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SPET ZMAGA V KOPRU

Janja Garnbret navdušila tudi v Kopru, najboljše je prihranila za konec

Američanka Brooke Raboutou je bila druga z višino 33, Chaehyun Seo iz Južne Koreje je bila tretja z višino 32+.
Šampionka Janja Garnbret FOTO: Dejan Javornik
Šampionka Janja Garnbret FOTO: Dejan Javornik
STA
 5. 9. 2026 | 22:46
 5. 9. 2026 | 22:50
1:42
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Janja Garnbret ostaja nepremagljiva pred domačimi navijači v Kopru. Kraljica navpičnih sten je najboljše prihranila za konec dvodnevnega dogajanja na Obali ter osvojila četrto zaporedno zmago v Kopru, šesto domačo upoštevajoč še zmagi v Kranju. Garnbret se je veselila 51. zmage na tekmah svetovnega pokala v težavnosti športnega plezanja.

Garnbret se je po 75 dneh tekmovalnega premora vrnila na stene in pometla s konkurenco. Z višino 42+ je daleč za sabo pustila tekmice. Američanka Brooke Raboutou je bila druga z višino 33, Chaehyun Seo iz Južne Koreje je bila tretja z višino 32+.

Absolutni rekord Garnbretove

Garnbret velja za najboljšo tekmovalno športno plezalko v zgodovini. Njenih 33 zmag v težavnosti predstavlja absolutni rekord po številu zlatih medalj v tej disciplini v zgodovini tekmovanj svetovnega pokala oziroma po novem svetovne serije. Junija je dosegla jubilejno, 50. zmago v svetovnem pokalu. A se Korošica, ki si nov dom gradi v Brezovici pri Ljubljani, ne želi ustaviti pri tem.

Mesto med najboljših osem si je s tretjim dosežkom polfinala zagotovila tudi Rosa Rekar. Dvajsetletnica iz Most pri Žirovnici je na zahtevni postavitvi z višino 30 osvojila peto mesto, lani je v Kopru prav tako plezala v finalu in bila sedma.

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Janja Garnbret navdušila tudi v Kopru, najboljše je prihranila za konec

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