Nika Prevc v Lillehammerju tretja, drugič zmagala Japonka Nozomi Maruyama

Japonska smučarska skakalka Nozomi Maruyama (134 in 133 m, 283,6 točke) je zmagala na drugi tekmi sezone svetovnega pokala v Lillehammerju, kjer je zmagala že na sobotnem uvodu zime. Druga je bila Norvežanka Heidi Dyhre Traaserud (127,5 in 130 m, 254,8), tretja pa branilka velikega kristalnega globusa Nika Prevc (128 in 123 m, 250,4).

Nika Prevc je po 15. mestu v soboto danes osvojila 33. karierne stopničke in pokazala, da tudi v olimpijski zimi z vrhuncem februarja v Italiji sodi med najboljše, čeprav je bil v soboto prekinjen njen niz desetih zmag, ki se je vlekel od 21. marca na zaključku zime v Lahtiju.

Na 13. mestu je bila Nika Vodan (118,5 in 124,5 m, 220,6) kot druga Slovenka, ki je nastopila v drugi seriji.

Nika Prevc in njeni največji uspehi - Nika Prevc:

- rojena: 15. marca 2005

- prebivališče: Dolenja vas

- klub: Triglav Kranj

- glavni trener: Jurij Tepeš * Največji uspehi: - SP: 1. mesto, Trondheim 2025, velika skakalnica 1. mesto, Trondheim 2025, srednja skakalnica 2. mesto, Trondheim 2025, velika skakalnica, mešane ekipe 17. mesto, Planica 2023, srednja skakalnica - svetovni pokal: 1. mesto, Lahti 2025 1. mesto, Lahti 2025 1. mesto, Vikersund 2025, poleti 1. mesto, Oslo 2025 1. mesto, Hinzenbach 2025 1. mesto, Hinzenbach 2025 1. mesto, Ljubno ob Savinji 2025 1. mesto, Ljubno ob Savinji 2025 1. mesto, Lake Placid 2025 1. mesto, Lake Placid 2025 1. mesto, Zao 2025 1. mesto, Oberstdorf 2025 1. mesto, Garmisch-Partenkirchen 2024 1. mesto, Engelberg 2024 1. mesto, Lillehammer 2024 1. mesto, Trondheim 2024 1. mesto, Ljubno ob Savinji 2024 1. mesto, Zao 2024, superekipno 1. mesto, Zao 2024 1. mesto, Beljak 2024 1. mesto, Beljak 2024 1. mesto, Garmisch-Partenkirchen 2023 1. mesto, Engelberg 2023 2. mesto, Lillehammer, mešane ekipe 2. mesto, Beljak 2025 2. mesto, Oslo 2024 2. mesto, Hinzenbach 2024 2. mesto, Willingen 2024 2. mesto, Ljubno ob Savinji 2024 3. mesto, Lillehammer 2025 3. mesto, Zao 2025 3. mesto, Beljak 2025 3. mesto, Zhangjiakou 2024 3. mesto, Planica 2024 3. mesto, Hinzebnach 2023 ... - svetovna rekorderka z 236 metri; - skupna zmagovalka sezone svetovnega pokala 2024/25; - skupna zmagovalka sezone svetovnega pokala 2023/24; - skupna zmagovalka novoletne turneje dveh večerov 2024/25; - skupna zmagovalka novoletne turneje dveh večerov 2023/24; - evropske igre: 2. mesto, Zakopane 2023 2. mesto, Zakopane 2023 3. mesto, Zakopane 2023, mešane ekipe

Po finalni serija na prizorišču olimpijskih iger leta 1994 se bo popoldne začela še druga tekma te zime za skakalce.