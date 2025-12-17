Jesenice padle v prvi tretjini: zgodnja gola Salzburga pokopala upe železarjev

Hokejisti Jesenic so na tekmi alpske lige v gosteh izgubili z vodilno ekipo regionalnega tekmovanja, mlado salzburško zasedbo z 1:3 (0:2, 0:0, 1:1). Potem ko so pred dnevi Jeseničani na tekmi proti Bregenzerwaldu slavili po kazenskih strelih s 4:3, so danes morali priznati premoč mladi ekipi s Solnograškega, ki vodi v alpski ligi. Usoden za železarje je bil slab začetek dvoboja, saj so domači povedli v četrti minuti, v deseti pa je bilo 2:0. Pozneje so bili bolj enakovredni, kljub terenski premoči domačih vratar Žan Us, tekmo je končal s 30 obrambami, ni več klonil.

Za nekaj upanja za goste je poskrbel Miha Zajc, ki je znižal v 49. minuti, ko so imeli gostje na ledu igralca več. Dve minuti pred koncem je pri Jeseničanih Us zapustil vrata, a se je tveganje končalo s še zadnjim salzburškim zadetkom 48 sekund pred koncem. Jeseničani so tako ostali pri 25 točkah in devetih zmagah, kar jih trenutno uvršča na 11. mesto. Salzburg ima na prvem mestu 52 točk. V četrtek bodo serijo gostovanj končali pri zadnjeuvrščeni ekipi Unterland Cavaliers, v soboto pa bodo v Podmežakli gostili drugouvrščeni Sisak.