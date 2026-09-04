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PLEZANJE

Janja Garnbret brez napake v Kopru: izvrsten začetek svetovnega pokala

Med najboljšo deseterico v kvalifikacijah sta še Rosa Rekar in Lučka Rakovec.
Janja Garnbret, Svetovni pokal v športnem plezanju, Koper, 4. 9. FOTO: Aleksander Golob/areagroup Aleksander Golob/areagroup
Janja Garnbret, Svetovni pokal v športnem plezanju, Koper, 4. 9. FOTO: Aleksander Golob/areagroup Aleksander Golob/areagroup
STA, N. P.
 4. 9. 2026 | 15:53
3:00
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Slovenska kraljica navpičnih sten Janja Garnbret je z odliko odprla lov na šesto zmago na domačih tekmah svetovnega pokala v težavnosti športnega plezanja. Šampionka je bila brezhibna v obeh kvalifikacijskih smereh na zunanji umetni steni v športnem parku Bonifika v Kopru. Edina danes je obe smeri preplezala do vrha. V kvalifikacijah tekme svetovne serije v težavnosti športnega plezanja so bili uspešni tudi drugi Slovenci. Vsega skupaj bo v večernem polfinalu pet Slovenk in en Slovenec.

Članice domače vrste niso razočarale. Med najboljšo deseterico v kvalifikacijah so tri. Rosa Rekar je v prvi smeri dosegla višino 40+, v drugi pa višino 31+ za četrti dosežek kvalifikacij. Lučka Rakovec si je večerni polfinale zagotovila kot šesta z višinama 38+ in 34+. V polfinale sta se uvrstili tudi Sara Čopar s 15. (26+, 31+) in Mia Krampl z 18. izidom (38, 26). Lucija Tarkuš je na 31. mestu (36, 25+) ostala pred vrati polfinala. Nastope sta končali tudi Lana Gorič 45. (27+, 23+) in 51. Jennifer Buckley (22+, 24+).

V moški konkurenci si je kot edini Slovenec polfinale priplezal Luka Potočar s 14. dosežkom kvalifikacij (30+, 30). Jaka Jaki (47.; 16+, 22+), Lovro Črep (50.; 15+, 22+) in Samo Golob (53.; 6+, 24) so nastope končali v kvalifikacijah.

Zadovoljna z začetkom

Prvo ime koprske tekme je Garnbret, ki v Kopru nastopa po 75 dneh tekmovalnega premora. Dvakratna olimpijska prvakinja in rekorderka po številu zmag v Kopru lovi šesto domačo zmago in 51. v konkurenci svetovnega pokala, rekordno 33. zmago v težavnosti. »Kvalifikacije sem zelo dobro odplezala, tako, kot sem si zamislila. Vedno je lepo tekmo začeti z vsaj enim vrhom, da pa kvalifikacije zaključiš z dvema, je pa zelo dobra popotnica za polfinale,« je bila z jutranjo formo zadovoljna Garnbret. »Plezala sem tako, kot sem si zamislila, hitro, učinkovito in z glavo pri stvari. Prva kvalifikacijska smer je bila sicer zelo lahka, druga je bila malce težja. Se veselim večernega polfinala,« je še dejala po brezhibno opravljeni nalogi in uspešnem prvem dejanju koprske trilogije.

Tekmovanje poteka v znamenju 30. obletnice tekem svetovnega pokala v športnem plezanju v Sloveniji. Prvih 25 let je tekmo gostil Kranj. V polfinale bo napredovalo 24 najboljših iz kvalifikacij. Polfinale bo v Kopru na sporedu ob 20.00. V soboto z začetkom ob 20.00 pa bo finale najboljše osmerice v vsaki od konkurenc.

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