  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
SKOKI

Nika Prevc v Lillehammerju tretja, drugič zmagala Japonka Nozomi Maruyama

Po finalni serija na prizorišču olimpijskih iger leta 1994 se bo popoldne začela še druga tekma te zime za skakalce.
Nika Prevc. FOTO: Ntb Via Reuters
Nika Prevc. FOTO: Ntb Via Reuters
STA, M.U.
 23. 11. 2025 | 13:00
 23. 11. 2025 | 14:29
3:48
A+A-

Japonska smučarska skakalka Nozomi Maruyama (134 in 133 m, 283,6 točke) je zmagala na drugi tekmi sezone svetovnega pokala v Lillehammerju, kjer je zmagala že na sobotnem uvodu zime. Druga je bila Norvežanka Heidi Dyhre Traaserud (127,5 in 130 m, 254,8), tretja pa branilka velikega kristalnega globusa Nika Prevc (128 in 123 m, 250,4).

image_alt
Maruyama zmagala v Lillehammerju, Vodanova 9., Prevčeva 15.

Nika Prevc je po 15. mestu v soboto danes osvojila 33. karierne stopničke in pokazala, da tudi v olimpijski zimi z vrhuncem februarja v Italiji sodi med najboljše, čeprav je bil v soboto prekinjen njen niz desetih zmag, ki se je vlekel od 21. marca na zaključku zime v Lahtiju.

Na 13. mestu je bila Nika Vodan (118,5 in 124,5 m, 220,6) kot druga Slovenka, ki je nastopila v drugi seriji.

Nika Prevc in njeni največji uspehi

- Nika Prevc:
- rojena: 15. marca 2005
- prebivališče: Dolenja vas
- klub: Triglav Kranj
- glavni trener: Jurij Tepeš

* Največji uspehi: - SP: 1. mesto, Trondheim 2025, velika skakalnica 1. mesto, Trondheim 2025, srednja skakalnica 2. mesto, Trondheim 2025, velika skakalnica, mešane ekipe 17. mesto, Planica 2023, srednja skakalnica - svetovni pokal: 1. mesto, Lahti 2025 1. mesto, Lahti 2025 1. mesto, Vikersund 2025, poleti 1. mesto, Oslo 2025 1. mesto, Hinzenbach 2025 1. mesto, Hinzenbach 2025 1. mesto, Ljubno ob Savinji 2025 1. mesto, Ljubno ob Savinji 2025 1. mesto, Lake Placid 2025 1. mesto, Lake Placid 2025 1. mesto, Zao 2025 1. mesto, Oberstdorf 2025 1. mesto, Garmisch-Partenkirchen 2024 1. mesto, Engelberg 2024 1. mesto, Lillehammer 2024 1. mesto, Trondheim 2024 1. mesto, Ljubno ob Savinji 2024 1. mesto, Zao 2024, superekipno 1. mesto, Zao 2024 1. mesto, Beljak 2024 1. mesto, Beljak 2024 1. mesto, Garmisch-Partenkirchen 2023 1. mesto, Engelberg 2023 2. mesto, Lillehammer, mešane ekipe 2. mesto, Beljak 2025 2. mesto, Oslo 2024 2. mesto, Hinzenbach 2024 2. mesto, Willingen 2024 2. mesto, Ljubno ob Savinji 2024 3. mesto, Lillehammer 2025 3. mesto, Zao 2025 3. mesto, Beljak 2025 3. mesto, Zhangjiakou 2024 3. mesto, Planica 2024 3. mesto, Hinzebnach 2023 ... - svetovna rekorderka z 236 metri; - skupna zmagovalka sezone svetovnega pokala 2024/25; - skupna zmagovalka sezone svetovnega pokala 2023/24; - skupna zmagovalka novoletne turneje dveh večerov 2024/25; - skupna zmagovalka novoletne turneje dveh večerov 2023/24; - evropske igre: 2. mesto, Zakopane 2023 2. mesto, Zakopane 2023 3. mesto, Zakopane 2023, mešane ekipe

Po finalni serija na prizorišču olimpijskih iger leta 1994 se bo popoldne začela še druga tekma te zime za skakalce.

Več iz teme

smučarski skokiLillehammerNika Prevc
ZADNJE NOVICE
15:15
Bulvar  |  Glasba in film
OB 40. OBLETNICI

Poklon glasbeni ikoni, ki je znala začarati množice, kraljeva kovnica ovekovečila Freddieja

Spominski kovanec ob 40. obletnici koncerta Live Aid.
23. 11. 2025 | 15:15
15:00
Lifestyle  |  Polet
POLETOV POTEP

Velenjski grad razkriva svojo 700-letno zgodbo med renesanso, turškimi vpadi in rudarstvom

Velenjski grad, ena najbolje ohranjenih srednjeveških utrdb v Sloveniji, danes deluje kot muzej rudarstva in obiskovalcem ponuja čudovite razglede ter vpogled v bogato zgodovino Šaleške doline.
23. 11. 2025 | 15:00
14:15
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
NAPAD MEDVEDA

V gozdu našli krvavečo in hudo poškodovano 50-letnico: »Slišali so se obupani kriki ...«

Napadel jo je medved in ji skoraj odtrgal obraz.
23. 11. 2025 | 14:15
14:11
Novice  |  Slovenija
DESNOSREDINSKA INTERNACIONALA

V SDS imajo razlog za veselje. To se je zgodilo Janezu Janši

Šef stranke je bil ponovno soglasno izvoljen za podpredsednika največje globalne organizacije desnosredinskih in krščansko-demokratskih strank.
23. 11. 2025 | 14:11
13:25
Novice  |  Kronika  |  Doma
POGREŠANA OSEBA

Kam je izginil Bojan iz Sv. Treh Kraljev?

Vse, ki so ga opazili, prosijo, da pokličejo na telefonsko številko 113 ali na anonimno številko policije 080 12 00.
23. 11. 2025 | 13:25
13:10
Bulvar  |  Glasba in film
PODRL SVOJ JEZ

Karizmatični pevec Mario Pešić ima novo (VIDEO)

Besedilo za skladbo je napisala Eva Kosi, botra avtorjeve hčerke, kar jo dodatno prežema z osebnim in čustvenim nabojem.
Mojca Marot23. 11. 2025 | 13:10

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
ALGORITMI

Se zavedate, da vplivajo na vaš okus za hrano?

Preglednost umetne inteligence postaja ključno vprašanje sodobne digitalne družbe.
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 09:42
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOST

Imate prihranke? To je novost za vas

UniCredit odprla vrata globalnim naložbam: Slovenci lahko prvič vlagajo v krovni sklad različnih svetovnih vodilnih upravljavcev.
Promo Slovenske novice14. 11. 2025 | 09:03
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Ali vaš denar dela za vas ali proti vam?

Vlaganje niso več samo številke in grafi, ampak je postalo tudi izraz naših vrednot, odnosa do sveta in ljudi okoli nas.
Promo Slovenske novice20. 11. 2025 | 15:36
Promo
Novice  |  Slovenija
POSTANI VOJAK

Trije meseci življenja po vojaško (video)

V Slovenski vojski trenutno služi 6246 pripadnikov in pripadnic v stalni sestavi, 1282 pa jih uniformo z enakim ponosom nosi v rezervni sestavi. Skupaj jih je 7528. To je 7528 posameznikov, ki jih povezuje en sam cilj: služiti domovini s srcem pod uniformo.
1. 11. 2025 | 14:01
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
ALGORITMI

Se zavedate, da vplivajo na vaš okus za hrano?

Preglednost umetne inteligence postaja ključno vprašanje sodobne digitalne družbe.
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 09:42
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOST

Imate prihranke? To je novost za vas

UniCredit odprla vrata globalnim naložbam: Slovenci lahko prvič vlagajo v krovni sklad različnih svetovnih vodilnih upravljavcev.
Promo Slovenske novice14. 11. 2025 | 09:03
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Ali vaš denar dela za vas ali proti vam?

Vlaganje niso več samo številke in grafi, ampak je postalo tudi izraz naših vrednot, odnosa do sveta in ljudi okoli nas.
Promo Slovenske novice20. 11. 2025 | 15:36
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POSTANI VOJAK

Trije meseci življenja po vojaško (video)

V Slovenski vojski trenutno služi 6246 pripadnikov in pripadnic v stalni sestavi, 1282 pa jih uniformo z enakim ponosom nosi v rezervni sestavi. Skupaj jih je 7528. To je 7528 posameznikov, ki jih povezuje en sam cilj: služiti domovini s srcem pod uniformo.
1. 11. 2025 | 14:01
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
IZVOZ

Tri četrtine prihodkov iz tujine – zgodba o izvozni moči Slovenije

Švica je od lani vodilni izvozni trg Slovenije, saj smo tja izvozili za kar 20.694 milijonov evrov blaga, kar jo uvršča daleč pred druge trgovinske partnerice.
Promo Slovenske novice1. 11. 2025 | 10:05
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Zakaj je Avstrija priložnost za enega največjih slovenskih gostincev (video)

Širitev na Taggenbrunn je podjetju Jezeršek gostinstvo odprla vrata v celotno regijo DACH in potrdila moč družinskih vrednot.
17. 11. 2025 | 11:41
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETSKA INFRASTRUKTURA

Slovensko podjetje, ki stoji za enim največjih energetskih dosežkov

RIKO uresničuje vizijo trajnostnega razvoja z naprednimi energetskimi projekti, ki združujejo visoko tehnologijo, zanesljivost in okoljsko odgovornost.
1. 11. 2025 | 08:46
Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA VARNOST

Kako deluje trg ukradenih podatkov

V digitalnem svetu so podatki postali nova valuta. Od e-naslovov do zgodovine brskanja – vsak delček informacije lahko ukradejo, zapakirajo in preprodajo.
17. 11. 2025 | 09:37
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBA

Kaj je Osgood-Schlatter sindrom? Simptomi in zdravljenje

Osgood-Schlatter sindrom je pogosta poškodba pri mladih športnikih. Zakaj nastane, kako jo prepoznati in zakaj je ključna ciljno usmerjena fizioterapija?
1. 11. 2025 | 09:11
Promo
Novice  |  Slovenija
TO SO STATISTIKE

Rekordna rast napadov: pogoste tarče tudi Slovenci

Digitalna trdnjava ali odprta vrata? Kaj v resnici odloča, ali bo podjetje jutri še poslovalo?
Promo Delo20. 11. 2025 | 14:36
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Elektrika

Kako zanesljiv, napreden in odporen je slovenski elektroenergetski sistem?

Kakovost oskrbe z električno energijo je ključen dejavnik za zanesljivost delovanja in razvoja sodobne družbe.
Promo Slovenske novice19. 11. 2025 | 08:38
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
LOKALNA HRANA

Preverite, kaj se skriva v krompirčku in burgerjih

Big Mac, neprekosljivi krompirček in številne druge jedi iz McDonald'sa imajo danes že skoraj ikoničen status in navdušene privržence po vsem svetu.
17. 11. 2025 | 08:52
Lifestyle  |  Svetovalnica
PIŠKOTI

Vabljeni na kuharsko delavnico: Linški piškoti z Yasko

Pridružite se nam na božično obarvani delavnici, kjer nas bo Jasmina Pirnar Krope (Yaska) naučila, kako do popolnih linških piškotov.
11. 11. 2025 | 07:05
Promo
Novice  |  Slovenija
Izobraževanje

Prave veščine so ključ do strateškega in učinkovitega izvoza

Podatki kažejo, da se slovenska podjetja na tuje trge še vedno podajajo naključno, brez jasnih razlogov, brez načrta in brez opredeljenih izvoznih strategij
Promo Slovenske novice21. 11. 2025 | 09:26
Promo
Novice  |  Slovenija
TEDEN SLOVENSKE HRANE

Ne boste verjeli, kaj vse so potnikom delili na vlakih

Slovenske železnice so se letos pridružile Tednu slovenske hrane in skupaj z osrednjimi kmetijskimi organizacijami pripravile akcijo Lokalna hrana na vlakih.
Promo Slovenske novice18. 11. 2025 | 10:37
Promo
Novice  |  Slovenija
Avtomobilizem

Osem let jamstva: zanesljivost, ki jo potrebuje vsak

Ko delo zahteva mobilnost in brezhibno logistiko, je 8-letno jamstvo več kot obljuba – je varnost in nuja na vsaki vaši poti.
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 13:31
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PRAZNIČNA PEKA

Vabljeni na kuharsko delavnico: Pladenj pisanih božičnih piškotov

S praznično peko lahko letos začnete kar v našem studiu!
31. 10. 2025 | 09:17
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
SVEŽE

Da boste še glasneje zapeli na ves glas

Kako so mentol, evkaliptus in vitamin C postali simbol svežine v sezoni prehladov.
Promo Delo21. 11. 2025 | 10:59
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POHODNIŠTVO

Kako se je obnesla skandinavska legenda zimskih dni

V svoji pohodniški karieri sem preizkusil različna oblačila, nekatera odlična, druga manj. Oprema je v naravi res prva zaščita pred mrazom, vetrom in terenom.
1. 11. 2025 | 14:25
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
VIDEO

Se jih še spomnite? To so naj oglasi našega otroštva

Ob 80-letnici Fructala smo pogledali oglase, ki so zaznamovali generacije in v naše domove prinašali občutek domačnosti.
Promo Delo21. 11. 2025 | 11:09
Promo
Novice  |  Slovenija
KRIPTOVALUTE

Do bitcoinov kar na Petrolu: varno, pregledno in brez posrednikov

Slovenija je ena redkih držav v Evropi, kjer lahko bitcoin kupite na Petrolu, kar omogoča podjetje Bitins s predplačniškimi kuponi za kriptovalute.
1. 11. 2025 | 15:09
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki