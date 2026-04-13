Jakob Nedoh se je po veliki zmagi zahvalil vsem, ki so ga podcenjevali

Slovenskemu izzivalcu Jakobu Nedohu pred težko pričakovanim obračunom poltežke kategorije (do 93 kg) s hrvaškim prvakom Matejem Batinićem na spektaklu mešanih borilnih športov FNC 29 v Stožicah niso pripisovali prav veliko možnosti za uspeh, toda 29-letni Koprčan je znova dokazal, da ga nikoli ne smeš vnaprej odpisati. S silovitimi ročnimi udarci, s katerimi lahko zamaje tla pod nogami slehernemu tekmecu, je hitro ustavil nalete pet let starejšega Zagrebčana, ga prisilil v bolj obrambno držo in na koncu zasluženo slavil odmevno zmago. Z njo se je kot prvi slovenski borec ovenčal s šampionskim pasom tega priznanega hrvaškega združenja, v katerem je bil sicer pred njim začasni prvak tudi Miran Fabjan.

V spektakularnem obračunu je Jakob Nedoh (desno) nekajkrat dodobra stresel Hrvata Mateja Batinića. FOTO: FNC

»Obljubil sem, da bom zmagal, kar mi je tudi uspelo. Nad tem niti nisem presenečen, saj vem, kakšen pekel sem prestal,« so bile po velikem uspehu prve besede Nedoha, ki je z močnim krošejem že v uvodni rundi dodobra stresel za mnoge favoriziranega Batinića. Tako je na najlepši način odgovoril na tekmečeve neugodne nizke nožne udarce, s katerimi je poskušal jeziček na tehtnici prevesiti na svojo stran. »Matej mi je hitro poškodoval levo nogo, zaradi česar nisem vedel, kako bom zdržal do konca,« je priznal diplomirani profesor športne vzgoje, ki je zaradi bolečin v nogi odšepal iz kletke. Ob tem je pristavil: »Toda šampion mora zdržati vse.«

V drugi rundi je koprski as premaknil v višjo prestavo in večkrat natančno zadel obraz zvezdnika slovitega kluba Cro Cop Team. Z natančno merjenimi udarci je branilcu lovorike dodobra poškodoval levo oko, ki je hitro močno oteklo. Za nameček je dal varovancu legendarnega hrvaškega borca Mirka Filipovića tudi z rokoborskimi prijemi in judoističnimi meti jasno vedeti, kdo je gospodar stožiške kletke. »Vsi so menili, da sem nevaren zgolj s pestmi, na mojo rokoborbo pa niso stavili kaj prida. No, zdaj bi se rad še enkrat zahvalil vsem, ki so me podcenjevali, saj so mi z negativnimi komentarji vlivali dodatno energijo v napornih pripravah,« je Nedoh ponovil besede, ki jih je v zadnjem obdobju izrekel že večkrat. Ob tem se ni pozabil zahvaliti vsem, ki ga tako ali drugače podpirajo na športni poti.

Uspešen tudi Drabinca Od naših borcev je kot zmagovalec stožiško kletko ob novopečenem prvaku Jakobu Nadohu zapustil le še ljubljanski dvometraš Aleksandr Drabinca, ki je v obračunu težke kategorije po deljeni sodniški odločitvi 28:27, 29:29 in 28:28 premagal Milana Kadleca iz BiH. Rok Krušič je s prekinitvijo v tretji rundi izgubil proti švedskemu Poljaku Bartoszu Wojcikiewiczu, Bojan Kosednar je že v uvodni rundi zaradi vzvoda na roki predal dvoboj proti Srbu Dušanu Džakiću, Kubanca s slovenskim potnim listom Andresa Ramosa pa je z davljenjem v drugi rundi k vdaji prisilil Poljak Bartlomiej Gladkowicz. Denisa »Chorchypa« Porčiča je v drugi rundi zadnjega plesa, kakor je poimenoval poslovilni dvoboj z Bolgarom Jivkom Stoimenovom, ustavila poškodba leve noge, Sašo Klinc pa je po deljeni sodniški odločitvi izgubil proti Srbu Vuku Lekiću.

Najprej se mora umiriti in spočiti

Jakob s srčno izbranko Živo pričakuje prvega otroka. FOTO: Dejan Topić/B4

Kakor je pojasnil v nadaljevanju, je naredil korak naprej tudi, kar zadeva borilno inteligenco. Če so ga v preteklosti kdaj v žaru borbe zanesla čustva in se je znal brezglavo spustiti v boj, se je tokrat pametno boril vseh pet rund. To je prišlo še posebej do izraza v zadnjih petih minutah, v katerih se je, vedoč, da si je dotlej zagotovil dovolj veliko točkovno prednost, izogibal nepotrebnim tveganjem. Tako je svojo barko skozi na trenutke zelo razburkano morje varno prikrmaril v pristan – do jubilejne desete profesionalne zmage (v statistiki ima sicer tudi štiri poraze). Toda zanjo je moral, ko je uradni napovedovalec razkril, da je bila sodniška odločitev deljena, trepetati še nekaj trenutkov oziroma do konca razglasitve, ko je bilo jasno, da sta dva sodnika točkovala v Jakobovo korist (49:46). Tretji je namreč na začudenje številnih poznavalcev borilnih športov presodil, da je bil z 48:47 boljši Batinić (20 zmag, 6 porazov), ki je sicer takoj po dvoboju dvignil obe roki. Na ta način je pač poskušal prepričati sodnike, da si zasluži zmago. No, pri enem od treh mu je uspelo.

Kakorkoli že; Nedoh bo – kot je sam ocenil – potreboval še nekaj časa, preden bo povsem dojel, kaj mu je uspelo. »Najprej se moram umiriti in dobro spočiti. Veselim se že avgustovskega rojstva sina, še letos nameravam končati magistrsko nalogo, naslednji dvoboj pa bom imel najverjetneje konec leta,« je slovenski šampion še razkril svoje načrte, potem ko je naslovu prvaka evropske serije PFL iz Dublina 2023 dodal še šampionski pas združenja FNC.