PARIZ-ROUBAIX

Po drugem mestu Pogačar priznal: noge so bile kot špageti (VIDEO)

V zaključnem sprintu na dirki Pariz–Roubaix je bil Wout Van Aert boljši od Tadeja Pogačarja.
Wout van Aert je prišel do velikega uspeha. FOTO: Christian Hartmann Reuters
STA, M. J.
 12. 4. 2026 | 16:25
 12. 4. 2026 | 17:26
4:44
A+A-

Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je na 123. izvedbi kolesarske klasike Pariz - Roubaix tako kot lani končal kot drugi. Letos je člana ekipe UAE Emirates-XRG ugnal Belgijec Wout van Aert (Visma-Lease a Bike). Pogačar in van Aert sta sama prišla na zaključni del na velodromu v Roubaixu, tam pa je bil močnejši Belgijec, ki je prvič slavil v »severnem peklu«.

»To mi pomeni vse. Ta cilj sem si želel uresničiti od leta 2018. Tadej me je res mučil, a sem se držal načrta. Takšen ciljni sprint sem velikokrat opravil v sanjah in pripravah,« je v prvem odzivu organizatorjem povedal van Aert. »Tako kot drugi sem imel sam veliko težav, tri predrte zračnice in menjave koles. Ko sem ostal z Woutom, nisem imel pravih nog. Ko sem videl, da se ga ne morem otresti na tlakovanih odsekih, sem 99-odstotno vedel, da bo težko zmagati. V ciljnem sprintu sem sicer poskusil vse, a so bile noge kot špageti,« je po svojem šele drugem nastopu na tej preizkušnji organizatorjem povedal Pogačar.

54,8 km prašnih tlakovanih odsekov

Dirka je tudi letos postregla s skupno 258,3 km dolgo traso ter s 54,8 km prašnimi tlakovanimi odseki. Za Pogačarja in ekipo je potekala po načrtih vse do 120 km pred ciljem. Pred tem je narekovala močan ritem na zahtevnih sektorjih in svojega kapetana držala na prvih pozicijah, nato pa je Slovenca ustavil prvi defekt. Zaradi več različnih skupin po trasi je tudi avto ekipe do Pogačarja potreboval precej časa, zato je nekaj kilometrov Slovenec dirkal na kolesu podporne ekipe mehanikov. Po menjavi kolesa pa se je z minuto zaostanka vendarle začel lov na vodilno skupino z ostalimi favoriti. Toda stika mu kar nekaj časa ni uspelo vzpostaviti, za nameček pa je 104 km pred koncem pospešil še prvi favorit, Nizozemec Mathieu van der Poel (Alpecin-Premier Tech), in razbil skupino vodilnih na več delov. Pogačar je imel tako 100 km pred ciljem 20 sekund zaostanka, a se je spet priključil vodilni skupini pred arenberškim jarkom 98 km do konca. Takrat pa so se začele težave za van der Poela, ki je prav tako moral zaradi tehničnih težav zamenjati kolo, a pri tem izgubil dve minuti. Pozneje je pridobil približno pol minute proti skupini Pogačarja, ki pa je 72 km pred ciljem moral znova zamenjati kolo zaradi nove težave z zadnjo gumo. Tako je Slovenca spet čakal lov na vodilno četverico, to je ujel 68 km pred ciljem, skupaj so držali van der Poela približno minuto za sabo, se je pa vodilnim s še dvema znova pridružil van Aert, ki je imel tudi sam težave s predrto gumo.

Tadej Pogačar je pokazal izjemen boj. FOTO: Bernard Papon Afp
Van der Poel se ni predal in še zmanjšal zaostanek za nove pol minute, se še bližal, nakar sta spredaj pospešila van Aert in Pogačar in prednost spet dvignila na približno 40 sekund. Skupaj sta složno vozila do 20 km pred ciljem, Pogačar pa je nato nekajkrat poskusil na zahtevnih sektorjih. Van Aert se nekaj časa ni več menjaval s Pogačarjem, ta pa je nato napadel na težkem odseku 17 km do cilja, toda Belgijec se ni dal in pozneje začel spet tudi menjavati Pogačarja. Posledično sta lahko znova ohranjala zasledovalce na relativno varni razdalji in je kmalu postalo jasno, da bosta o zmagi odločala med sabo. To sta opravila na slovitem velodromu v Roubaixu, kjer je imel več moči 31-letni van Aert, ki je dosegel svojo 52. zmago in drugo na spomenikih (Milano-Sanremo 2020). Tretji je bil Belgijec Jasper Stuyven (Soudal Quick-Step), van der Poel pa je bil četrti.

Pogačar ostaja pri 111 zmagah

Pogačar ostaja pri skupno 111 zmagah in ga še vedno le Pariz - Roubaix loči od zmag na vseh petih največjih enodnevnih dirkah, potem ko je letos prvič slavil na dirki Milano - Sanremo. Skupaj ima 12 zmag na spomenikih, kar ga že pri 27 letih uvršča na drugo mesto večne lestvice. Le trem Belgijcem je doslej uspelo osvojiti vse spomenike, to so Rick Van Looy, Eddy Merckx, rekorder z 19 zmagami, in Roger De Vlaeminck. Vendar od zadnjega tovrstnega mejnika mineva že skoraj 50 let (1977).

Na dirki so nastopili še trije Slovenci. Žak Eržen (Bahrain Victorious) je bil 58. (+8:22), njegova moštvena sotekmovalca Matej Mohorič in Matevž Govekar pa preizkušnje nista dokončala. Naslednji spomenik bo na sporedu čez dva tedna, in sicer Liege-Bastogne-Liege.

Pariz-RoubaixkolesarstvoTadej PogačarWout Van Aert
ZADNJE NOVICE
18:19
Šport  |  Športni trači
PRIŠEL IZ MADRIDA

Dončić pripotoval v Slovenijo, nekdo ga je bil lahko tukaj zelo vesel

Po poročanju portala Ekipa se vrača v Madrid na drugi del terapij, sredi prihodnjega tedna pa bo odpotoval v Los Angeles in se pridružil sloviti franšizi.
12. 4. 2026 | 18:19
18:00
Novice  |  Nedeljske novice
HRANA

Z zdravo sedmerico zadenemo terno

Narava nam ponuja živila, ki podpirajo zdravje in vsebujejo malo kalorij, zato so odlična rešitev za vse, ki se želijo pred poletjem znebiti odvečnih kilogramov.
Ema Bubanj12. 4. 2026 | 18:00
18:00
Lifestyle  |  Astro
ASTRO NAPOVED DNEVA

Zvezdni odsev: prehod Lune iz Vodnarja v Ribe spodbuja vašo intuicijo

Astro napoved za ponedeljek, 13. april 2026.
12. 4. 2026 | 18:00
17:20
Razno
JAVNI RED IN MIR

V Izoli težave s sosedo: 88-letnica jo je nagnala in s palico mahala proti njej

41-letni moški zaspal pred vrati stanovanja, policistov ni upošteval.
12. 4. 2026 | 17:20
17:00
Bulvar  |  Suzy
URESNIČENE SANJE

Astronavtka Christina Koch: edina ženska v odpravi proti Luni (Suzy)

Sodelovala je pri več odpravah v skrajnih pogojih, med drugim na Arktiki in Antarktiki, kjer je bila del raziskovalnih in reševalnih ekip.
12. 4. 2026 | 17:00
17:00
Novice  |  Nedeljske novice
NARAVA

Dragoceni prebivalci vrta

Čeprav jih pogosto jemljemo kot samoumevne ali nanje gledamo celo kot na nadlogo, imajo žuželke na gredicah izjemno pomembno vlogo.
Mateja Florjančič12. 4. 2026 | 17:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
