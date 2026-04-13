  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
MEŠANI BORILNI ŠPORTI

Jakob Nedoh se je po veliki zmagi zahvalil vsem, ki so ga podcenjevali

Jakob Nedoh prvi pravi slovenski prvak mešanih borilnih športov v združenju FNC. V spektakularnem obračunu je po točkah premagal hrvaškega zvezdnika Mateja Batinića.
Jakob Nedoh se je takole veselil zmage in osvojitve šampionskega pasu združenja FNC. FOTO: FNC

V spektakularnem obračunu je Jakob Nedoh (desno) nekajkrat dodobra stresel Hrvata Mateja Batinića. FOTO: FNC

Jakob s srčno izbranko Živo pričakuje prvega otroka. FOTO: Dejan Topić/B4

Miha Šimnovec
 13. 4. 2026 | 08:35
5:07
A+A-

Slovenskemu izzivalcu Jakobu Nedohu pred težko pričakovanim obračunom poltežke kategorije (do 93 kg) s hrvaškim prvakom Matejem Batinićem na spektaklu mešanih borilnih športov FNC 29 v Stožicah niso pripisovali prav veliko možnosti za uspeh, toda 29-letni Koprčan je znova dokazal, da ga nikoli ne smeš vnaprej odpisati. S silovitimi ročnimi udarci, s katerimi lahko zamaje tla pod nogami slehernemu tekmecu, je hitro ustavil nalete pet let starejšega Zagrebčana, ga prisilil v bolj obrambno držo in na koncu zasluženo slavil odmevno zmago. Z njo se je kot prvi slovenski borec ovenčal s šampionskim pasom tega priznanega hrvaškega združenja, v katerem je bil sicer pred njim začasni prvak tudi Miran Fabjan.

V spektakularnem obračunu je Jakob Nedoh (desno) nekajkrat dodobra stresel Hrvata Mateja Batinića. FOTO: FNC
»Obljubil sem, da bom zmagal, kar mi je tudi uspelo. Nad tem niti nisem presenečen, saj vem, kakšen pekel sem prestal,« so bile po velikem uspehu prve besede Nedoha, ki je z močnim krošejem že v uvodni rundi dodobra stresel za mnoge favoriziranega Batinića. Tako je na najlepši način odgovoril na tekmečeve neugodne nizke nožne udarce, s katerimi je poskušal jeziček na tehtnici prevesiti na svojo stran. »Matej mi je hitro poškodoval levo nogo, zaradi česar nisem vedel, kako bom zdržal do konca,« je priznal diplomirani profesor športne vzgoje, ki je zaradi bolečin v nogi odšepal iz kletke. Ob tem je pristavil: »Toda šampion mora zdržati vse.«

V drugi rundi je koprski as premaknil v višjo prestavo in večkrat natančno zadel obraz zvezdnika slovitega kluba Cro Cop Team. Z natančno merjenimi udarci je branilcu lovorike dodobra poškodoval levo oko, ki je hitro močno oteklo. Za nameček je dal varovancu legendarnega hrvaškega borca Mirka Filipovića tudi z rokoborskimi prijemi in judoističnimi meti jasno vedeti, kdo je gospodar stožiške kletke. »Vsi so menili, da sem nevaren zgolj s pestmi, na mojo rokoborbo pa niso stavili kaj prida. No, zdaj bi se rad še enkrat zahvalil vsem, ki so me podcenjevali, saj so mi z negativnimi komentarji vlivali dodatno energijo v napornih pripravah,« je Nedoh ponovil besede, ki jih je v zadnjem obdobju izrekel že večkrat. Ob tem se ni pozabil zahvaliti vsem, ki ga tako ali drugače podpirajo na športni poti.

Uspešen tudi Drabinca

Od naših borcev je kot zmagovalec stožiško kletko ob novopečenem prvaku Jakobu Nadohu zapustil le še ljubljanski dvometraš Aleksandr Drabinca, ki je v obračunu težke kategorije po deljeni sodniški odločitvi 28:27, 29:29 in 28:28 premagal Milana Kadleca iz BiH. Rok Krušič je s prekinitvijo v tretji rundi izgubil proti švedskemu Poljaku Bartoszu Wojcikiewiczu, Bojan Kosednar je že v uvodni rundi zaradi vzvoda na roki predal dvoboj proti Srbu Dušanu Džakiću, Kubanca s slovenskim potnim listom Andresa Ramosa pa je z davljenjem v drugi rundi k vdaji prisilil Poljak Bartlomiej Gladkowicz. Denisa »Chorchypa« Porčiča je v drugi rundi zadnjega plesa, kakor je poimenoval poslovilni dvoboj z Bolgarom Jivkom Stoimenovom, ustavila poškodba leve noge, Sašo Klinc pa je po deljeni sodniški odločitvi izgubil proti Srbu Vuku Lekiću.

Najprej se mora umiriti in spočiti

Jakob s srčno izbranko Živo pričakuje prvega otroka. FOTO: Dejan Topić/B4
Kakor je pojasnil v nadaljevanju, je naredil korak naprej tudi, kar zadeva borilno inteligenco. Če so ga v preteklosti kdaj v žaru borbe zanesla čustva in se je znal brezglavo spustiti v boj, se je tokrat pametno boril vseh pet rund. To je prišlo še posebej do izraza v zadnjih petih minutah, v katerih se je, vedoč, da si je dotlej zagotovil dovolj veliko točkovno prednost, izogibal nepotrebnim tveganjem. Tako je svojo barko skozi na trenutke zelo razburkano morje varno prikrmaril v pristan – do jubilejne desete profesionalne zmage (v statistiki ima sicer tudi štiri poraze). Toda zanjo je moral, ko je uradni napovedovalec razkril, da je bila sodniška odločitev deljena, trepetati še nekaj trenutkov oziroma do konca razglasitve, ko je bilo jasno, da sta dva sodnika točkovala v Jakobovo korist (49:46). Tretji je namreč na začudenje številnih poznavalcev borilnih športov presodil, da je bil z 48:47 boljši Batinić (20 zmag, 6 porazov), ki je sicer takoj po dvoboju dvignil obe roki. Na ta način je pač poskušal prepričati sodnike, da si zasluži zmago. No, pri enem od treh mu je uspelo.

Kakorkoli že; Nedoh bo – kot je sam ocenil – potreboval še nekaj časa, preden bo povsem dojel, kaj mu je uspelo. »Najprej se moram umiriti in dobro spočiti. Veselim se že avgustovskega rojstva sina, še letos nameravam končati magistrsko nalogo, naslednji dvoboj pa bom imel najverjetneje konec leta,« je slovenski šampion še razkril svoje načrte, potem ko je naslovu prvaka evropske serije PFL iz Dublina 2023 dodal še šampionski pas združenja FNC.

10. profesionalno zmago je v mešanih borilnih športih slavil Jakob Nedoh, ki ima v svoji statistiki tudi štiri poraze.

Več iz teme

Jakob Nedohborilni športizmagaMiran FabjanFNC
ZADNJE NOVICE
10:11
Novice  |  Kronika  |  Doma
NOV INCIDENT

Po brutalnem napadu na šolskega hišnika v Novem mestu policija sporočila nove podrobnosti glede mladoletnikov

Več mlajših oseb je pred šolo fizično napadlo hišnika, ki je po napadu končal na urgenci, preiskava pa še ni zaključena.
13. 4. 2026 | 10:11
10:06
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

To o vašem kužku pove dejstvo, da spremlja televizijo

Tudi psi imajo svoje najljubše vsebine, ki jih spremljajo na malih zaslonih.
13. 4. 2026 | 10:06
09:56
Bulvar  |  Domači trači
SLOVENIJA IMA TALENT

Po Borutu Pahorju razkrita še prva ženska žirantka prihajajoče sezone Talentov

Pri ocenjevanju bo iskala predvsem tisto posebno iskro.
13. 4. 2026 | 09:56
09:41
Promo
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Od Portoroža do Opatije: obmorske novogradnje, ki so jih že skoraj razgrabili

Zaradi negotovosti na Bližnjem vzhodu in tveganj pri oddaljenih destinacijah se kupci vračajo na evropske obale, v Slovenijo, Hrvaško, Španijo in Grčijo.
13. 4. 2026 | 09:41
09:11
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
DRUŽINSKA TRAGEDIJA

Nove podrobnosti iz Velike Gorice: Mama se je vrgla z zgradbe, v stanovanju našli truplo hčerke (17)

Stanovalci stavbe in sosedje so izrazili šok zaradi dogodka.
13. 4. 2026 | 09:11
09:10
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
MAJHNI, A IZJEMNO NEVARNI

Klopi na nas prežijo povsod, ne le v gozdu

Klopi niso le globoko v gozdu, temveč tudi v mestnih parkih, na domačem vrtu, ob sprehajalnih poteh in igriščih.
13. 4. 2026 | 09:10

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
NAMIG

Od Dalmacije do Slavonije: potovanje okusov po Hrvaški

Hrvaška je dežela, kjer zaživijo vsi tvoji čuti, kjer vsak pogled odpira nove zgodbe.
Promo Slovenske novice13. 4. 2026 | 08:44
Promo
Lifestyle  |  Stil
DOBRO JE VEDETI

Je to razlog za (pre)visoke račune?

V času, ko cene energentov nenehno rastejo, se mnogi sprašujejo, kako zmanjšati stroške ogrevanja in elektrike.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 11:11
Promo
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Od Portoroža do Opatije: obmorske novogradnje, ki so jih že skoraj razgrabili

Zaradi negotovosti na Bližnjem vzhodu in tveganj pri oddaljenih destinacijah se kupci vračajo na evropske obale, v Slovenijo, Hrvaško, Španijo in Grčijo.
13. 4. 2026 | 09:41
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Zakaj nastajajo kalcinacije v rami

Bolečina v rami, ki se pojavi nenadoma, pogosto ponoči in brez jasnega vzroka, je lahko zelo neprijetno presenečenje.
8. 4. 2026 | 14:04
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
DOBRO JE VEDETI

Je to razlog za (pre)visoke račune?

V času, ko cene energentov nenehno rastejo, se mnogi sprašujejo, kako zmanjšati stroške ogrevanja in elektrike.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 11:11
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Od Portoroža do Opatije: obmorske novogradnje, ki so jih že skoraj razgrabili

Zaradi negotovosti na Bližnjem vzhodu in tveganj pri oddaljenih destinacijah se kupci vračajo na evropske obale, v Slovenijo, Hrvaško, Španijo in Grčijo.
13. 4. 2026 | 09:41
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Zakaj nastajajo kalcinacije v rami

Bolečina v rami, ki se pojavi nenadoma, pogosto ponoči in brez jasnega vzroka, je lahko zelo neprijetno presenečenje.
8. 4. 2026 | 14:04
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVJE

Koliko časa je še »normalno«, preden postane razlog za skrb?

Nenadna bolečina v hrbtu, dolgotrajna utrujenost, zadihanost, migrene ali težave s kolenom – večina najprej pomisli, da bo minilo samo od sebe.
Promo Slovenske novice9. 4. 2026 | 12:08
Promo
Lifestyle  |  Stil
ČUDOVITO

Ko se poezija renesanse spremeni v nekaj, kar lahko nosite

Pred Botticellijevo mojstrovino Rojstvo Venere se zdi, kot da se čas za trenutek upočasni.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:12
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REŠITEV

Večina ljudi vsaj enkrat v življenju doživi epizodo tovrstne bolečine

Prav vsakogar med nami lahko vsaj enkrat v življenju doleti bolečina v križu, tudi če nismo utrpeli kakšne poškodbe.
Promo Slovenske novice8. 4. 2026 | 08:53
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNO

Resnična zgodba: zjutraj brez, popoldne pa že z novimi zobmi

Si predstavljate, da bi lahko v enem dnevu rešili svoje težave z brezzobostjo? Zakaj je pravzaprav pomembno, da manjkajoče zobe čim prej nadomestimo?
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:58
Promo
Novice  |  Slovenija
POSLOVANJE

Če tukaj škripa, se to hitro pozna

Skladišče je ključno za učinkovito poslovanje. Preverite, zakaj izbira regalnega sistema in zanesljivega partnerja vpliva na varnost, stroške in rast podjetja.
Promo Slovenske novice9. 4. 2026 | 11:45
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NASVET

Vas po obroku »peče« v želodcu? Osvojite preproste korake za boljše počutje

Ste že kdaj po kosilu ali večerji začutili tisti neprijetni pekoči občutek v prsih ali grlu? Ali pa kisel okus, ki kar noče izginiti? Niste edini. Takšni občutki so precej pogosti in se pojavijo ravno takrat, ko bi si želeli le malo miru po obroku.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 08:31
Promo
Novice  |  Slovenija
SVETOVNI DAN ZDRAVJA

Koliko boste morali čakati za pregled pri dermatologu?

Zakaj so pravočasna preventiva, dostopnost in zanesljive informacije ključne za zdravje Slovencev.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 10:56
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POSTANI VOJAK

Slovenska vojska išče kader prihodnosti: bi zdržali ta preizkus? (video)

Slovenska vojska trenutno šteje 909 častnikov, kmalu pa se jim bo pridružilo tudi 37 kandidatk in kandidatov iz 38. generacije Šole za častnike, ki se trenutno usposablja v Vojaškem objektu Kadetnica v Mariboru ter tudi na terenu. Med njimi so tako notranji kot zunanji kandidati, ki ob uspešno končanem šolanju napredujejo v čin poročnika.
7. 4. 2026 | 09:18
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Večina pri sončni elektrarni spregleda prav ta ključni detajl

Cene sončnih panelov in baterijskih hranilnikov so med ponudniki primerljive, podobno velja tudi za stroške montaže, zagona ter garancij za material in delo.
7. 4. 2026 | 08:56
PromoPhoto
Novice  |  Kmetijske novice
NASVET

Kako se uspešno znebiti bramorjev na vrtu

Kako se znebiti bramorjev in drugih škodljivcev na vrtu brez kemije? Rešitev so nematode.
9. 4. 2026 | 11:15
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki