalo 48 reprezentanc, bo potekalo med 11. junijem in 19. julijem prihodnje leto, ko bo finale na stadionu MetLife v East Rutherfordu. Zaradi kompleksnosti in zahtevne logistike tekmovanja bodo izbrane vrste vse podrobnosti o svojih tekmah in prizoriščih izvedele dan po žrebu.

Uvodno tekmo SP bodo na kultnem stadionu Azteca v mehiški prestolnici 11. junija igrali Mehičani in Južnoafričani. V skupini A sta še Južna Koreja in eden od zmagovalcev evropskih dodatnih kvalifikacij. Prvič so pri žrebu poskrbeli tudi, da bodo štiri najbolje uvrščene države ločene. Španija, Argentina, Francija in Anglija se posledično ne bodo mogle srečati pred polfinalom, če bodo vse štiri zmagale v svojih skupinah. Branilci naslova Argentinci bodo v skupini J najprej igrali proti Alžiriji, par v prvem krogu te skupine bo še med Avstrijo in Jordanijo. Zelo zanimiva pa bo prva tekma skupine L med Anglijo in Hrvaško. V skupini sta še Gana in Panama. Španci so prejeli skupino z Zelenortskimi otoki, Savdsko Arabijo in Urugvajem, Francozi pa bodo v skupini K igrali proti Norveški Erlinga Haalanda ter Senegalu in zmagovalcu enega od dveh turnirjev medcelinskih kvalifikacij.

FOTO: Amber Searls Imagn Images Via Reuters Connect

Brazilci s selektorjem Carlom Ancelottijem bodo uvodno tekmo skupine C odigrali proti Maroku, nazadnje četrtouvrščeni reprezentanci SP v Katarju. V skupini sta še Škotska in Haiti. Ostala gostitelja bosta igrala v skupinah B in D. Kanadčani imajo v skupini še Katar in Švico, dodatne evropske kvalifikacije pa bodo dodale še enega predstavnika, v to skupino bo skušala priti favorizirana Italija. V skupini D bosta ob ZDA še Paragvaj in Avstralija, tam bo tudi eden od zmagovalcev evropskih dodatnih kvalifikacij.

Žreb je sicer določil 12 skupin prvega dela SP, iz katerih bosta neposredno v izločilne boje vodili prvi dve mesti, skupaj z osmimi najboljšimi tretjeuvrščenimi ekipami pa bo v šestnajstini finala igralo kar 32 reprezentanc. V vsaki skupini je vsaj ena evropska reprezentanca ter štiri s po dvema predstavnikoma stare celine. Tudi sicer je lahko v skupini le po ena reprezentanca iz ostalih nogometnih konfederacij.

Robbie Williams in Nicole Scherzinger FOTO: Dan Mullan Pool Via Reuters

Slovesnost v dvorani ob reki Potomac so popestrili operni pevec Andrea Bocelli, Robbie Williams, Nicole Scherzinger, slednja sta zapela himno SP, in drugi, večer pa so vodili mednarodni zvezdniki, kot so Heidi Klum, Kevin Hart ter nekdanji angleški nogometaš Rio Ferdinand. Dodatno težo dogodku so dali tudi legenda ameriškega nogometa Tom Brady, ikona hokeja Wayne Gretzky, nekdanji NBA zvezdnik Shaquille O'Neal in drugi, ki so pomagali pri žrebu. Ena od osrednjih vlog je pripadla tudi ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu, ki je postal prvi prejemnik nagrade Fife za mir. Zlati kip je prejel iz rok predsednika mednarodne zveze Giannija Infantina. Ameriškega predsednika je na prireditvi spremljala tudi prva dama Melania Trump. Enajst od 16 stadionov svetovnega prvenstva bo v ZDA, trije v Mehiki in dva v Kanadi. Zato sta bila na slovesnosti prisotna tudi kanadski premier Mark Carney in mehiška predsednica Claudia Sheinbaum.