Jakov Fak v težavah, Slovenija deseta

Norvežani so zmagovalci štafetne preizkušnje za svetovni pokal biatloncev v avstrijskem Hochfilznu. Razliko so Skandinavci naredili v tretji predaji, na koncu pa zanesljivo prehiteli Francijo in Švedsko. Slovenija je po težavah Jakova Faka v drugi predaji preizkušnjo sklenila na desetem mestu.

Slovenska četverica v postavi Miha Dovžan, Fak, Anton Vidmar in Lovro Planko je bila po Östersundu tudi na drugi štafeti na koncu deseta, čeprav je po polovici kazalo precej slabše. Ciljno črto je prečkala 3:25 minute za zmagovalci Norvežani.

Potem ko je Miha Dovžan z dvema popravama solidno opravil svoj nastop in Faku štafetno palico predal kot sedmi s 35 sekundami zaostanka, se je izkušenemu slovenskemu biatloncu podrlo že v streljanju leže. Fak je moral namreč kar dvakrat v kazenski krog, s čimer je padel na 17. mesto. Tudi ob dodatnem strelu stoje je Vidmarju predal kot 16. z zaostankom več kot dveh minut in 20 sekund.

Vidmar je nato z dvema popravama leže in popolnim streljanjem stoje nato pridobil tri mesta, v zadnji predaji pa je Lovro Planko kljub trem popravam pridobival v teku in reprezentanci v zadnjem krogu zagotovil deseto mesto. V boju za zmago je do odločitve prišlo v tretji predaji, ko je veliko razliko naredil Sturla Holm Laegreid. Slednji je bil precej hitrejši v teku od Francoza Quentina Fillona Mailleta, zadnjemu članu reprezentance Vetleju Sjaastadu Christiansenu pa je pritekel 54 sekund naskoka.