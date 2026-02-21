Jakov Fak ponovno najboljši med Slovenci

Jakov Fak je slovenske biatlonske nastope na olimpijskih igrah v Anterselvi končal s 16. mestom na tekmi s skupinskim startom na 15 km. Bil je še 14. v zasledovanju na 12,5 km ter tudi član štafete 4 x 7,5 km z Miho Dovžanom, Lovrom Plankom in Antonom Vidmarjem, ki je bila deveta. To so bile najvišje uvrstitve biatloncev na igrah v Italiji.

Štafeta je bila obenem edina med najboljšo deseterico izven skakalnega dela v Predazzu ter četrtega mesta deskarja Tima Mastnaka na ostalih prizoriščih. Na 16. mestu je končala ženska štafeta 4 x 6 km v sestavi Polona Klemenčič, Anamarija Lampič, Manca Caserman in Lena Repinc. Slednja je z 21. mestom na sprintu na 7,5 km dosegla najboljšo posamično žensko uvrstitev.

Osemintridesetletni Fak, lastnik dveh olimpijskih medalj, po nastopu še ni navedel, če so bile to njegove zadnje OI. Nanje je prišel po manj kot treh tednih treninga, pred tem ni mogel vaditi in tekmovati večji del zime zaradi poškodbe kolena.

»Po lanski sezoni in tudi pred letošnjo sem imel precej višje cilje. Ampak po poškodbi ni bilo druge, kot da naredim premor in se potem poskušati vrniti. Ne vem točno, kako bi ocenil te OI. Po eni strani ne morem biti najbolj zadovoljen, po drugi sem lahko, ker sem se sploh uvrstil na današnjo tekmo, na katero se je prebila peščica. Ampak saj veste, da imam precej višje cilje,« je dejal Fak po skupinskem startu.